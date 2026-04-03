Balaj la Rapid! O nouă mutare pe ruta CFR Cluj - Giulești: fostul președinte din Gruia intră în conducerea bucureștenilor! Cum i-a înțepat în trecut
Superliga

alt-text Florin Voicu
Publicat: 03.04.2026, ora 21:56
Actualizat: 03.04.2026, ora 22:16
  • Rapid l-a numit pe Marius Bilașco, 44 de ani, de la CFR Cluj, director sportiv din sezonul următor, iar giuleștenii nu se opresc aici.
  • Dan Șucu pregătește încă o mutare cu trecut în Gruia.

Cristi Balaj, 54 de ani, va intra și el în organigrama clubului rapidist, într-o funcție de conducere, informează primasport.ro.

Cristi Balaj va semna cu Rapid

Fostul arbitru FIFA a fost președinte la CFR Cluj după plecarea lui Marian Copilu, din noiembrie 2021 până toamna trecută, adică aproximativ 4 ani, timp în care echipa a cucerit titlul în sezonul 2021-2022 și Cupa în sezonul 2024/2025.

El condusese anterior Agenția Națională Anti-Doping.

Mic istoric al înțepăturilor Balaj vs Rapid

Cristi Balaj a intrat de mai multe ori în contre cu rapidiștii, pe când apăra interesele CFR-ului. Mai jos, câteva exemple.

Atac direct la Angelescu, în 2023, după ce acționarul giuleștenilor a acuzat un arbitraj pro-CFR:

  • „Nu sunt în măsură cei de la Rapid să comenteze despre arbitraje [...] Când am vorbit despre ei mi-am cerut scuze, după am întors spatele și acum mă mușcă de picior. Nu e posibil un astfel de comportament”.

Acuzații după Rapid – CFR 2-1, în 2022, când gazdele au primit un penalty acordat eronat de Cătălin Popa, necorectat din camera VAR de Ovidiu Hațegan:

  • „Vorbim de 4 faze în care s-a greșit împotriva CFR-ului. Faci asta dacă ai ordin și spatele asigurat”.

Ironie către Rapid, în 2023, sugerând că echipa e ajutată și de arbitri, și de atmosferă:

  • „Am văzut câteva meciuri în care au fost mai mulți pe teren (n.r. întrebat dacă se referă la arbitri sau suporteri). Amândouă. Cu noi și cu U Cluj (n.r. a fost ajutată Rapid). Există campionate și campionate. Unele în care e avantajată mai mult o echipă, dar în final există echilibru”.

Top stiri
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Stranieri
00:08
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Citește mai mult
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Superliga
05.04
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Citește mai mult
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Nationala
05.04
„Este în stare critică” Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Citește mai mult
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
B365
03.04
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
Citește mai mult
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 23 rapid 15 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share