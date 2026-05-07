„FIFA e gazda noastră, nu Trump” Iran cere garanții ferme înainte de CM 2026: „Nu trebuie să ne insulte în niciun fel!”
alt-text Publicat: 07.05.2026, ora 10:50
alt-text Actualizat: 07.05.2026, ora 10:50
  • Mehdi Taj, președintele Federației Iraniene de Fotbal, le cere oficialilor FIFA să garanteze că Iranul va fi tratat cum se cuvine în SUA, pe parcursul Campionatul Mondial din această vară.
  • CM 2026 va fi primul turneu final cu 48 de echipe, iar numărul de meciuri va depăși 100, cu 40% peste ce a fost la ediția din 2022.

Șeful federației iraniene a criticat FIFA în urmă cu câteva zile, din cauza lipsei de intervenții în legătură cu insultele primite de țara asiatică, la scurt timp după ce președintele forului, Gianni Infantino, a confirmat clar că Iran va lua parte la CM 2026.

Mehdi Taj: „Avem nevoie de o garanție din partea FIFA”

De această dată, Mehdi Taj a cerut o garanție clară din partea forului internațional, prin care delegația Iranului să fie sigură că nu va avea parte de insulte sau de comentarii politice, în timpul șederii în SUA.

Reacția vine după ce secretarul de stat american, Marco Rubio, a transmis că țara nu poate primi „teroriști” pe propriu teritoriu, cu referire la Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC).

„Avem nevoie de o garanție în acest sens, pentru călătoria noastră, că nu au dreptul să insulte simbolurile sistemului nostru, în special Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice.

Este un aspect la care trebuie să acorde o atenție deosebită. Dacă există o astfel de garanție și responsabilitatea este asumată în mod clar, atunci un incident precum cel petrecut în Canada nu se va mai repeta (n.r. - a fost insultat de agenții de la imigrări).

Mergem la Cupa Mondială, la care ne-am calificat, iar gazda noastră este FIFA, nu domnul Trump sau America.
Dacă acceptă să ne găzduiască, atunci trebuie să accepte și faptul că nu trebuie să insulte în niciun fel instituțiile noastre militare.

Pentru că, dacă o fac, atunci, în mod firesc, s-ar putea crea același tip de situație care s-a întâmplat în Canada, unde exista posibilitatea să fim nevoiți să ne întoarcem acasă.

Așadar, trebuie să existe acest tip de garanție, astfel încât să putem merge cu liniște sufletească”, a declarat Mehdi Taj, potrivit reuters.com.

Prezența țării asiatice la turneul final din această vară a fost incertă în ultimele luni, pe fondul conflictului armat cu SUA, una dintre cele trei țări organizatoare, alături de Mexic și Canada.

Grupele Mondialului 2026

Grupa AGrupa BGrupa CGrupa D
MexicCanadaBraziliaSUA
Africa de SudBosniaMarocParaguay
Coreea de SudQatarHaitiAustralia
CehiaElvețiaScoțiaTurcia
Grupa EGrupa FGrupa GGrupa H
GermaniaOlandaBelgiaSpania
CuracaoJaponiaEgiptCapul Verde
Coasta de FildeșSuediaIranArabia Saudită
EcuadorTunisiaNoua ZeelandăUruguay
Grupa IGrupa JGrupa KGrupa L
FranțaArgentinaPortugaliaAnglia
SenegalAlgeriaCongoCroația
IrakAustriaUzbekistanGhana
NorvegiaIordaniaColumbiaPanama

