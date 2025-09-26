FCSB a răsturnat calculele Cum arată șansele de calificare în primăvara Europa League după victoria crucială cu Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles-FCSB 0-1. După victoria din Olanda, șansele campioanei României de a se califica în primăvară europeană au crescut substanțial.

FCSB s-a impus pe terenul celor de la Go Ahead Eagles în prima rundă din cadrul grupei din Europa League. David Miculescu a adus victoria roș-albaștrilor, după ce a reușit să înscrie în minutul 13.

Go Ahead Eagles - FCSB. Care sunt șansele de calificare ale campioanei în primăvara europeană

După victoria din prima rundă, șansele celor de la FCSB de a se califica în primăvara europeană sau de a prinde un loc la baraj au crescut exponențial.

Conform statisticienilor de la Football Meets Data, echipa antrenată de Elias Charalambous are cu 25% mai multe șanse să termine grupa din Europa League pe unul din cele 24 de locuri care asigură calificarea, în comparație cu calculele inițiale.

În total, după primul meci, campioana României are 4% șanse să termine grupa XXL în top 8, locuri care asigură calificarea directă în optimi.

După creșterea cu 25%, șansele FCSB de a prinde cel puțin un loc în play-off au ajuns la 53%!

Pentru FCSB urmează meciul de duminică cu Oțelul Galați, de la ora 20:30, din cadrul etapei 11 din Liga 1

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys (Elveția)

FCSB - Young Boys (Elveția) 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)

FCSB - Bologna (Italia) 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB

Basel (Elveția) - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Meciuri jucate (golaveraj) Puncte 1. Panathinaikos 1 (4-1) 3 2. Dinamo Zagreb 1 (3-1) 3 3. Midtjylland 1 (2-0) 3 4. AS Roma 1 (2-1) 3 5. Ludogorets 1 (2-1) 3 6. LOSC Lille 1 (2-1) 3 7. Freiburg 1 (2-1) 3 8. Stuttgart 1 (2-1) 3 9. FCSB 1 (1-0) 3 10. Lyon 1 (1-0) 3 11. Porto 1 (1-0) 3 12. Genk 1 (1-0) 3 13. Aston Villa 1 (1-0) 3 14. Braga 1 (1-0) 3 15. Nottingham 1 (2-2) 1 16. Real Betis 1 (2-2) 1 17. Viktoria Plzen 1 (1-1) 1 18. Celtic 1 (1-1) 1 19. Steaua Roșie 1 (1-1) 1 20. Ferencvaros 1 (1-1) 1 21. PAOK 1 (0-0) 1 22. Maccabi Tel-Aviv 1 (0-0) 1 23. Celta Vigo 1 (1-2) 0 24. Brann 1 (1-2) 0 25. Basel 1 (1-2) 0 26. OGC Nice 1 (1-2) 0 27. Malmo 1 (1-2) 0 28. Bologna 1 (0-1) 0 29. RB Salzburg 1 (0-1) 0 30. Feyenoord 1 (0-1) 0 31. Utrecht 1 (0-1) 0 32. Rangers 1 (0-1) 0 33. G.A. Eagles 1 (0-1) 0 34. Fenerbahce 1 (1-3) 0 35. Sturm Graz 1 (0-2) 0 36. Young Boys 1 (1-4) 0

