„Nu ți-e rușine?!” FOTO: Tavi Popescu s-a rățoit la Eugen Neagoe în timpul meciului » Antrenorul a dezvăluit cum s-a terminat conflictul +8 foto
Octavian Popescu și Eugen Neagoe (FOTO: captură Prima Sport 1)
Superliga

„Nu ți-e rușine?!” FOTO: Tavi Popescu s-a rățoit la Eugen Neagoe în timpul meciului » Antrenorul a dezvăluit cum s-a terminat conflictul

alt-text Gabriel Neagu , Vlad Nedelea , Raed Krishan (video&foto) , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 23.11.2025, ora 00:14
alt-text Actualizat: 23.11.2025, ora 08:56
  • FCSB - Petrolul 1-1. Eugen Neagoe (58 de ani), antrenorul oaspeților, a explicat conflictul cu Octavian Popescu (22 de ani).
  • Tehnicianul nu a fost surprins de formula inedită folosită de „roș-albaștrii”.

Ambele goluri ale partidei de pe Arena Națională au fost înscrise de jucători sub 21 de ani: Alexandru Stoian, pentru FCSB, și Robert Sălceanu, pentru Petrolul.

Neagoe, tras la răspundere de fani VIDEO: Tehnicianul de la Petrolul, dialog încordat cu un suporter: „Nu trăgeam de timp!  Vrei să joc eu?”
Citește și
Neagoe, tras la răspundere de fani VIDEO: Tehnicianul de la Petrolul, dialog încordat cu un suporter: „Nu trăgeam de timp! Vrei să joc eu?”
Citește mai mult
Neagoe, tras la răspundere de fani VIDEO: Tehnicianul de la Petrolul, dialog încordat cu un suporter: „Nu trăgeam de timp!  Vrei să joc eu?”

FCSB - Petrolul 1-1. Eugen Neagoe, despre conflictul cu Tavi Popescu: „Era și el supărat”

În minutul 28 al duelului, Octavian Popescu a căzut pe gazon după o intrare dură a lui Jyry, în apropiere de locul în care se afla Eugen Neagoe.

Spiritele s-au aprins între cei doi, când fotbalistul „roș-albaștrilor” a țipat către antrenor: „Ce vrei, mă?”. Cel din urmă i-a răspuns: „Nu ți-e rușine? Cu cine vorbești așa?”.

Conflict între Tavi Popescu și Eugen Neagoe (FOTO: captură Prima Sport 1)
Conflict între Tavi Popescu și Eugen Neagoe (FOTO: captură Prima Sport 1)

Galerie foto (8 imagini)

Conflict între Tavi Popescu și Eugen Neagoe (FOTO: captură Prima Sport 1) Conflict între Tavi Popescu și Eugen Neagoe (FOTO: captură Prima Sport 1) Conflict între Tavi Popescu și Eugen Neagoe (FOTO: captură Prima Sport 1) Conflict între Tavi Popescu și Eugen Neagoe (FOTO: captură Prima Sport 1) Conflict între Tavi Popescu și Eugen Neagoe (FOTO: captură Prima Sport 1)
+8 Foto
labels.photo-gallery

La finalul partidei, Octavian Popescu i-a cerut scuze antrenorului, iar Eugen Neagoe a explicat momentul tensionat la conferința de presă:

„Era și el supărat. A venit după meci, am vorbit. A zis el ceva, dar, ok, el mi-a răspuns și asta a fost tot. Nu a înjurat, nu a folosit niciun cuvânt nelalocul lui”.

Eugen Neagoe: „Puteam să marcăm, și golul 2”

Neagoe crede că „lupilor galbeni” le-a lipsit curajul” în prima repriză a meciului de pe Arena Națională.

„Am vorbit cu jucătorii noștri înainte de joc, trebuie să-i respectăm, dar nu așa mult cum am făcut în primele minute, pentru că am început puțin temători, am pierdut cu ușurință mingea, nu a fost ceea ce ne-am propus”, a spus Eugen Neagoe, la finalul partidei, la Digi Sport.

Tehnicianul celor de la Petrolul a explicat de ce a ales să facă două modificări la pauză.

„Eu, astăzi, la pauză, am făcut două schimbări, pentru că a trebuit să schimbăm și sistemul. A trebuit să venim cu ceva după bancă și de asta am schimbat două jucători defensivi, și am introdus alții, nu pentru că nu au jucat bine, ci pentru că trebuia să facem ceva, să venim cu ceva în repriza a doua.

Am început foarte bine, am reușit să egalăm. Cred eu că dacă eram mai atenți la contraatacurile pe care le-am avut, că am avut câteva momente foarte bune când puteam să marcăm și golul 2”, a continuat Neagoe.

Eugen Neagoe nu a fost surprins de sistemul propus de Becali: „A anunțat echipa din urmă cu două săptămâni”

Întrebat dacă a fost surprins de formația inedită, fără închizători, pe care a utilizat-o FCSB, Eugen Neagoe a răspuns:

Nu. Pentru că patronul lor a anunțat echipa din urmă cu două săptămâni, dacă nu greșesc, nu? Cred că după meciul de la Hermanstadt a anunțat că va juca așa cu cei trei la mijloc, Florin Tănase și Olaru. Și că în față va juca cu Tavi Popescu”.

Nu merge (n.r. sistemul de joc fără închizători) și gata! Gigi Becali, patronul FCSB

Citește și

Spectacol pe Camp Nou Barcelona s-a întors acasă și a zdrobit-o pe Bilbao + Un fotbalist a fost huiduit copios
Campionate
21:06
Spectacol pe Camp Nou Barcelona s-a întors acasă și a zdrobit-o pe Bilbao + Un fotbalist a fost huiduit copios
Citește mai mult
Spectacol pe Camp Nou Barcelona s-a întors acasă și a zdrobit-o pe Bilbao + Un fotbalist a fost huiduit copios
Drăguș, dorit în Ucraina Fosta echipă a lui Mircea Lucescu a pus ochii pe internaționalul român. Ce scrie presa din Turcia
Stranieri
17:02
Drăguș, dorit în Ucraina Fosta echipă a lui Mircea Lucescu a pus ochii pe internaționalul român. Ce scrie presa din Turcia
Citește mai mult
Drăguș, dorit în Ucraina Fosta echipă a lui Mircea Lucescu a pus ochii pe internaționalul român. Ce scrie presa din Turcia

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
petrolul ploiesti Eugen Neagoe Octavian Popescu fcsb superliga
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
„Nu ți-e rușine?!” FOTO: Tavi Popescu s-a rățoit la Eugen Neagoe în timpul meciului » Antrenorul a dezvăluit cum s-a terminat conflictul
Superliga
00:14
„Nu ți-e rușine?!” FOTO: Tavi Popescu s-a rățoit la Eugen Neagoe în timpul meciului » Antrenorul a dezvăluit cum s-a terminat conflictul
Citește mai mult
„Nu ți-e rușine?!” FOTO: Tavi Popescu s-a rățoit la Eugen Neagoe în timpul meciului » Antrenorul a dezvăluit cum s-a terminat conflictul
Derapaj rasist în Serie A Atac la adresa starului de la Juventus + Meciul cu Fiorentina a fost aproape de suspendare: „Stricăm cel mai frumos joc!”
Campionate
22.11
Derapaj rasist în Serie A Atac la adresa starului de la Juventus + Meciul cu Fiorentina a fost aproape de suspendare: „Stricăm cel mai frumos joc!”
Citește mai mult
Derapaj rasist în Serie A Atac la adresa starului de la Juventus + Meciul cu Fiorentina a fost aproape de suspendare: „Stricăm cel mai frumos joc!”
„Nu mai cred în FCSB” Vinovații găsiți de patronul roș-albaștrilor după meciul cu Petrolul: „Dacă nu bați cea mai slabă echipă...”
Superliga
22.11
„Nu mai cred în FCSB” Vinovații găsiți de patronul roș-albaștrilor după meciul cu Petrolul: „Dacă nu bați cea mai slabă echipă...”
Citește mai mult
„Nu mai cred în FCSB” Vinovații găsiți de patronul roș-albaștrilor după meciul cu Petrolul: „Dacă nu bați cea mai slabă echipă...”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:46
Prioritatea CM 2026 Măsura care ar putea influența decisiv barajul cu Turcia: „Decizia e la ei”
Prioritatea CM 2026 Măsura care ar putea influența decisiv barajul cu Turcia: „Decizia e la ei”
10:20
Condamnată la 19 ani de închisoare Campioana ucraineană care a sfidat Rusia, prinsă și judecată la Moscova: „Onoarea și conștiința mea sunt mai importante!”
Condamnată la 19 ani de închisoare Campioana ucraineană care a sfidat Rusia, prinsă și judecată la Moscova: „Onoarea și conștiința mea sunt mai importante!”
10:25
„Putea să facă mai mult” Ilie Dumitrescu nu l-a iertat pe jucătorul FCSB + Greșeala identificată în jocul campioanei
„Putea să facă mai mult” Ilie Dumitrescu nu l-a iertat pe jucătorul FCSB + Greșeala identificată în jocul campioanei
09:59
„Au făcut-o mare pe Dinamo” Reacție categorică, după ce FCSB s-a încurcat și cu Petrolul: „Charalambous nu știe echipa!”
„Au făcut-o mare pe Dinamo” Reacție categorică, după ce FCSB s-a încurcat și cu Petrolul: „Charalambous nu știe echipa!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Top stiri din sport
FRF a rupt tăcerea! Federația explică ce s-a întâmplat cu Alexandru Musi la naționala U21
Nationala
22.11
FRF a rupt tăcerea! Federația explică ce s-a întâmplat cu Alexandru Musi la naționala U21
Citește mai mult
FRF a rupt tăcerea! Federația explică ce s-a întâmplat cu Alexandru Musi la naționala U21
„Îl voi călca în picioare” Anthony Joshua - Jake Paul, duelul declarațiilor: „Gata să mor în ring” + front comun împotriva unui luptător: „Un idiot”
Alte sporturi
22.11
„Îl voi călca în picioare” Anthony Joshua - Jake Paul, duelul declarațiilor: „Gata să mor în ring” + front comun împotriva unui luptător: „Un idiot”
Citește mai mult
„Îl voi călca în picioare” Anthony Joshua - Jake Paul, duelul declarațiilor: „Gata să mor în ring” + front comun împotriva unui luptător: „Un idiot”
„Nu vă spun nimic!” Întrebarea la care Chivu nu a vrut să răspundă înainte de meciul cu AC Milan + replică pentru Allegri: „Nu e cum spune el”
Campionate
22.11
„Nu vă spun nimic!” Întrebarea la care Chivu nu a vrut să răspundă înainte de meciul cu AC Milan + replică pentru Allegri: „Nu e cum spune el”
Citește mai mult
„Nu vă spun nimic!” Întrebarea la care Chivu nu a vrut să răspundă înainte de meciul cu AC Milan + replică pentru Allegri: „Nu e cum spune el”
Marele eșec al lui Xi Jinping De ce nu reușește China în fotbal, deși  a aruncat foarte mulți bani în el » Problema uriașă cu care se confruntă
Special
22.11
Marele eșec al lui Xi Jinping De ce nu reușește China în fotbal, deși a aruncat foarte mulți bani în el » Problema uriașă cu care se confruntă
Citește mai mult
Marele eșec al lui Xi Jinping De ce nu reușește China în fotbal, deși  a aruncat foarte mulți bani în el » Problema uriașă cu care se confruntă

Echipe/Competiții

fcsb 42 CFR Cluj 6 dinamo bucuresti 6 rapid 7 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 17 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
23.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share