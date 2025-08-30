Dioszegi, un car de nervi Patronul lui Sepsi a dat buzna în vestiar la pauza meciului:  „Am țipat la ei! E insuportabil” » Ce l-a înfuriat

Laszlo Dioszegi (53 de ani), patronul echipei Sepsi Sfântu Gheorghe, a dezvăluit că a intrat în vestiar la pauza meciului câștigat în fața celor de la Olimpia Satu Mare, scor 1-0.

Sepsi vrea să revină încă din sezonul următor în Liga 1, însă gruparea covăsneană nu a impresionat în primele etape din eșalonul secund.

Sepsi - Olimpia Satu Mare 1-0 . Laszlo Dioszegi a intrat în vestiar: „Am țipat la ei”

Trupa din Sfântu Gheorghe adunase doar 5 puncte din primele patru runde, iar la pauza duelului cu ultima clasată scorul era 0-0.

Finanțatorul clubului nu a mai rezistat și a luat o decizie fără precedent: a intrat în vestiar și i-a criticat pe jucători.

Unicul gol al partidei a venit în minutul 49 și a fost marcat de Oberlin.

„Dragi fani! Cred că e primul meci câștigător din viața mea în care nu pot fi fericit! Asta e orice altceva decât fotbal! Știu că toată lumea spune că nu ar trebui să postez, dar din păcate nu pot!

La pauză am intrat în vestiar pentru prima dată în viața mea și am țipat la ei! Am ieșit din carapacea mea și m-am liniștit, dar ce s-a întâmplat aici, în etapa a 5-a, e insuportabil!

Din păcate, voi, fanii, sunteți singurii care meritați aplauze, aplauze uriașe! Dar nu voi renunța, toată lumea ar trebui să fie înlocuibilă, jucători sau membri ai staff-ului, oricine!

Indiferent cât ar costa, nu voi renunța, atâta timp cât îmi permite sănătatea! Hai, Osk”, a scris Dioszegi pe Facebook.

10 este poziția ocupată de Sepsi Sfântu Gheorghe în Liga 2, cu 8 puncte după 5 etape

