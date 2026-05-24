Surpriză de proporții în Portugalia Sporting a pierdut finala Cupei în fața unei echipe din liga secundă!

Fotbalul portughez a trăit duminică seară una dintre cele mai mari surprize din istoria sa. Torreense, echipă din liga secundă, a câștigat Cupa Portugaliei după ce a învins-o pe Sporting Lisabona cu 2-1, după prelungiri, în finala disputată pe Estadio Nacional din Jamor.

Șoc în finala Cupei Portugaliei: Sporting, învinsă de Torreense

Presa portugheză a catalogat imediat succesul drept „istoric”, iar motivul este simplu: Torreense a devenit prima echipă din eșalonul secund care cucerește trofeul.

Finala a început perfect pentru outsider. În minutul 4, Kevin Zohi a profitat de nesiguranța defensivei lui Sporting și a deschis scorul, spre surprinderea celor aproape 40.000 de spectatori prezenți la Jamor. Site-ul RTP a descris începutul meciului drept „un șoc care a schimbat complet dinamica finalei”.

Deținătoarea Cupei Portugaliei a reacționat după pauză și a egalat în minutul 54 prin Luis Suarez, într-un moment în care echipa din Lisabona părea că preia definitiv controlul jocului.

Formația pregătită de Rui Borges a dominat posesia și și-a creat mai multe ocazii importante, însă nu a reușit să închidă partida în timpul regulamentar.

Sporting, lovitură în final: penalty și eliminare

Site-ul oficial al lui Sporting a recunoscut după meci că echipa „a controlat momentele ofensive, dar a fost lipsită de eficiență în fața porții”.

Momentul decisiv al finalei s-a produs în minutul 113. Torreense a primit penalty după un fault comis în careu în minutul 109, fază la care Maxi Araujo a fost eliminat.

Stopira, fundașul naționalei Capului Verde, a transformat impecabil și a adus primul trofeul din istoria de 109 a clubului din Torres Vedras.

Publicația portugheză O Jogo a descris faza drept „momentul care a decis o finală istorică”, în timp ce A Bola a vorbit despre „șoc total la Jamor”.

În finalul prelungirilor, Sporting a aruncat inclusiv portarul în atac la un ultim corner, iar Torreense a avut un contraatac periculos, însă a ratat incredibil cu poarta goală.

Sporting Lisabona încheie sezonul fără niciun trofeu câștigat, după ce a terminat campionatul pe locul 2, în urma lui FC Porto.

Torreense a mai jucat o finală de Cupă în 1956: 0-2 cu Porto

Pentru Torreense, succesul are o încărcătură specială. Clubul mai disputase o singură finală de Cupă, în sezonul 1955/56, atunci când pierdea cu 0-2 în fața lui FC Porto.

Aproape 70 de ani mai târziu, echipa pregătită de Luis Tralhao (47 de ani) reușește o performanță incredibilă și își asigură și calificarea în faza ligii Europa League.

Torreense va avea o nouă misiune de foc la doar câteva zile după triumful istoric din Cupa Portugaliei. Formația din liga secundă joacă pe 28 mai returul barajului de promovare în prima ligă, împotriva celor de la Casa Pia. În tur, disputat pe teren propriu, scorul a fost 0-0.

