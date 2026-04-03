Rapid l-a numit pe Marius Bilașco, 44 de ani, de la CFR Cluj, director sportiv din sezonul următor, iar giuleștenii nu se opresc aici.

Dan Șucu pregătește încă o mutare cu trecut în Gruia.

Cristi Balaj, 54 de ani, va intra și el în organigrama clubului rapidist, într-o funcție de conducere, informează primasport.ro.

Cristi Balaj va semna cu Rapid

Fostul arbitru FIFA a fost președinte la CFR Cluj după plecarea lui Marian Copilu, din noiembrie 2021 până toamna trecută, adică aproximativ 4 ani, timp în care echipa a cucerit titlul în sezonul 2021-2022 și Cupa în sezonul 2024/2025.

El condusese anterior Agenția Națională Anti-Doping.

Mic istoric al înțepăturilor Balaj vs Rapid

Cristi Balaj a intrat de mai multe ori în contre cu rapidiștii, pe când apăra interesele CFR-ului. Mai jos, câteva exemple.

Atac direct la Angelescu, în 2023, după ce acționarul giuleștenilor a acuzat un arbitraj pro-CFR:

„Nu sunt în măsură cei de la Rapid să comenteze despre arbitraje [...] Când am vorbit despre ei mi-am cerut scuze, după am întors spatele și acum mă mușcă de picior. Nu e posibil un astfel de comportament”.

Acuzații după Rapid – CFR 2-1, în 2022, când gazdele au primit un penalty acordat eronat de Cătălin Popa, necorectat din camera VAR de Ovidiu Hațegan:

„Vorbim de 4 faze în care s-a greșit împotriva CFR-ului. Faci asta dacă ai ordin și spatele asigurat”.

Ironie către Rapid, în 2023, sugerând că echipa e ajutată și de arbitri, și de atmosferă:

„Am văzut câteva meciuri în care au fost mai mulți pe teren (n.r. întrebat dacă se referă la arbitri sau suporteri). Amândouă. Cu noi și cu U Cluj (n.r. a fost ajutată Rapid). Există campionate și campionate. Unele în care e avantajată mai mult o echipă, dar în final există echilibru”.

