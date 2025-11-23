„Au făcut-o mare pe Dinamo” Reacție categorică, după ce FCSB s-a încurcat și cu Petrolul: „Charalambous nu știe echipa!”

FCSB - PETROLUL 1-1. Bogdan Cosmescu, unul dintre cei mai cunoscuți comentatori sportivi din România, a criticat dur jocul campioanei.

FCSB a făcut un nou pas greșit în lupta pentru play-off. După remiza cu Petrolul, campioana României ocupă locul 10, cu 21 de puncte.

FCSB - PETROLUL. Bogdan Cosmescu: „Important e că e la 10 puncte de retrogradare şi 5 de baraj”

Comentatorul sportiv a vorbit despre haosul din jurul echipei a criticat evoluția jucătorilor antrenați de Elias Charalambous. N-a scăpat nici antrenorul cipriot.

Cosmescu susține că FCSB ar trebui să nu se mai gândească la play-off și este de părere că roș-albaștrii mai au nevoie de întăriri în ceea ce privește jucătorii U21.

„Important e că e la 10 puncte de retrogradare şi 5 de baraj. Ar trebui să se uite mult şi adânc în jos pentru că nu joacă nimic!

E un complex de factori, la care instabilitatea este unul dintre cele mai importante. Charalambous nu ştie echipa. În fine.

Lipsa unui under viabil, nu e vina lui Stoian pentru asta, te duce la o situaţie complicată când ceilalţi nu merg. Sezonul trecut ceilalţi 10 erau extrem de buni”, a declarat Bogdan Cosmescu, citat de primasport.ro

Eu cred că o echipă tare din campionatul nostru o bătea grav pe FCSB. Bogdan Cosmescu, comentator sportiv

Bogdan Cosmescu: „Au făcut-o mare pe Dinamo cu Musi”

Basarab Panduru a intervenit în discuție și l-a întrebat pe Cosmescu ce jucător U21 ar aduce la FCSB.

„M-aș duce la U19, ăla de a ajuns în semifinale (n.r. la Campionatul European) și m-aș orienta. La Călugaru sau cum îl chema pe ăla. Măcar să am doi fundași dreapta.

Craiova s-a agitat, FCSB deloc. Nu se poate ca în toată Italia, Germania şi Spania să nu mai găsesc ceva. Cum a făcut CFR cu Biliboc. În toate ţările astea care produc şi sunt băieţi români crescuţi nu mai găseşti pe unul?

Încă o dată o spun. Au reușit să dea un under foarte bun și au făcut-o mare pe Dinamo cu Musi. I-ai mai dat și un milion”, a concluzionat Cosmescu.

