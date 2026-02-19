„Pozează în victimă și nu e!” Mihai Stoica, enervat de mesajul postat de Florentin Petre: „Așa ceva nu s-a făcut la noi”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a comentat din nou gestul făcut de Florentin Petre (50 de ani), antrenorul secund al lui Dinamo , după victoria cu Unirea Slobozia.

, după victoria cu Unirea Slobozia. Miercuri, tehnicianul „câinilor” a postat un amplu mesaj în care s-a apărat după toate criticile primite.

După 1-0 cu Unirea Slobozia, Florentin Petre l-a îndemnat pe Claudiu Niculescu, antrenorul ialomițenilor, să adreseze injurii celor de la Steaua.

„Secundul” lui Dinamo a fost taxat atât de Andrei Nicolescu, președintele clubului, cât și de Mihai Stoica, pentru gestul său.

Mihai Stoica, un nou răspuns pentru Florentin Petre: „Pozează în victimă și nu e nicio victimă„

După mesajul lui Florentin Petre, Mihai Stoica a oferit o nouă reacție cu privire la momentul care l-a avut în prim-plan pe „secundul” lui Dinamo.

„El nu e fan. El e antrenor secund la Dinamo. Pozează în victimă și nu e nicio victimă pentru că, înainte cu câteva zile, i s-a atras atenția să înceteze. OK, înțeleg adrenalina, înțeleg că n-au mai fost de mult pe acolo (n.r. în vârful clasamentului). E de înțeles, dar ...

Eu n-am spus nimic altceva decât că, cu câteva zile în urmă, am citit o declarație de-a lui în care-i mulțumea lui Gigi Becali din toată inima și sufletul și cugetul pentru că i-a salvat viața, a zis că Gigi e o icoană pentru el. Și apoi ....

Dacă nu se iau măsuri, nu e nicio problemă. Eu doar am făcut o observație.

Da, se înjură pe stadioane. Problema este alta. Eu am lovit un spectator şi am fost suspendat un an, amendat şi cât pe ce să fiu scos din viaţa sportivă. Mi-am ispăşit suspendarea şi am mers mai departe. Nu s-a mai întâmplat niciodată nimic.

N-am mai reacționat în niciun fel, deși am fost înjurat. Am comentat când cei de la Dinamo au făcut niște versuri în care îmi jigneau fata într-un mod oribil. A fost ceva foarte urât. Și am mers mai departe și cu asta. Am îngropat de mult securea”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Cu câteva zile înainte de gestul făcut la finalul meciuluii Dinamo - Unirea Slobozia 1-0, Florentin Petre se alăturase unor jucători și membri din staff, în scandările rasiste ale fanilor, după meciul cu Hermannstadt, scor 2-0.

Mihai Stoica: „Așa ceva nu s-a făcut la noi, niciodată”

Oficialul de la FCSB a continuat să critice gestul făcut de Florentin Petre, atunci când l-a îndemnat pe Claudiu Niculescu să înjure Steaua.

„Dacă, de exemplu, noi am fi jucat împotriva Craiovei și acolo era Mirel Rădoi antrenor. Știți că pe Peluza Nord îi scandează mereu numele, să presupunem că Rădoi s-ar fi îndreptat spre Peluza Nord și-ar fi salutat-o.

Să fi venit Pintilii să îi ridice mâna lui Mirel şi să strige împotriva lui Dinamo?! Nu, așa ceva nu s-a făcut la noi, niciodată. S-au făcut multe în trecut, s-au făcut greșeli, dar nu ...

Apoi să apari tu, Florentin Petre, cu un eseu şi să scrii «Şi pe mine m-au înjurat» ... Te-au înjurat, că aşa fac spectatorii: înjură. Dar tu eşti angajatul clubului, reprezinţi clubul în orice manifestare!”, a încheiat Mihai Stoica.

VIDEO: Momentul în care Florentin Petre se duce la Claudiu Niculescu, în fața PCH

Mesajul postat, miercuri, de Florentin Petre poate fi citit aici.

