FCSB - FENERBAHCE 1-1. Campioana putea face mult mai mult decât acest egal cu Fener pe Arena Națională. Dacă irosești tot ce creezi, toate șansele de gol uriașe, nu ai cum să învingi.

La un asemenea meci, cum a fost cel cu Fenerbahce, ultimul, de totul sau nimic pentru FCSB, când trebuie sută la sută să învingi pentru a spera la play-off-ul Europa League, ai nevoie de două lucruri.

Să fii sigur că nu cedezi în apărare, fiindcă orice gol primit îți face misiunea și mai grea, aproape imposibilă.

Să marchezi. La 0 în dreptul tău, n-ai nicio șansă.

În prima repriză, roș-albaștrii n-au atins niciuna dintre cele două obligații. Fisuri în apărare, nereușite în ofensivă.

Ce faci dacă îl ai pe Ngezana în criză de formă? Iei gol!

Când îl ai pe Ngezana varianta 2025-2026, e dificil cu orice adversar. Dacă sunt En-Nesyri, Talisca și Akturkoglu în față, e și mai rău.

Stoperul sud-african nu putea să stea bine în marcaj, lângă adversar, părea neatent, nesincronizat cu ceilalți coechipieri.

Era amețit la voleul lui Akturkoglu și finalizarea lui En-Nesyri, după mingea respinsă greșit de Târnovanu. Noroc că golul a fost anulat. Era ofsaid.

Tot Ngezana a apreciat greșit centrarea următoare, a sărit sub balon, iar Yuksek a deschis scorul cu capul, din spatele lui. Și nu a mai fost ofsaid. 0-1.

Ce se întâmplă dacă ai 5 ocazii mari și nu te concentrezi? Nu dai gol!

Chiar și așa însă, cu gol primit după nici 20 de minute, poți reveni și întoarce scorul.

Tactic, FCSB a funcționat bine ofensiv până la pauză. Acțiunile sale rapide, mai ales în benzi, și pe stânga, și pe dreapta, au dereglat total apărarea lui Fenerbahce.

Olaru a fost implicat și inspirat. Căpitanul a condus atacurile, combinațiile au ieșit și ocaziile au apărut, s-au repetat.

FCSB putea marca în prima repriză. A avut patru șanse mari. Politic, Olaru, singur cu Ederson, Miculescu, din nou față-n față cu portarul brazilian, și Thiam. Niciunul n-a înscris. Ederson a fost mai bun decât toți.

Asta e altă problemă. Joci bine, ai patru ocazii uriașe și scorul e tot 0-1. Degeaba.

A început repriza secundă, s-au făcut tradiționalele schimbări, dar a rămas același trend. Ocazie imensă, ratare.

Încă o dată, Olaru, șut direct în Ederson din centrul careului.

5-4 era raportul la șuturi pe poartă pentru FCSB în minutul 51, după ocazia uriașă a lui Olaru. În minutul 60, era 5-6. A fost 6-6 când a înscris Cisotti

A înscris Cisotti la a 6-a șansă. Prea puțin. Cu 1-1 , FCSB a fost sub linie

A fost nevoie să intre Cisotti și să apară a 6-a șansă mare pentru a marca FCSB.

Italianul a fost mai concentrat decât Olaru, Miculescu și Thiam la finalizare. A profitat de centrarea bună și de poziția excelentă, în mijlocul careului, și devierea a fost perfectă pentru a-l învinge pe Ederson. 1-1.

Și 2-1? Dacă Thiam irosește încă o ocazie, nu poate fi 2-1. A 6-a posibilitate eșuată!

Nici la Tavi Popescu. Iar Ederson, mereu acolo.

La 1-1, celelalte rezultate nu mai contau. S-a terminat așa. S-a terminat și drumul FCSB în Europa League.

