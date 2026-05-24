FCSB - FC BOTOȘANI 4-3. Octavian Popescu (23 de ani), eroul „roș-albaștrilor” din această seară, a vorbit la finalul partidei din Ghencea.

„Roș-albaștrii” o vor întâlni pe rivala Dinamo în meciul decisiv, vineri, de la ora 20:30, pe „Arcul de Triumf”, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport și Digi Sport.

Octavian Popescu a marcat golul de 4-3 în prelungiri, după o fază senzațională în care și-a driblat trei adversari.

FCSB - FC BOTOȘANI. Octavian Popescu: „Mister mi-a spus să fac ce știu”

La finalul partidei, Octavian Popescu a dezvăluit ce a discutat cu antrenorul Marius Baciu înaintea partidei, pe care l-a luat în brațe după gol.

„Mă bucur că am reușit să aduc victoria și sper să fac asta și cu Dinamo. S-a văzut pe fața mea ce am simțit, am fost foarte fericit, Mister mi-a spus că o să marchez și mi-a zis să merg la el dacă înscriu.

În ultimul timp nu prea am jucat, acum am început iarăși și sper să-mi câștig locul de titular. O să încerc mai des astfel de faze, am încercat și înainte dar nu mi-au ieșit.

În viață câteodată ești mai jos, alteori mai sus. Sper că împotriva lui Dinamo o să facem un meci cât mai bun. Am trecut de un meci, urmează al doilea, iar în derby nu contează nici dacă ai o zi în plus sau în minus de odihnă.

Mister a avut discuții cu mine, mi-a dat încredere. Mi-a zis înainte să fac ce știu în ultimii 30 de metri și s-a văzut la meci” , a declarat Octavian Popescu.

VIDEO. Golul marcat de Octavian Popescu în FCSB - FC Botoșani, scor 4-3

