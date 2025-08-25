FCSB - FC Argeș 0-2. Gabi Balint (62 de ani) a comentat mesajul transmis de la suporterii campioanei la finalul meciului.

Peluza a susținut că va fi prezentă la meciul de joi cu Aberdeen, însă doar calificarea îi va mai determina să fie prezenți pe stadion.

Balint nu este de acord cu atitudinea galeriei, iar reacția jucătorilor a catalogat-o drept penibilă.

Gabi Balint, despre reacția ultrașilor FCSB: „E penibil!”

„Sincer, momentele astea sunt penibile pentru o echipă. Înțeleg, treci prin momente proaste, galeria e supărată. Salută-i când termini meciul, de la centrul terenului, fă-le semne cu mâna și te duci la vestiar.

Să vii să stai... Să nu mai spun că au fost momente când s-au pus în genunchi unii. Să vii să stai să te certe ca la școală sau să... Astea-s penibile. Și în afară s-au mai întâmplat, dar nu este normal.

Ei încearcă să iasă din pasa asta proastă. Galeria nu trebuie să amenințe. Sunt ei destul de supărați că nu le iese jocul. Nu mi se pare corect, sincer”, a spus Gabi Balint, potrivit digisport.ro.

Mesajul transmis de galerie după FCSB - FC Argeș 0-2

La finalul partidei, liderul Peluzei Nord a ținut să transmită următrul mesaj:

„Joi suntem alături de voi. Nu știm ce se întamplă. Mai suportăm mult? Dar vom fi împreuna și la bine și la greu, însă joi să ne aduceți calificarea, daca vreți să ne mai vedeți aici”.

VIDEO. Golul marcat de Bettaieb

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport