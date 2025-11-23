Dosarul dezafilierii Craiovei Decizie de ultimă oră la Curtea de Apel. Planul lui Adrian Mititelu împotriva FRF

Adrian Mititelu (57 de ani) a pierdut încă o bătălie în lunga sa dispută juridică cu Federația Română de Fotbal (FRF) și Comitetul Executiv care a dezafiliat Fotbal Club Universitatea Craiova în 2011.

Curtea de Apel București a respins ca inadmisibilă cererea de revizuire depusă de Fotbal Club U Craiova SA, club aflat în faliment, care urmărea redeschiderea dosarului privind dezafilierea din 2011.

Adrian Mititelu pierde și la Curtea de Apel

Revizuirea este o cale extraordinară de atac prin care o parte încearcă să reanalizeze un dosar deja judecat definitiv, invocând situații excepționale, cum ar fi probe noi sau erori evidente ale instanței.

Decizia pronunțată pe 21 noiembrie de Secția a IX-a de contencios administrativ și fiscal confirmă că hotărârile definitive din 2011 și 2012 rămân valabile și că încercările de reluare a proceselor vechi sunt blocate procedural.

FC U Craiova, obligată să plătească FRF peste 7.000 de lei cheltuieli de judecată

Solutia pe scurt publicată de Curtea de Apel pe portalul just.ro: „Respinge cererea de revizuire ca inadmisibilă. Respinge excepţia lipsei calităţii de reprezentant ca neîntemeiată. Respinge cererea de aplicare a unei amenzi judiciare ca neîntemeiată.

Obligă revizuenta la plata către intimată a sumei de 7.366,43 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 21.11.2025. Document: Hotarâre 1528/2025“ .

Mititelu: „Facem recurs la Înalta Curte”

Adrian Mititelu nu renunță. Patronul FC U Craiova a precizat pentru GOLAZO.ro: „Facem recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție”. Mititelu speră să obțină o nouă analiză a dosarului.

Surse din cadrul FRF au declarat pentru GOLAZO.ro că demersul FC U Craiova nu are nicio bază juridică solidă:

„Adrian Mititelu încearcă fără niciun temei legal să se judece din nou în niște dosare închise definitiv. Unele din pleiada de litigii deschise în 2011”.

În octombrie 2024, Adrian Mititelu a încercat să redeschidă „Dosarul dezafilierii Craiovei” la Tribunalul București, dar și atunci acțiunea a fost respinsă.

„Curtea de Justiție a Uniunii Europene le cere instanțelor să judece orice proces legat de activitatea sportivă. Și dacă s-a încălcat dreptul Uniunii, să anuleze decizia respectivă, să îi acorde despăgubiri părții vătămate și tot așa. Deci lucrurile sunt foarte clare în decizia CJUE”, a declarat Mititelu pentru fanatik.ro.

FCU Craiova, de la dezafiliere la retrogradare

Fotbal Club Universitatea SA a fost dezafiliată de FRF în 2011, după ce gruparea olteană a contestat în instanțele civile deciziile comisiilor federale privind despăgubirile de 7 milioane de euro pentru Victor Pițurcă. Ulterior, clubul a intrat în faliment.

În 2013, FRF a înscris direct în Liga 2 echipa CS Universitatea Craiova, care a devenit ulterior U Craiova 1948 Club Sportiv SA, echipa care joacă acum în Liga 1.

În 2016, Tribunalul București i-a condamnat pe Mircea Sandu (fost președinte FRF) și Dumitru Dragomir (fost președinte LPF) la câte 3 ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu și sustragere de sub sechestru.

FRF și LPF au primit la amendă penală pentru abuz în serviciu. Instanța i-a obligat pe inculpații FRF, LPF, Sandu și Dragomir să plătească în solidar către Fotbal Club Universitatea Craiova suma de 284 milioane euro.

Ulterior, Curtea de Apel București a admis apelul inculpaților, a dispus achitarea acestora și a lăsat nesoluționată acțiunea civilă.

În 2017, clubul lui Adrian Mititelu s-a reînființat sub numele U Craiova 1948 și s-a înscris în Liga 4, dar a fost obligat să-și schimbe denumirea, după decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție. Acum funcționează sub denumirea FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA.

Echipa a promovat în Liga 1 în vara lui 2021, dar a retrogradat în Liga 2 la finalul sezonului 2023-2024.

La începutul sezonul 2025-2026, echipa lui Adrian Mititelu a fost retrogradată de FRF în Liga 3 din motive de licențiere, iar ulterior a fost exclusă din competiții de FRF din cauza datoriilor. Din octombrie, FCU Craiova se află în procedură de concordat preventiv.

