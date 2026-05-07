„Spiritul Stelei aparține tuturor”  Mesajul FCSB la împlinirea a 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor: „Dincolo de controverse...”

Clubul FCSB a transmis, joi, un mesaj cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la cea mai mare performanță a fotbalului românesc la nivel de club: câștigarea Cupei Campionilor Europeni pe 7 mai 1986.

În urmă cu patru decenii, pe stadionul Ramon Sanchez Pizjuan, Steaua București a scris istorie, cucerind Cupa Campionilor Europeni după finala cu FC Barcelona, decisă la loviturile de departajare (0-0, 2-0 d.pen.).

Mesajul clubului FCSB: „Nu sărbătorim doar o dată în calendar”

În această zi importantă, FCSB a transmis un mesaj special, subliniind că, dincolo de controversele privind identitatea și palmaresul în disputa juridică cu CSA Steaua, „istoria scrisă pe gazon rămâne sacră”.

Mesajul a fost însoțit de un videoclip cu momentul în care Helmut Duckadam a apărat cel de-al patrulea penalty executat de jucătorii Barcelonei, o performanță istorică reușită de fostul portar, decedat în decembrie 2024.

„Patru decenii de la clipa în care timpul s-a oprit în loc, iar Europa a privit cu uimire spre o echipă venită de la București. Pe 7 mai 1986, stadionul Ramón Sánchez Pizjuán din Sevilla a devenit pământ românesc, locul unde visul a devenit realitate.

Această aniversare nu este doar despre cel mai râvnit trofeu, ci despre mândria națională care a unit o întreagă generație. A fost momentul în care Steaua București a devenit prima echipă din estul Europei care a cucerit Cupa Campionilor Europeni.

​Dincolo de controversele actuale privind identitatea sau palmaresul, istoria scrisă pe gazon rămâne sacră. Din păcate, această ediție jubiliară este marcată de absența celor doi protagoniști ai acelui succes, Emeric Ienei și Helmut Duckadam.

​Indiferent de taberele în care s-au împărțit fanii sau de interpretările juridice ale numelui, Spiritul Stelei 1986 aparține tuturor românilor, este patrimoniu național.

​Astăzi, la 40 de ani distanță, nu sărbătorim doar o dată în calendar, ci o stare de spirit care ne amintește că am fost cei mai buni din Europa.

​Glorie eternă campionilor din 1986!”, a transmis FCSB pe Facebook.

Marea performanță reușită de Steaua în 1986

Au trecut 40 de ani de când Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni, pe 7 mai 1986, devenind prima echipă din estul Europei care cucerea acest trofeu.

În finala competiției, Steaua a învins-o pe Barcelona la penalty-uri, scor 2-0, după ce partida se încheiase 0-0.

Marius Lăcătuș și Gabi Balint au marcat golurile formației roș-albastre, în timp ce Majearu și Boloni au ratat de la 11 metri.

Echipa Stelei din finala CCE din 1986:

Duckadam - Iovan, Belodedici, Bumbescu, Bărbulescu - Balint, Bălan, Boloni, Majearu - Lăcătuș, Pițurcă

Rezerve: Stângaciu, Iordănescu, Weissenbacher, Pistol, Radu

Antrenor: Emeric Ienei

Arbitru: Michel Vautrot

GOLAZO.ro a realizat o infografie spectaculoasă la 40 de ani de la cea mai mare performanță a fotbalului românesc.

