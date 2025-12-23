„Să nu mai girăm porcării” Săpunaru, față în față cu imaginile controversate de la derby: „O s-o mai fac!” + Stelea și Balint au intervenit +106 foto
Cristi Săpunaru/ Foto: GOLAZO.ro
Superliga

„Să nu mai girăm porcării” Săpunaru, față în față cu imaginile controversate de la derby: „O s-o mai fac!” + Stelea și Balint au intervenit

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 23.12.2025, ora 19:15
alt-text Actualizat: 23.12.2025, ora 19:20
  • FCSB - RAPID 2-1. Cristi Săpunaru (41 de ani), fostul căpitan al giuleștenilor, a comentat imaginile de la finalul partidei.
  • Analist la Digi Sport, fostul fundaș a fost prezent în studioul amplasat chiar la Arena Națională în timpul derby-ului.
La finalul meciului, cei aproximativ 7.000 de suporteri giuleșteni i-au scandat numele lui Săpunaru, iar acesta le-a răspuns la salut, iar imediat din peluză s-a auzit „M**e, Steaua!”.

Săpunaru, față în față cu imaginile controversate de la derby: „O s-o mai fac!”

Aspru criticat pentru gestul său, Săpunaru a fost pus marți față în față cu imaginile controversate și nu a dat înapoi.

„Galeria striga «Săpunaru, Cristi Săpunaru». Așa salută galeria Rapidului. Ce să le fac eu? Să îi schimb eu? De ce s-a zis despre mine și nu despre toată echipa care a făcut la fel la începutul meciului?

O să-i sun să schimbe. (n.r. - ironic). Despre faptul că s-a strigat «Am avut și vom avea mereu» de ce nu se scrie? Suntem singura țară din lume în care se întâmplă? Este treaba suporterilor. Eu am salutat normal, n-am zis nimic. O s-o mai fac, n-am nicio treaba”, a spus Cristi Săpunaru la Digi Sport.

Cristi Săpunaru și salutul care a stârnit controverse/ Foto: captura Digi Sport Cristi Săpunaru și salutul care a stârnit controverse/ Foto: captura Digi Sport
Cristi Săpunaru și salutul care a stârnit controverse/ Foto: captura Digi Sport

Radu Naum, editorialist GOLAZO.ro și moderator la Digi Sport, și-a manifestat dezaprobarea față de gestul care dă tonul înjurătorilor în galerie: „Aș vrea ca nimeni de aici să nu mai gireze porcării din astea. Tu faci ce vrei, Cristi”.

Bogdan Stelea: „E o ipocrizie, nu mi se pare normal să fac așa ceva”

În discuție au intervenit și invitații: Bogdan Stelea, care a evoluat pentru toți cei 3 granzi din București, și Gabi Balint, legenda Stelei.

Stelea a criticat și el gestul și a dezvăluit că, în sezonul 2004/2005, când a revenit la Dinamo după ce trecuse și pe la Steaua, a refuzat să dea tonul la injurii în Ghencea, la Derby de România, fiind apoi contestat de ultrașii „câinilor”:

„E o ipocrizie. Te cheamă suporterii ca să înjuri anumite echipe. Eu știu, pentru că am trăit astfel de momente, dar n-am făcut. Puteți să-l întrebați pe MM Stoica. Era la Steaua, când eu eram la Dinamo.

M-a chemat galeria ca să înjure Steaua și eu nu m-am dus. Cineva, crainicul, a remarcat asta. Mi-a făcut mai mult rău, dar nu mi se pare normal să fac asta. Și dacă nu jucam la Steaua nu era normal”.

Gabi Balint a vorbit despre originea gestului, ajuns în România în 1989, preluat de la Galatasaray, după duelul din semifinalele Cupei Campionilor: „Noi, la Steaua, am preluat de la turci. Acolo galeria îi striga pe jucători, iar ei veneau și dădeau cu pumnul de 3 ori în aer ca să salute, dar nu se înjurau rivalele”.

FOTO. FCSB - Rapid 2-1

FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Galerie foto (106 imagini)

FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
+106 Foto
labels.photo-gallery

Radu Naum Bogdan Stelea Cristi Sapunaru rapid Gabi Balint fcsb superliga
