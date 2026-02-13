U Craiova - FCSB 2-2. Oltenii au obținut calificarea în sferturile de finală ale Cupei României, în timp ce bucureștenii au fost eliminați din competiție.

Acest deznodământ al partidei de pe „Ion Oblemenco” a fost subiectul unei postări ironice pe pagina oficială a clubului patronat de Mihai Rotaru.

U Craiova, ironie pe Facebook: „Aprobat!”

„Puternici pe teren, campioni în tribune”, au scris oltenii la postarea cu imagini video de la meci, în care apare și assist-ul lui Băsceanu.

Acolo este pus stop cadru, apoi apare o animație cu sosia lui Sherlock Holmes, alături de ștampila „Aprobat!”, în limba engleză, exact în momentul în care mijlocașul de 19 ani preia mingea, care-l atinge în umăr.

FCSB a protestat la al doilea gol al Craiovei. Ce se vede pe imagini

În minutul 54 al partidei, Isenko, portarul Craiovei, a degajat mingea către mijlocul terenului, acolo unde se afla Luca Băsceanu.

Tânărul jucător a preluat mingea cu umărul, având mâna în poziție orizontală, dar cei de la FCSB au cerut un potențial henț la Băsceanu, dar arbitrul Horațiu Feșnic nu a oprit faza.

În acel moment, Andre Duarte, fundașul campioanei, a protestat și a cerut henț, dar faza a continuat. Luca Băsceanu i-a pasat excelent lui Florin Ștefan, pe partea stângă.

Ștefan a alergat, fiind urmărit de Dawa, dar nu a mai putut fi oprit. Acesta l-a învins pe Matei Popa, cu un lob executat perfect.

Conform regulamentului, un jucător poate atinge mingea doar cu umărul. Dacă balonul îl lovește în orice altă zonă a brațului, arbitrul trebuie să oprească jocul pentru henț.

