„Pozează în victimă și nu e!” Mihai Stoica, enervat de mesajul postat de Florentin Petre: „Așa ceva nu s-a făcut la noi” +6 foto
Florentin Petre
Superliga

„Pozează în victimă și nu e!” Mihai Stoica, enervat de mesajul postat de Florentin Petre: „Așa ceva nu s-a făcut la noi”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 19.02.2026, ora 12:08
alt-text Actualizat: 19.02.2026, ora 12:52
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a comentat din nou gestul făcut de Florentin Petre (50 de ani), antrenorul secund al lui Dinamo, după victoria cu Unirea Slobozia.
  • Miercuri, tehnicianul „câinilor” a postat un amplu mesaj în care s-a apărat după toate criticile primite.

După 1-0 cu Unirea Slobozia, Florentin Petre l-a îndemnat pe Claudiu Niculescu, antrenorul ialomițenilor, să adreseze injurii celor de la Steaua.

„Secundul” lui Dinamo a fost taxat atât de Andrei Nicolescu, președintele clubului, cât și de Mihai Stoica, pentru gestul său.

Allegri și Fabregas, scandal după meci FOTO. Conflict aprins în Serie A: „E cum a spus Chivu”. Replica a venit rapid: „Un idiot! Voi intra prin alunecare”
Citește și
Allegri și Fabregas, scandal după meci FOTO. Conflict aprins în Serie A: „E cum a spus Chivu”. Replica a venit rapid: „Un idiot! Voi intra prin alunecare”
Citește mai mult
Allegri și Fabregas, scandal după meci FOTO. Conflict aprins în Serie A: „E cum a spus Chivu”. Replica a venit rapid: „Un idiot! Voi intra prin alunecare”

Mihai Stoica, un nou răspuns pentru Florentin Petre: „Pozează în victimă și nu e nicio victimă„

După mesajul lui Florentin Petre, Mihai Stoica a oferit o nouă reacție cu privire la momentul care l-a avut în prim-plan pe „secundul” lui Dinamo.

„El nu e fan. El e antrenor secund la Dinamo. Pozează în victimă și nu e nicio victimă pentru că, înainte cu câteva zile, i s-a atras atenția să înceteze. OK, înțeleg adrenalina, înțeleg că n-au mai fost de mult pe acolo (n.r. în vârful clasamentului). E de înțeles, dar ...

Eu n-am spus nimic altceva decât că, cu câteva zile în urmă, am citit o declarație de-a lui în care-i mulțumea lui Gigi Becali din toată inima și sufletul și cugetul pentru că i-a salvat viața, a zis că Gigi e o icoană pentru el. Și apoi ....

Dacă nu se iau măsuri, nu e nicio problemă. Eu doar am făcut o observație.

Da, se înjură pe stadioane. Problema este alta. Eu am lovit un spectator şi am fost suspendat un an, amendat şi cât pe ce să fiu scos din viaţa sportivă. Mi-am ispăşit suspendarea şi am mers mai departe. Nu s-a mai întâmplat niciodată nimic.

N-am mai reacționat în niciun fel, deși am fost înjurat. Am comentat când cei de la Dinamo au făcut niște versuri în care îmi jigneau fata într-un mod oribil. A fost ceva foarte urât. Și am mers mai departe și cu asta. Am îngropat de mult securea”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Ofițerul de presă Bogdan Alecu și crainicul echipei, Ștefan Știucă. Foto. captură/GSP.ro
Ofițerul de presă Bogdan Alecu și crainicul echipei, Ștefan Știucă. Foto. captură/GSP.ro

Galerie foto (6 imagini)

Fanii, jucătorii și staff-ul lui Dinamo, scandări rasiste după meciul cu Hermannstadt. Foto: captură/GSP.ro Cătălin Cîrjan, scandări rasiste alături de fani după meciul cu Hermannstadt: Foto: captură/GSP.ro Ofițerul de presă Bogdan Alecu și crainicul echipei, Ștefan Știucă. Foto. captură/GSP.ro Jucătorii lui Dinamo, scandări rasiste după meciul cu Hermannstadt. Foto: captură/GSP.ro Jucătorii lui Dinamo, scandări rasiste după meciul cu Hermannstadt. Foto: captură/GSP.ro
+6 Foto
labels.photo-gallery

Mihai Stoica: „Așa ceva nu s-a făcut la noi, niciodată”

Oficialul de la FCSB a continuat să critice gestul făcut de Florentin Petre, atunci când l-a îndemnat pe Claudiu Niculescu să înjure Steaua.

„Dacă, de exemplu, noi am fi jucat împotriva Craiovei și acolo era Mirel Rădoi antrenor. Știți că pe Peluza Nord îi scandează mereu numele, să presupunem că Rădoi s-ar fi îndreptat spre Peluza Nord și-ar fi salutat-o.

Să fi venit Pintilii să îi ridice mâna lui Mirel şi să strige împotriva lui Dinamo?! Nu, așa ceva nu s-a făcut la noi, niciodată. S-au făcut multe în trecut, s-au făcut greșeli, dar nu ...

Apoi să apari tu, Florentin Petre, cu un eseu şi să scrii «Şi pe mine m-au înjurat» ... Te-au înjurat, că aşa fac spectatorii: înjură. Dar tu eşti angajatul clubului, reprezinţi clubul în orice manifestare!”, a încheiat Mihai Stoica.

VIDEO: Momentul în care Florentin Petre se duce la Claudiu Niculescu, în fața PCH

Mesajul postat, miercuri, de Florentin Petre poate fi citit aici.

Citește și

Tragedie în Costa Rica Un sportiv legendar a fost ucis în propria locuință, în urma unui jaf
Alte sporturi
11:31
Tragedie în Costa Rica Un sportiv legendar a fost ucis în propria locuință, în urma unui jaf
Citește mai mult
Tragedie în Costa Rica Un sportiv legendar a fost ucis în propria locuință, în urma unui jaf
Allegri și Fabregas, scandal după meci FOTO. Conflict aprins în Serie A: „E cum a spus Chivu”. Replica a venit rapid: „Un idiot! Voi intra prin alunecare”
Campionate
11:14
Allegri și Fabregas, scandal după meci FOTO. Conflict aprins în Serie A: „E cum a spus Chivu”. Replica a venit rapid: „Un idiot! Voi intra prin alunecare”
Citește mai mult
Allegri și Fabregas, scandal după meci FOTO. Conflict aprins în Serie A: „E cum a spus Chivu”. Replica a venit rapid: „Un idiot! Voi intra prin alunecare”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
dinamo bucuresti Mihai Stoica Florentin Petre liga 1 fcsb
Știrile zilei din sport
„Noroc cu Recorder, altfel nu se știa nimic”  Mihai Stoica a răbufnit pe tema conflictului FCSB - Steaua: „Noi suntem continuatoarea acelei echipe”
Superliga
10:18
„Noroc cu Recorder, altfel nu se știa nimic” Mihai Stoica a răbufnit pe tema conflictului FCSB - Steaua: „Noi suntem continuatoarea acelei echipe”
Citește mai mult
„Noroc cu Recorder, altfel nu se știa nimic”  Mihai Stoica a răbufnit pe tema conflictului FCSB - Steaua: „Noi suntem continuatoarea acelei echipe”
Dinamo l-a ofertat Sorin Cârțu, dezvăluiri de la discuțiile cu sponsorul de la Dinamo
Superliga
11:27
Dinamo l-a ofertat Sorin Cârțu, dezvăluiri de la discuțiile cu sponsorul de la Dinamo
Citește mai mult
Dinamo l-a ofertat Sorin Cârțu, dezvăluiri de la discuțiile cu sponsorul de la Dinamo
Sigilii pe o bază distrusă FOTO+VIDEO. Cum arată azi fosta casă a Rapidului » Investiție de 50 de milioane de lei pentru renașterea Pro Rapid
Special
07:57
Sigilii pe o bază distrusă FOTO+VIDEO. Cum arată azi fosta casă a Rapidului » Investiție de 50 de milioane de lei pentru renașterea Pro Rapid
Citește mai mult
Sigilii pe o bază distrusă FOTO+VIDEO. Cum arată azi fosta casă a Rapidului » Investiție de 50 de milioane de lei pentru renașterea Pro Rapid
Rezultat excelent pentru România VIDEO. Julia Sauter, cea mai bună prestație din carieră în finala la patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă
Jocurile Olimpice
00:00
Rezultat excelent pentru România VIDEO. Julia Sauter, cea mai bună prestație din carieră în finala la patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă
Citește mai mult
Rezultat excelent pentru România VIDEO. Julia Sauter, cea mai bună prestație din carieră în finala la patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:30
„Narcisism alb” Atac dur la adresa lui Jose Mourinho, după scandalul Prestianni - Vinicius: „Sentiment de superioritate”
„Narcisism alb”  Atac dur la adresa lui Jose Mourinho, după scandalul Prestianni - Vinicius: „Sentiment de superioritate”
12:50
„El a jucat cu mine, nu eu cu el” Luis Figo, despre Cristiano Ronaldo + comparația cu Messi: „E ca și cum ai compara caviarul cu trufele
„El a jucat cu mine, nu eu cu el” Luis Figo, despre Cristiano Ronaldo + comparația cu Messi: „E ca și cum ai compara caviarul cu trufele
11:57
„Cel mai mare sprint din viața mea” Eric de Oliveira a tras sperietura vieții lui: „Aveam impresia că mă urmărește cineva! Am crezut că vine Dracula”
„Cel mai mare sprint din viața mea” Eric de Oliveira a tras sperietura vieții lui: „Aveam impresia că mă urmărește cineva! Am crezut că vine Dracula”
12:16
Neymar, anunț despre retragere Starul brazilian a vorbit deschis: „Trebuie să îndur. S-ar putea ca în decembrie...”
Neymar, anunț despre retragere  Starul brazilian a vorbit deschis: „Trebuie să îndur. S-ar putea ca în decembrie...”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Top stiri din sport
„Nimeni nu o vrea pe FCSB”  Oficialul de la CFR Cluj, mesaj înainte de finalul sezonului regulat: „E greu cu ei în play-off. Foarte periculoși”
Superliga
19.02
„Nimeni nu o vrea pe FCSB” Oficialul de la CFR Cluj, mesaj înainte de finalul sezonului regulat: „E greu cu ei în play-off. Foarte periculoși”
Citește mai mult
„Nimeni nu o vrea pe FCSB”  Oficialul de la CFR Cluj, mesaj înainte de finalul sezonului regulat: „E greu cu ei în play-off. Foarte periculoși”
Infantino, apariție bizară FOTO. Președintele FIFA a participat la Consiliul pentru Pace al lui Trump! Și-a pus pe cap o șapcă controversată
Campionate
19.02
Infantino, apariție bizară FOTO. Președintele FIFA a participat la Consiliul pentru Pace al lui Trump! Și-a pus pe cap o șapcă controversată
Citește mai mult
Infantino, apariție bizară FOTO. Președintele FIFA a participat la Consiliul pentru Pace al lui Trump! Și-a pus pe cap o șapcă controversată
„Voi cum faceți, mă?!” Jurnalistul revoltat că românii rămân în urmă: „Alții cum pot? Să-i aducem pe toți aici”
Special
19.02
„Voi cum faceți, mă?!” Jurnalistul revoltat că românii rămân în urmă: „Alții cum pot? Să-i aducem pe toți aici”
Citește mai mult
„Voi cum faceți, mă?!” Jurnalistul revoltat că românii rămân în urmă: „Alții cum pot? Să-i aducem pe toți aici”
Europa League Răzvan Lucescu a pierdut duelul cu Ionuț Radu » Toate rezultatele din turul play-off-ului pentru optimi
Europa League
00:00
Europa League Răzvan Lucescu a pierdut duelul cu Ionuț Radu » Toate rezultatele din turul play-off-ului pentru optimi
Citește mai mult
Europa League Răzvan Lucescu a pierdut duelul cu Ionuț Radu » Toate rezultatele din turul play-off-ului pentru optimi

Echipe/Competiții

fcsb 56 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 28 rapid 10 Universitatea Craiova 36 petrolul ploiesti 18 Poli Iasi uta arad 9 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
20.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share