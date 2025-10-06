Zoran Nikolic, reacție-surpriză Ce spune handbalistul bruscat de selecționerul George Buricea: „Asta a amplificat imaginea”

Zoran Nikolic (34 de ani), jucătorul lovit de antrenorul George Buricea, a oferit prima reacție după situația controversată din Liga Națională.

Handbalistul Politehnicii Timișoara susține că, de fapt, nu ar fi fost vorba de un act de violență din partea lui Buricea, actualul selecționer al naționalei masculine.

Politehnica Timișoara a pierdut la limită meciul din campionat, scor 27-28 cu CSM Vaslui, însă meciul de vineri a avut un moment șocant, când antrenorul George Buricea și-a lovit propriul jucător.

Zoran Nikolic: „Nici măcar nu a fost aproape să mă lovească”

Jucătorul timișorenilor a venit ulterior cu explicații și susține că antrenorul nu l-a lovit și că a fost vorba despre o neînțelegere.

„Este un moment la cald, dar nu a fost vorba despre violență, cum văd că s-a scris. Antrenorul mi-a atras atenția asupra greșelii făcute și m-a împins ca să mă duc la locul meu de pe bancă și să nu luăm două minute de eliminare.

Doamna observator Ciulei m-a întrebat dacă am fost lovit și i-am explicat că nu s-a întâmplat acest lucru. După meci, am fost împreună la analiza video a fazei și a văzut că a fost mâna mea acolo, nu e mâna antrenorului.

Nici măcar nu a fost aproape să mă lovească, doar că eu, când am făcut pasul în spate, m-am dezechilibrat și asta a amplificat imaginea. Sper să trecem cu bine peste aceste momente, pentru că ne așteaptă un meci important miercuri, la Constanța”, a spus Zoran Nikolic, potrivit sport.ro.

Declarația selecționerului George Buricea

După conflict, antrenorul Politehnicii și selecționerul naționalei masculine a venit și el cu o explicație pentru cele întâmplate.

„Acest gest a fost interpretat greşit ca fiind o lovitură, iar cea mai bună dovadă că nu a fost așa este faptul că Nikolic a mai jucat încă 15 minute după acel moment.

Faza a fost revăzută de mai multe ori de către observatorul de joc și s-a dovedit ca nu a fost nicio lovitură cu pumnul, așa cum eronat s-a spus în presă.

Sunt un om vulcanic, dar nu sunt un om violent.

A fost un moment mai tensionat și ar fi trebuit să-l gestionez cu mai mult calm, însă repet pentru ultima oară: nimeni nu a lovit pe nimeni. Mulțumesc”, a scris Buricea, pe Facebook.

