Ultrașii vor să se răzbune Alarmă înainte de Bosnia - România. Fanii radicali pregătesc proteste masive la Zenica +11 foto
Ultrașii naționalei Bosniei și un mic banner cu „interzis” pentru federația de la Sarajevo Foto: Imago
Nationala

Ultrașii vor să se răzbune Alarmă înainte de Bosnia - România. Fanii radicali pregătesc proteste masive la Zenica

alt-text Theodor Jumătate , Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 08.11.2025, ora 17:55
alt-text Actualizat: 08.11.2025, ora 17:55
  • Principala facțiune a ultrașilor bosniaci, BH Fanaticos, a afișat în toată țara bannere împotriva propriei federații.
  • În același timp, anunță o revoltă pe 15 noiembrie, la Zenica, la meciul contra „tricolorilor”.
  • Mesajul amenințător al galeriei naționalei și ce pregătește poliția bosniacă. 

Peste doar o săptămână, se joacă unul dintre meciurile decisive ale grupei noastre: Bosnia-Herțegovina - România, pe 15 noiembrie, la Zenica.

De ce l-a convocat pe Drăguș Motivul pentru care Lucescu l-a inclus acum în lot pe atacantul absent de o lună și jumătate
Citește și
De ce l-a convocat pe Drăguș Motivul pentru care Lucescu l-a inclus acum în lot pe atacantul absent de o lună și jumătate
Citește mai mult
De ce l-a convocat pe Drăguș Motivul pentru care Lucescu l-a inclus acum în lot pe atacantul absent de o lună și jumătate

Dacă se impun și în fața noastră, și la Viena, trei zile mai târziu, contra Austriei, Edin Dzeko și coechipierii lui se pot califica direct la Campionatul Mondial.

Dacă le pierd pe ambele, nu vor mai avea nici șansa noastră, de a ajunge în baraj datorită Ligii Națiunilor.

Pentru ei, Nations League a însemnat ultimul loc în serie și retrogradarea din Liga A, ceea ce nu-i ajută deloc în campania pentru CM 2026. Dacă ajung pe locul 3, sunt eliminați!

Ultrașii Bosniei: „Nu ne vor opri niciodată. Vom veni la Zenica”

Mai e ceva ce le e împotrivă. Protestele masive ale propriilor ultrași.

La începutul acestui luni, principala facțiune a galeriei bosniace, BH Fanaticos, a dezvăluit că federația de la Sarajevo (NFSBIH) a interzis-o la partida cu „tricolorii”.

Fanii radicali au lansat un mesaj amenințător: „Ne-au oprit? Nu, și nu ne vor opri niciodată. Vom veni la Zenica”.

Căpitanul Dzeko (stânga), alături de stoperul Katic, după Cipru - Bosnia 2-2 Foto: Imago Căpitanul Dzeko (stânga), alături de stoperul Katic, după Cipru - Bosnia 2-2 Foto: Imago
Căpitanul Dzeko (stânga), alături de stoperul Katic, după Cipru - Bosnia 2-2 Foto: Imago

În conflict s-au implicat inclusiv jucătorii naționalei. Veteranul Edin Dzeko, 39 de ani, 144 de selecții, 71 de goluri (ambele recorduri), a cerut forului local să renunțe la această decizie, sprijinind ultrașii: „Toți vom apăra culorile Bosniei pe frontul nostru”.

Bannere în întreaga țară: „Nu ne puteți cumpăra!”

Președintele NFSBIH, Vico Zeljkovic, a dat și el un comunicat, în care i-a contrazis pe suporteri. A anunțat că BH Fanaticos au 900 de bilete pe arena din Zenica.

Ultrașii au negat și au continuat să-l conteste pe Zeljkovic.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, au afișat bannere contra federației în 20 de orașe din țară. Arătate pe străzi sau agățate pe ziduri, pe garduri, pe poduri.

Mesajul lansat de facțiunea ultras BH Fanaticos împotriva propriei federații înaintea meciului cu România
Mesajul lansat de facțiunea ultras BH Fanaticos împotriva propriei federații înaintea meciului cu România

Galerie foto (11 imagini)

Mesajul lansat de facțiunea ultras BH Fanaticos împotriva propriei federații înaintea meciului cu România Foto: X Mesajul lansat de facțiunea ultras BH Fanaticos împotriva propriei federații înaintea meciului cu România Mesajul lansat de facțiunea ultras BH Fanaticos împotriva propriei federații înaintea meciului cu România Mesajul lansat de facțiunea ultras BH Fanaticos împotriva propriei federații înaintea meciului cu România Mesajul lansat de facțiunea ultras BH Fanaticos împotriva propriei federații înaintea meciului cu România
+11 Foto
labels.photo-gallery

Două mesaje apăreau pe aceste bannere: „Nu ne puteți cumpăra!” și „Afară cu federația!”. Unul a fost fixat chiar în fața sediului BFSBIH din Sarajevo, potrivit site-ului sportsport.ba.

Avertisment: „Rușinea pe care o va trăi împotriva României”

Jurnaliștii bosniaci scriu și că poliția bosniacă pregătește măsuri speciale de securitate pentru 15 noiembrie, la un meci considerat de risc ridicat pe stadionul Bilino Polje.

S-a accentuat verificarea informațiilor legate de posibile incidente planificate.

Ultrașii însă amenință.

Vico nu e conștient de rușinea pe care o va trăi împotriva României. Puteți avea 10.000 de polițiști, noi vom reda statul celor care-l iubesc din inimă Mesajul fanilor radicali pe sportsport.ba

Amenințare adresată lui Vico Veljkovic, președintele federației.

Bosnia, încă un accidentat. Selecționerul a chemat doi jucători noi

Bosnia nu are doar probleme de securitate, ci și probleme mari de lot. Pe lângă suspendații Sunjic și Mujakic, plus accidentatul Demirovic, selecționerul Sergej Barbarez a mai primit o veste proastă.

Barbarez a chemai doi jucători aflați la început pe lista de așteptare: Barisic (apărător, Basel) și Saric (mijlocaș, Antalyaspor).

Citește și

Și Dzeko s-a implicat în conflict Situația din Bosnia s-a aprins și mai tare. Căpitanul vrea ultrașii contra României
Nationala
10:47
Și Dzeko s-a implicat în conflict Situația din Bosnia s-a aprins și mai tare. Căpitanul vrea ultrașii contra României
Citește mai mult
Și Dzeko s-a implicat în conflict Situația din Bosnia s-a aprins și mai tare. Căpitanul vrea ultrașii contra României
Ultrași interziși de Federație  „E controlată de separatiști și criminali” » Măsuri de securitate stricte și proteste ale fanilor la Bosnia - România
Nationala
20:19
Ultrași interziși de Federație „E controlată de separatiști și criminali” » Măsuri de securitate stricte și proteste ale fanilor la Bosnia - România
Citește mai mult
Ultrași interziși de Federație  „E controlată de separatiști și criminali” » Măsuri de securitate stricte și proteste ale fanilor la Bosnia - România

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Congresul PSD s-a încheiat, liderii au fost aleși, reflectoarele s-au stins, dar ce spun simpli membri ai partidului
Congresul PSD s-a încheiat, liderii au fost aleși, reflectoarele s-au stins, dar ce spun simpli membri ai partidului
Congresul PSD s-a încheiat, liderii au fost aleși, reflectoarele s-au stins, dar ce spun simpli membri ai partidului
Echipa Nationala romania bosnia zenica ultrasi preliminarii cm 2026
Știrile zilei din sport
Ce rachetă!  VIDEO+FOTO. G OLAZO fabulos marcat de Ianis Hagi în partida dintre Trabzonspor și Alanyaspor
Stranieri
08.11
Ce rachetă! VIDEO+FOTO. G OLAZO fabulos marcat de Ianis Hagi în partida dintre Trabzonspor și Alanyaspor
Citește mai mult
Ce rachetă!  VIDEO+FOTO. G OLAZO fabulos marcat de Ianis Hagi în partida dintre Trabzonspor și Alanyaspor
Are dreptate Ilyeș? FOTO: Cum arată Eppel după lovitura încasată de la Boateng: „Nu poți să nu chemi la VAR”
Superliga
08.11
Are dreptate Ilyeș? FOTO: Cum arată Eppel după lovitura încasată de la Boateng: „Nu poți să nu chemi la VAR”
Citește mai mult
Are dreptate Ilyeș? FOTO: Cum arată Eppel după lovitura încasată de la Boateng: „Nu poți să nu chemi la VAR”
Supergolul lui Pașcanu VIDEO. Fundașul rapidist a închis meciul cu FC Argeș cu un șut ca din tun : „Asta i-am spus lui Christensen”
Superliga
08.11
Supergolul lui Pașcanu VIDEO. Fundașul rapidist a închis meciul cu FC Argeș cu un șut ca din tun: „Asta i-am spus lui Christensen”
Citește mai mult
Supergolul lui Pașcanu VIDEO. Fundașul rapidist a închis meciul cu FC Argeș cu un șut ca din tun : „Asta i-am spus lui Christensen”
„Nu ești conectat cu realitatea!” Mutu nu s-a abținut când a aflat ce salariu a cerut Louis Munteanu: „Va pierde mult dacă nu face asta imediat”
Superliga
08.11
„Nu ești conectat cu realitatea!” Mutu nu s-a abținut când a aflat ce salariu a cerut Louis Munteanu: „Va pierde mult dacă nu face asta imediat”
Citește mai mult
„Nu ești conectat cu realitatea!” Mutu nu s-a abținut când a aflat ce salariu a cerut Louis Munteanu: „Va pierde mult dacă nu face asta imediat”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:43
„Nu am fost un exemplu bun” Alex Dobre spune ce l-a împins de la spate în meciul cu FC Argeș + A comentat neconvocarea la națională
„Nu am fost un exemplu bun” Alex Dobre spune ce l-a împins de la spate în meciul cu FC Argeș + A comentat neconvocarea la națională
23:57
„E meritul tuturor” Constantin Gâlcă, după ce a dus Rapidul pe primul loc în Liga 1: „Am profitat de toate spațiile” + Mesaj pentru Dobre
„E meritul tuturor” Constantin Gâlcă, după ce a dus Rapidul pe primul loc în Liga 1: „Am profitat de toate spațiile” + Mesaj pentru Dobre
22:57
Supergolul lui Pașcanu VIDEO. Fundașul rapidist a închis meciul cu FC Argeș cu un șut ca din tun: „Asta i-am spus lui Christensen”
Supergolul lui Pașcanu VIDEO. Fundașul rapidist a închis meciul cu FC Argeș cu un șut ca din tun : „Asta i-am spus lui Christensen”
22:07
Are dreptate Ilyeș? FOTO: Cum arată Eppel după lovitura încasată de la Boateng: „Nu poți să nu chemi la VAR”
Are dreptate Ilyeș? FOTO: Cum arată Eppel după lovitura încasată de la Boateng: „Nu poți să nu chemi la VAR”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Top stiri din sport
„Penibil! Mi-e mie rușine”  Robert Ilyeș iese la atac după înfrângerea cu Dinamo: „Parcă ne-am întors înainte de 1989”
Superliga
08.11
„Penibil! Mi-e mie rușine” Robert Ilyeș iese la atac după înfrângerea cu Dinamo: „Parcă ne-am întors înainte de 1989”
Citește mai mult
„Penibil! Mi-e mie rușine”  Robert Ilyeș iese la atac după înfrângerea cu Dinamo: „Parcă ne-am întors înainte de 1989”
Premieră pentru România FOTO. Primul pilot care urcă pe podium într-un campionat mondial de motociclism viteză
Alte sporturi
08.11
Premieră pentru România FOTO. Primul pilot care urcă pe podium într-un campionat mondial de motociclism viteză
Citește mai mult
Premieră pentru România FOTO. Primul pilot care urcă pe podium într-un campionat mondial de motociclism viteză
Ultrașii vor să se răzbune Alarmă înainte de Bosnia - România. Fanii radicali pregătesc proteste masive la Zenica
Nationala
08.11
Ultrașii vor să se răzbune Alarmă înainte de Bosnia - România. Fanii radicali pregătesc proteste masive la Zenica
Citește mai mult
Ultrașii vor să se răzbune Alarmă înainte de Bosnia - România. Fanii radicali pregătesc proteste masive la Zenica
Sola HK - CSM București 30-38 „Tigroaicele” au făcut spectacol în  EHF Champions League ,  la primul meci după demiterea lui Adi Vasile
Handbal
08.11
Sola HK - CSM București 30-38 „Tigroaicele” au făcut spectacol în EHF Champions League, la primul meci după demiterea lui Adi Vasile
Citește mai mult
Sola HK - CSM București 30-38 „Tigroaicele” au făcut spectacol în  EHF Champions League ,  la primul meci după demiterea lui Adi Vasile

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 19 rapid 17 Universitatea Craiova 42 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
09.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share