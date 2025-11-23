„Nu ți-e rușine?!” FOTO: Tavi Popescu s-a rățoit la Eugen Neagoe în timpul meciului » Antrenorul a dezvăluit cum s-a terminat conflictul

FCSB - Petrolul 1-1. Eugen Neagoe (58 de ani), antrenorul oaspeților, a explicat conflictul cu Octavian Popescu (22 de ani).

Tehnicianul nu a fost surprins de formula inedită folosită de „roș-albaștrii”.

Ambele goluri ale partidei de pe Arena Națională au fost înscrise de jucători sub 21 de ani: Alexandru Stoian, pentru FCSB, și Robert Sălceanu, pentru Petrolul.

FCSB - Petrolul 1-1 . Eugen Neagoe, despre conflictul cu Tavi Popescu: „Era și el supărat”

În minutul 28 al duelului, Octavian Popescu a căzut pe gazon după o intrare dură a lui Jyry, în apropiere de locul în care se afla Eugen Neagoe.

Spiritele s-au aprins între cei doi, când fotbalistul „roș-albaștrilor” a țipat către antrenor: „Ce vrei, mă?”. Cel din urmă i-a răspuns: „Nu ți-e rușine? Cu cine vorbești așa?”.

La finalul partidei, Octavian Popescu i-a cerut scuze antrenorului, iar Eugen Neagoe a explicat momentul tensionat la conferința de presă:

„Era și el supărat. A venit după meci, am vorbit. A zis el ceva, dar, ok, el mi-a răspuns și asta a fost tot. Nu a înjurat, nu a folosit niciun cuvânt nelalocul lui”.

Eugen Neagoe: „Puteam să marcăm, și golul 2”

Neagoe crede că „lupilor galbeni” le-a lipsit curajul” în prima repriză a meciului de pe Arena Națională.

„Am vorbit cu jucătorii noștri înainte de joc, trebuie să-i respectăm, dar nu așa mult cum am făcut în primele minute, pentru că am început puțin temători, am pierdut cu ușurință mingea, nu a fost ceea ce ne-am propus”, a spus Eugen Neagoe, la finalul partidei, la Digi Sport.

Tehnicianul celor de la Petrolul a explicat de ce a ales să facă două modificări la pauză.

„Eu, astăzi, la pauză, am făcut două schimbări, pentru că a trebuit să schimbăm și sistemul. A trebuit să venim cu ceva după bancă și de asta am schimbat două jucători defensivi, și am introdus alții, nu pentru că nu au jucat bine, ci pentru că trebuia să facem ceva, să venim cu ceva în repriza a doua.

Am început foarte bine, am reușit să egalăm. Cred eu că dacă eram mai atenți la contraatacurile pe care le-am avut, că am avut câteva momente foarte bune când puteam să marcăm și golul 2 ”, a continuat Neagoe.

Eugen Neagoe nu a fost surprins de sistemul propus de Becali: „A anunțat echipa din urmă cu două săptămâni”

Întrebat dacă a fost surprins de formația inedită, fără închizători, pe care a utilizat-o FCSB, Eugen Neagoe a răspuns:

„Nu. Pentru că patronul lor a anunțat echipa din urmă cu două săptămâni, dacă nu greșesc, nu? Cred că după meciul de la Hermanstadt a anunțat că va juca așa cu cei trei la mijloc, Florin Tănase și Olaru. Și că în față va juca cu Tavi Popescu”.

Nu merge (n.r. sistemul de joc fără închizători) și gata! Gigi Becali, patronul FCSB

