A întrerupt meciul FOTO. Un suporter a intrat pe gazon în FCSB - Fenerbahce pentru selfie-uri

FCSB - FENERBAHCE. Un suporter a intrat pe teren pe finalul primei reprize și s-a fotografiat cu doi dintre jucătorii campioanei României.

În cel de-al doilea minut al prelungirilor primei reprize, un fan aflat la tribuna a doua a Arenei Naționale a intrat pe gazon.

Un suporter a intrat pe teren la FCSB - Fenerbahce

Fanul a întrerupt meciul aproximativ un minut, s-a pozat cu Alexandru Pantea și David Miculescu, iar apoi a fost prins de stewarzi, fiind evacuat.

Chiar și în momentele în care era evacuat, fanul nu s-a conformat regulilor, încercând să se pozeze și cu portarul Ștefan Târnovanu, chiar dacă era ținut de stewarzi.

FCSB - Fenerbahce, echipele de start:

FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic - Lixandru, Baba Alhassan - Miculescu, Olaru, Politic - Thiam

Fenerbahce: Ederson - Semedo, Soyuncu, Oosterwolde, Muldur - Fred, Yuksek - Nene, Talisca, Akturkoglu - En Nesyri

Arbitru : Nenad Minakovic (Serbia), Asistenți : Nikola Borovic, Bosko Bozovic (Serbia), VAR : Momcilo Markovic (Serbia), AVAR : Jelena Cvetkovic (Serbia)

