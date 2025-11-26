FCSB, înfrângere în Youth League Puștii campioanei, învinși după ce au condus cu 1-0 » Când se joacă returul

FCSB a pierdut prima manșă a dublei cu Puskas Akademia, din UEFA Youth League, scor 1-2.

Partida s-a disputat la Buftea, la Centrul Național de Fotbal, arenă aflată în proprietatea FRF.

Deși au fost în avantaj pe tabelă, puștii de la FCSB nu au reușit să obțină nici măcar un egal, fiind învinși datorită a două goluri marcate de formația maghiară în decurs de doar 15 minute.

FCSB a pierdut prima manșă a duelului cu Puskas Akademia

„Roș-albaștrii” au început bine partida, reușind să își creeze câteva ocazii importante în prima repriză. De partea cealaltă, formația maghiară a avut și ea câteva situații promițătoare, însă nu a reușit să le concretizeze, astfel că, la pauză, scorul era 0-0.

După revenirea de la cabine, FCSB a început în forță repriza secundă, reușind să deschidă scorul rapid, în minutul 49, grație golului reușit de Alexandru Stoian, după o pasă primită de la Colibășanu.

Ulterior, Puskas Akademia a căutat golul egalizator, pe care l-a și găsit în minutul 58, atunci când Zsombor Varga a marcat în poarta lui Matei Popa.

Maghiarii au intrat în avantaj peste doar 14 minute, atunci când Zsolt Krupa a marcat un gol superb, după un șut de la marginea careului. Portarul „roș-albaștrilor” nu a putut prinde balonul, fiind fără reacție la șutul mijlocașului maghiar.

Echipa trimisă în teren de FCSB:

Popa - Pompaș, Tătaru, Dăncuș, Ciocîrlan - Manolache, Toma - Necșulescu - Popa, Stoian, Colibășanu

Returul este programat pe 10 decembrie, în Ungaria, de la 17:30. Dacă va reuși să întoarcă scorul, FCSB va avansa în faza eliminatorie, acolo unde ar putea întâlni nume mari ale fotbalului european.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport