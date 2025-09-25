Tănase și MM, amendați Jucătorul și oficialul de la FCSB n-au scăpat după ce s-au luat de arbitri + Ce se întâmplă cu decizia în cazul lui Becali

- Comisia de Disciplină și Etică a FRF a stabilit sancțiunile pentru Mihai Stoica (60 de ani) și Florin Tănase (30 de ani).
- Cei doi au criticat dur arbitrajul lui George Găman din meciul pierdut de FCSB cu Farul, scor 1-2, din etapa #3 din Liga 1.
George Găman a comis mai multe greșeli în partida dintre FCSB și Farul Constanța, iar, ulterior, conducătorul celor de la FCSB l-a criticat în mod public.
De asemenea, și Florin Tănase a criticat în dese rânduri arbitrajul acestuia, dar și pe al lui Horațiu Feșnic din meciul cu Dinamo, pierdut de FCSB cu 3-4.
Florin Tănase și Mihai Stoica, amendați pentru că au criticat arbitrajul
Comisia de Disciplină și Etică a FRF a stabilit miercuri sancțiunile pe care le vor primi Florin Tănase și Mihai Stoica după criticile aduse arbitrajului din meciul cu Farul Constanța, respectiv cu Dinamo.
Astfel, Florin Tănase a primit două avertismente și o penalitate sportivă de 5.650 de lei. Mihai Stoica a fost și el avertizat și a primit aceeași amendă.
Deciziile luate de Comisia de Disciplină și Etică:
- „În temeiul art. 12, 14 Bis și 52.2.a din RD al
FRF, pârâtul Stoica Mihai se sancționează
cu Avertisment și penalitate sportivă de
5650 lei”
- „În temeiul art. 12, 14 Bis și 52.2.a din RD al
FRF, pârâtul Tănase Florin se sancționează
cu Avertisment”
- „În temeiul art. 12, 14 Bis și 52.2.a din RD al
FRF, pârâtul Tănase Florin se sancționează
cu Avertisment și penalitate sportivă de
5650 lei”
Mai mult, Comisia Centrală a Arbitrilor a făcut o sesizare și împotriva lui Gigi Becali, patronul echipei campioane. Acesta își va afla pedeapsa miercurea viitoare, pe 1 octombrie.
Mihai Stoica, acuzații la adresa lui George Găman
Președintele CA de la FCSB a fost nervos după partida pierdută de roș-albaștri cu Farul în etapa 3 și a lansat mai multe acuzații la adresa „centralului” George Găman.
„Am fost puși la zid de Găman. Nici la Bistrița, pe vremuri, nu s-a întâmplat așa ceva. Și asta cu camere peste camere, cu VAR. A fost o ofensă ce s-a întâmplat.
Ce a putut să facă Găman... În minutul 4, spun că nu avem nicio șansă, pentru că am văzut ce galben i-a dat lui Lixandru. Curge meciul și văd cum nu-i dă galben lui Maftei. Penalty inventat, ăla nu e penalty niciodată (n.r. la Ngezana).
Eliminarea lui Târnovanu este o premieră în fotbalul românesc. Mi-am dat seama de la început de intenția lui.
E o acuzație gravă, dar da, toate greșelile, foarte grave, sunt împotriva unei echipe”.
Galerie foto (19 imagini)
Declarațiile lui Florin Tănase la adresa lui George Găman și a lui Horațiu Feșnic
Tănase a făcut declarații vehemente la adresa arbitrilor George Găman și Horațiu Feșnic, după înfrângerile cu Farul Constanța, 1-2, respectiv Dinamo, 3-4.
„Ce-a făcut în seara asta Găman… eu, sincer să fiu, n-am mai văzut. Să fii chemat de atâtea ori la VAR, săracul, vai de capul lui! A devenit sensibil in ultimul timp, chiar la meciul nostru.
El a venit chitit. Nu știa ce să zică. Sunt curios câte etape o să fie și el suspendat acum.
Suntem și noi fotbaliști, muncim, aveam nevoie de o victorie pentru moral. Din păcate, a venit Găman și ne-a luat punctele”.
Nici Horațiu Feșnic nu a scăpat de furia lui Tănase, după înfrângerea roș-albaștrilor în primul Derby de România al sezonului, 3-4.
„Penalty dictat, nu-i mai înțelegi săracii de ei, te doare capul! Să ne explice și nouă, nici nu a căzut.
E clar că fluieră cu intenție. Ce să vorbești cu ei? Că «Să vină căpitanul!», n-ai voie să vorbești cu ei. Nu știu ce i-a spus, nu sunt căpitan”.