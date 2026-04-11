FCSB - OȚELUL GALAȚI 4-0. Alexandru Stoian (18 ani), atacantul grupării bucureștene, a marcat un gol superb în partida de pe Arena Națională.

FCSB s-a impus fără probleme în meciul cu Oțelul, scor 4-0, după ce a marcat toate cele patru goluri în prima repriză.

VIDEO Alexandru Stoian a înscris și s-a bucurat alături de Mirel Rădoi

Alexandru Stoian, atacantul U21 titularizat de Mirel Rădoi în această seară, a marcat un gol superb.

Tehnicianul campioanei en-titre din Liga 1 a decis să îl folosească pe Stoian încă din primul minut, renunțând la portarul Matei Popa, 18 ani, pe care l-a înlocuit cu Ștefan Târnovanu.

În ultimul minut al primei reprize, Alexandru Stoian a primit mingea în interiorul careului după o lovitură de colț. Atacantul a șutat puternic, balonul a trecut printre fundașii Oțelului și a intrat în poartă.

După gol, Alexandru Stoian s-a dus direct la banca de rezerve, acolo unde l-a îmbrățișat pe antrenorul Mirel Rădoi, mulțumindu-i pentru șansa acordată:

Ca urmare a victoriei la scor obținută în fața Oțelului, FCSB ocupă 8 în clasamentul play-out-ului, după patru etape disputate.

Alexandru Stoian este cotat 650.000 de euro, conform site-ului transfermarkt.com.

