„E fief FCSB” Florin Gardoș dezvăluie că roș-albaștrii ar putea juca în provincie, în mai, când Arena Națională nu e disponibilă

Florin Gardoș (37 de ani), manager general la Chindia Târgoviște, susține că FCSB ar putea juca pe stadionul „Eugen Popescu, din Târgoviște în luna mai, când Arena Națională nu va fi disponibilă pentru fotbal.

Cel mai mare stadion din România va găzdui atunci concerte Metallica (13 mai), Max Korzh (23 mai) și Iron Maiden (28 mai).

În ultimii ani, Arena Națională a fost folosită pentru show-uri de amploare, iar montarea scenelor, protejarea gazonului și organizarea logistică ocupă arena pe perioade extinse.

După astfel de evenimente, suprafața de joc are nevoie de timp pentru refacere, ceea ce face imposibilă disputarea meciurilor imediat.

„Târgoviște e fief FCSB”

FCSB ar putea disputa o parte dintre meciurile din finalul sezonului în afara Bucureștiului, pe fondul indisponibilității Arenei Naționale în luna mai, susține Gardoș.

Fostul internațional a dezvăluit existența unor discuții în acest sens, indicând că varianta Târgoviște este una cât se poate de realistă.

„Există o discuție în sensul ăsta, dar doar pentru perioada mai, când nu se mai poate juca pe Arena Națională. Au discutat cu Primăria, pentru că Primăria deține stadionul.

„Sunt șanse sunt mari ca FCSB să joace la Târgoviște. Totul depinde de cei de la FCSB, cred eu. Primăria și comunitatea și-ar dori. Șansele sunt mari.

E fief fecesebist. FCSB, în play-out, ar atrage mult mai mulți spectatori la Târgoviște decât ar veni pe Arena Națională. Dar am auzit că sunt discuții și cu Ghencea”, a spus Gardoș, conform fanatik.ro.

Mihai Stoica anunțase că FCSB va juca pe Ghencea

În urmă cu mai bine de o săptămână, Mihai Stoica a anunțat că FCSB va reveni pe Ghencea pentru meciul cu Unirea Slobozia, ultima partidă de pe teren propriu din play-out, dar și pentru o eventuală semifinală a barajului pentru calificarea în Conference League.

„Noi o să avem un singur meci din play-out, cu Slobozia, pe care trebuie să îl jucăm în Ghencea și sperăm să avem și barajul pe care să îl jucăm acolo.

Vom juca doar pe Arena Națională și Ghencea. S-a scris o mare prostie că vrem să jucăm pe «Arc», nu s-a pus problema”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Un motiv pentru care roș-albaștrii să aleagă arena „Eugen Popescu” din Târgoviște ar putea fi reticența jucătorilor de a evolua pe Stadionul Steaua, din Ghencea. Mihai Stoica a explicat:

„Jucătorilor nu le place. Adică, cel puțin anul trecut când am jucat, spuneau să se deschidă odată Arena, să jucăm pe Arena. Ei acolo sunt obișnuiți”.

În startul actualului sezon, FCSB și-a desfășurat meciurile considerate pe teren propriu în Ghencea, deoarece Arena Națională a fost indisponibilă, iar rezultatele au fost unele sub așteptări, cel puțin în Liga 1:

3-1 cu Inter d'Escaldes (turul 1 din preliminariile Ligii Campionilor).

1-1 cu Hermannstadt

1-2 cu Farul Constanța

0-1 cu Unirea Slobozia.

