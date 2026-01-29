A întrerupt meciul FOTO. Un suporter a intrat pe gazon în FCSB - Fenerbahce pentru selfie-uri

- FCSB - FENERBAHCE. Un suporter a intrat pe teren pe finalul primei reprize și s-a fotografiat cu doi dintre jucătorii campioanei României.
În cel de-al doilea minut al prelungirilor primei reprize, un fan aflat la tribuna a doua a Arenei Naționale a intrat pe gazon.
Un suporter a intrat pe teren la FCSB - Fenerbahce
Fanul a întrerupt meciul aproximativ un minut, s-a pozat cu Alexandru Pantea și David Miculescu, iar apoi a fost prins de stewarzi, fiind evacuat.
Chiar și în momentele în care era evacuat, fanul nu s-a conformat regulilor, încercând să se pozeze și cu portarul Ștefan Târnovanu, chiar dacă era ținut de stewarzi.
FCSB - Fenerbahce, echipele de start:
- FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic - Lixandru, Baba Alhassan - Miculescu, Olaru, Politic - Thiam
- Rezerve: Udrea, Zima, Crețu,Dawa, Dăncuș, Kiki, Toma, Cisotti, O. Popescu
- Antrenor: Elias Charalambous
- Fenerbahce: Ederson - Semedo, Soyuncu, Oosterwolde, Muldur - Fred, Yuksek - Nene, Talisca, Akturkoglu - En Nesyri
- Rezerve: Tarik, Egin Can, Yigit Efe, Algettin, Kamill, Asensio, Oguz
- Antrenor: Domenico Tedesco
- Arbitru: Nenad Minakovic (Serbia), Asistenți: Nikola Borovic, Bosko Bozovic (Serbia), VAR: Momcilo Markovic (Serbia), AVAR: Jelena Cvetkovic (Serbia)
- Stadion: Arena Națională