Zoran Nikolic, reacție-surpriză Ce spune handbalistul bruscat de selecționerul George Buricea: „Asta a amplificat imaginea”

- Zoran Nikolic (34 de ani), jucătorul lovit de antrenorul George Buricea, a oferit prima reacție după situația controversată din Liga Națională.
- Handbalistul Politehnicii Timișoara susține că, de fapt, nu ar fi fost vorba de un act de violență din partea lui Buricea, actualul selecționer al naționalei masculine.
Politehnica Timișoara a pierdut la limită meciul din campionat, scor 27-28 cu CSM Vaslui, însă meciul de vineri a avut un moment șocant, când antrenorul George Buricea și-a lovit propriul jucător.
Zoran Nikolic: „Nici măcar nu a fost aproape să mă lovească”
Jucătorul timișorenilor a venit ulterior cu explicații și susține că antrenorul nu l-a lovit și că a fost vorba despre o neînțelegere.
„Este un moment la cald, dar nu a fost vorba despre violență, cum văd că s-a scris. Antrenorul mi-a atras atenția asupra greșelii făcute și m-a împins ca să mă duc la locul meu de pe bancă și să nu luăm două minute de eliminare.
Doamna observator Ciulei m-a întrebat dacă am fost lovit și i-am explicat că nu s-a întâmplat acest lucru. După meci, am fost împreună la analiza video a fazei și a văzut că a fost mâna mea acolo, nu e mâna antrenorului.
Nici măcar nu a fost aproape să mă lovească, doar că eu, când am făcut pasul în spate, m-am dezechilibrat și asta a amplificat imaginea. Sper să trecem cu bine peste aceste momente, pentru că ne așteaptă un meci important miercuri, la Constanța”, a spus Zoran Nikolic, potrivit sport.ro.
Declarația selecționerului George Buricea
După conflict, antrenorul Politehnicii și selecționerul naționalei masculine a venit și el cu o explicație pentru cele întâmplate.
„Acest gest a fost interpretat greşit ca fiind o lovitură, iar cea mai bună dovadă că nu a fost așa este faptul că Nikolic a mai jucat încă 15 minute după acel moment.
Faza a fost revăzută de mai multe ori de către observatorul de joc și s-a dovedit ca nu a fost nicio lovitură cu pumnul, așa cum eronat s-a spus în presă.
Sunt un om vulcanic, dar nu sunt un om violent.
A fost un moment mai tensionat și ar fi trebuit să-l gestionez cu mai mult calm, însă repet pentru ultima oară: nimeni nu a lovit pe nimeni. Mulțumesc”, a scris Buricea, pe Facebook.