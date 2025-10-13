Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a oferit detalii despre accidentarea lui Mihai Popescu (32 de ani).

Fundașul campioanei a ieșit accidentat în meciul echipei naționale cu Austria, scor 1-0 pentru „tricolori”.

Mihai Popescu, suspect de o accidentare extrem de gravă

Apărătorul echipei naționale s-a lovit grav la partida cu Austria, având nevoie de ajutor să pășească atunci când a părăsit terenul.

A acuzat probleme medicale în minutul 70, după un duel la marginea terenului, și a cerut intervenția echipei medicale. Ulterior, el nu a mai putut continua, astfel că Lucescu l-a introdus în locul său pe Virgil Ghiță.

Imediat după meci, în cadrul unei emisiuni la Prima Sport, Mihai Stoica, conducătorul campioanei, a oferit detalii despre posibila accidentare pe care a suferit-o Popescu.

Stoperul campioanei este suspect de ruptură de ligament încrucișat anterior. Dacă se va concretiza acest diagnostic, FCSB va avea mari probleme în compartimentul defensiv, deoarece doar Siyabonga Ngezana ar mai rămâne apt de joc.

Suspiciune de ruptură de ligament încrucișat anterior. Îți dai seama ce meciuri ne așteaptă și câte meciuri mai avem până la finalul anului. Mihai Stoica, președinte CA al FCSB

Mihai Popescu a jucat 7 meciuri în echipa națională, reușind să înscrie și un gol în victoria cu San Marino din luna martie, scor 5-1.

Clasamentul grupei H

Echipă Meciuri Gol. Punctaj 1. Austria 6 19-3 (+16) 15 2. Bosnia 6 13-5 (+8) 13 3. România 6 11-6 (+5) 10 4. Cipru 7 11-9 (+2) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

