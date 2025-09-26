FCSB a răsturnat calculele  Cum arată șansele de calificare în primăvara Europa League după victoria crucială cu Go Ahead Eagles +15 foto
Go Ahead Eagles - FCSB. Foto: SPORT Pictures
Europa League

FCSB a răsturnat calculele Cum arată șansele de calificare în primăvara Europa League după victoria crucială cu Go Ahead Eagles

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 26.09.2025, ora 09:04
alt-text Actualizat: 26.09.2025, ora 09:44
  • Go Ahead Eagles-FCSB 0-1. După victoria din Olanda, șansele campioanei României de a se califica în primăvară europeană au crescut substanțial.

FCSB s-a impus pe terenul celor de la Go Ahead Eagles în prima rundă din cadrul grupei din Europa League. David Miculescu a adus victoria roș-albaștrilor, după ce a reușit să înscrie în minutul 13.

Go Ahead Eagles - FCSB. Care sunt șansele de calificare ale campioanei în primăvara europeană

După victoria din prima rundă, șansele celor de la FCSB de a se califica în primăvara europeană sau de a prinde un loc la baraj au crescut exponențial.

Conform statisticienilor de la Football Meets Data, echipa antrenată de Elias Charalambous are cu 25% mai multe șanse să termine grupa din Europa League pe unul din cele 24 de locuri care asigură calificarea, în comparație cu calculele inițiale.

În total, după primul meci, campioana României are 4% șanse să termine grupa XXL în top 8, locuri care asigură calificarea directă în optimi.

După creșterea cu 25%, șansele FCSB de a prinde cel puțin un loc în play-off au ajuns la 53%!

Go Ahead Eagles - FCSB. Foto - sportpictures (6).jpg
Go Ahead Eagles - FCSB. Foto - sportpictures (6).jpg

  • Pentru FCSB urmează meciul de duminică cu Oțelul Galați, de la ora 20:30, din cadrul etapei 11 din Liga 1

Programul FCSB în Europa League

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys (Elveția)
  • 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)
  • 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB
  • 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB
  • 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/EchipăMeciuri jucate (golaveraj)Puncte
1. Panathinaikos1 (4-1)3
2. Dinamo Zagreb1 (3-1)3
3. Midtjylland1 (2-0)3
4. AS Roma1 (2-1)3
5. Ludogorets1 (2-1)3
6. LOSC Lille1 (2-1)3
7. Freiburg1 (2-1)3
8. Stuttgart1 (2-1)3
9. FCSB1 (1-0)3
10. Lyon1 (1-0)3
11. Porto1 (1-0)3
12. Genk1 (1-0)3
13. Aston Villa1 (1-0)3
14. Braga1 (1-0)3
15. Nottingham1 (2-2)1
16. Real Betis1 (2-2)1
17. Viktoria Plzen1 (1-1)1
18. Celtic1 (1-1)1
19. Steaua Roșie1 (1-1)1
20. Ferencvaros1 (1-1)1
21. PAOK1 (0-0)1
22. Maccabi Tel-Aviv1 (0-0)1
23. Celta Vigo1 (1-2)0
24. Brann1 (1-2)0
25. Basel1 (1-2)0
26. OGC Nice1 (1-2)0
27. Malmo1 (1-2)0
28. Bologna1 (0-1)0
29. RB Salzburg1 (0-1)0
30. Feyenoord1 (0-1)0
31. Utrecht1 (0-1)0
32. Rangers1 (0-1)0
33. G.A. Eagles1 (0-1)0
34. Fenerbahce1 (1-3)0
35. Sturm Graz1 (0-2)0
36. Young Boys1 (1-4)0

Superliga
00:20
Superliga
26.09
Superliga
00:10
Cupa Romaniei
26.09
Buget salarial pe fonduri nerambursabile FCSB, lovitură financiară de proporții. Cum a ajuns  să-și garanteze în avans beneficiile tuturor angajaților
Europa League
10:30
Buget salarial pe fonduri nerambursabile FCSB, lovitură financiară de proporții. Cum a ajuns să-și garanteze în avans beneficiile tuturor angajaților
Buget salarial pe fonduri nerambursabile FCSB, lovitură financiară de proporții. Cum a ajuns  să-și garanteze în avans beneficiile tuturor angajaților
Cine apără cu Austria? Duel Radu vs Târnovanu, cei mai în formă portari ai „tricolorilor”. Cine iese din lot!
Nationala
09:30
Cine apără cu Austria? Duel Radu vs Târnovanu, cei mai în formă portari ai „tricolorilor”. Cine iese din lot!
Cine apără cu Austria? Duel Radu vs Târnovanu, cei mai în formă portari ai „tricolorilor”. Cine iese din lot!
Bilete pentru FCSB - Young Boys Cât costă tichetele pentru primul meci de acasă în faza principală din Europa League
Europa League
11:13
Bilete pentru FCSB - Young Boys Cât costă tichetele pentru primul meci de acasă în faza principală din Europa League
Bilete pentru FCSB - Young Boys Cât costă tichetele pentru primul meci de acasă în faza principală din Europa League
Ianis Hagi, mesaj pentru Gică Dorința fotbalistului după meciul cu Galatasaray: „Sper să continue până mă voi retrage” + ce a scris presa din Turcia
Stranieri
11:43
Ianis Hagi, mesaj pentru Gică Dorința fotbalistului după meciul cu Galatasaray: „Sper să continue până mă voi retrage” + ce a scris presa din Turcia
Ianis Hagi, mesaj pentru Gică Dorința fotbalistului după meciul cu Galatasaray: „Sper să continue până mă voi retrage” + ce a scris presa din Turcia

