Ultrașii vor să se răzbune Alarmă înainte de Bosnia - România. Fanii radicali pregătesc proteste masive la Zenica

Principala facțiune a ultrașilor bosniaci, BH Fanaticos, a afișat în toată țara bannere împotriva propriei federații.

În același timp, anunță o revoltă pe 15 noiembrie, la Zenica, la meciul contra „tricolorilor”.

Mesajul amenințător al galeriei naționalei și ce pregătește poliția bosniacă.

Peste doar o săptămână, se joacă unul dintre meciurile decisive ale grupei noastre: Bosnia-Herțegovina - România, pe 15 noiembrie, la Zenica.

Dacă se impun și în fața noastră, și la Viena, trei zile mai târziu, contra Austriei, Edin Dzeko și coechipierii lui se pot califica direct la Campionatul Mondial.

Dacă le pierd pe ambele, nu vor mai avea nici șansa noastră, de a ajunge în baraj datorită Ligii Națiunilor.

Pentru ei, Nations League a însemnat ultimul loc în serie și retrogradarea din Liga A, ceea ce nu-i ajută deloc în campania pentru CM 2026. Dacă ajung pe locul 3, sunt eliminați!

Ultrașii Bosniei: „Nu ne vor opri niciodată. Vom veni la Zenica”

Mai e ceva ce le e împotrivă. Protestele masive ale propriilor ultrași.

La începutul acestui luni, principala facțiune a galeriei bosniace, BH Fanaticos, a dezvăluit că federația de la Sarajevo (NFSBIH) a interzis-o la partida cu „tricolorii”.

Fanii radicali au lansat un mesaj amenințător: „Ne-au oprit? Nu, și nu ne vor opri niciodată. Vom veni la Zenica”.

Căpitanul Dzeko (stânga), alături de stoperul Katic, după Cipru - Bosnia 2-2 Foto: Imago

În conflict s-au implicat inclusiv jucătorii naționalei. Veteranul Edin Dzeko, 39 de ani, 144 de selecții, 71 de goluri (ambele recorduri), a cerut forului local să renunțe la această decizie, sprijinind ultrașii: „Toți vom apăra culorile Bosniei pe frontul nostru”.

Bannere în întreaga țară: „Nu ne puteți cumpăra!”

Președintele NFSBIH, Vico Zeljkovic, a dat și el un comunicat, în care i-a contrazis pe suporteri. A anunțat că BH Fanaticos au 900 de bilete pe arena din Zenica.

Ultrașii au negat și au continuat să-l conteste pe Zeljkovic.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, au afișat bannere contra federației în 20 de orașe din țară. Arătate pe străzi sau agățate pe ziduri, pe garduri, pe poduri.

Două mesaje apăreau pe aceste bannere: „Nu ne puteți cumpăra!” și „Afară cu federația!”. Unul a fost fixat chiar în fața sediului BFSBIH din Sarajevo, potrivit site-ului sportsport.ba.

Avertisment: „Rușinea pe care o va trăi împotriva României”

Jurnaliștii bosniaci scriu și că poliția bosniacă pregătește măsuri speciale de securitate pentru 15 noiembrie, la un meci considerat de risc ridicat pe stadionul Bilino Polje.

S-a accentuat verificarea informațiilor legate de posibile incidente planificate.

Ultrașii însă amenință.

Vico nu e conștient de rușinea pe care o va trăi împotriva României. Puteți avea 10.000 de polițiști, noi vom reda statul celor care-l iubesc din inimă Mesajul fanilor radicali pe sportsport.ba

Amenințare adresată lui Vico Veljkovic, președintele federației.

Bosnia, încă un accidentat. Selecționerul a chemat doi jucători noi

Bosnia nu are doar probleme de securitate, ci și probleme mari de lot. Pe lângă suspendații Sunjic și Mujakic, plus accidentatul Demirovic, selecționerul Sergej Barbarez a mai primit o veste proastă.

Radeljic, fundașul de la Rijeka, s-a lovit și el, ieșind din grupul convocat inițial.

Barbarez a chemai doi jucători aflați la început pe lista de așteptare: Barisic (apărător, Basel) și Saric (mijlocaș, Antalyaspor).

