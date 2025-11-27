„E FCSB sau Steaua?” Presa din Serbia încinge atmosfera înainte de meciul de la Belgrad al campioanei: „Pentru cunoscătorii fotbalului e clar” +27 foto
Europa League

„E FCSB sau Steaua?" Presa din Serbia încinge atmosfera înainte de meciul de la Belgrad al campioanei: „Pentru cunoscătorii fotbalului e clar"

Alexandru Smeu
Publicat: 27.11.2025, ora 14:39
Actualizat: 27.11.2025, ora 15:12
  • Jurnaliștii sârbi au scris despre conflictul FCSB - Steaua înainte de partida pe care campioana României o joacă la Belgrad.
  • Steaua Roșie - FCSB se joacă în această seară, de la ora 22:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Războiul dintre FCSB și CSA Steaua a început în 2011, atunci când Clubul Sportiv al Armatei Steaua a dat în judecată clubul, denumit la acea vreme FC Steaua București, patronat de Gigi Becali, cerând anularea mărcii înregistrate de gruparea din Liga 1.

După mai multe procese pierdute, în anul 2015, FC Steaua a pierdut marca Steaua București, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) respingând contestația în anulare formulată de gruparea patronată de Gigi Becali.

Presa din Serbia: „E FCSB sau Steaua?”

Înaintea confruntării pe care FCSB o va juca la Belgrad, presa din Serbia a relatat istoria conflictului pe care campioana României îl are cu CSA Steaua, într-un articol intitulat: „Stai puțin, e FCSB sau Steaua?”.

„Joi, jucătorii Stelei Roșii vor juca în etapa a cincea a Europa League pe stadionul Marakana.

Adversarul lor este un fel de succesor al unui nume celebru, singurul club din Europa de Est, în afară de echipa roș-albă din Belgrad, care a fost campion continental.

Cu toate acestea, există o oarecare confuzie în cercurile sârbe. Zvezda joacă cu FCSB sau cu Steaua?”, sună prima parte a articolului publicat de sportal.blic.rs.

Ulterior, jurnaliștii sârbi disecă modul în care Gigi Becali a preluat Steaua și aduc în discuție numele lui Miodrag Belodedici, cel care a câștigat Cupa Campionilor atât cu „militarii”, cât și cu Steaua Roșie Belgrad.

„Este vorba despre un club românesc, cu care Miodrag Belodedici, la fel ca și cu Zvezda, a câștigat Cupa Campionilor Europeni – cu românii în 1986, iar cu roș-albii în 1991.

Miodrag Belodedici în tricoul celor de la Steaua Roșie Belgrad/ Foto: IMAGO Miodrag Belodedici în tricoul celor de la Steaua Roșie Belgrad/ Foto: IMAGO
Miodrag Belodedici în tricoul celor de la Steaua Roșie Belgrad/ Foto: IMAGO

Pentru mulți cunoscători ai fotbalului este clar că FCSB este de fapt succesoarea celebrei Steaua, care în 1986 a devenit campioana Europei învingând Barcelona. Dar cum s-a produs schimbarea numelui?

Clubul Steaua București a fost fondat în 1947 ca parte a unei asociații sportive militare. După căderea regimului comunist a început procesul de privatizare. Secția de fotbal s-a separat de armată în 1998, iar doi ani mai târziu omul de afaceri Gigi Becali a devenit acționarul majoritar.

Apoi a izbucnit un conflict cu Ministerul Apărării din România, care a revendicat drepturile asupra numelui, emblemei și tuturor trofeelor câștigate.

Procesul s-a încheiat în 2017 cu o hotărâre în favoarea armatei. Clubului lui Becali i s-a interzis să mai folosească numele Steaua și vechea emblemă. Ca urmare, în martie 2017 a fost înființat FCSB.

FCSB a continuat să concureze în prima ligă, în timp ce armata a înființat un nou club, CSA Steaua, care a început în liga cea mai joasă și acum concurează în liga a doua a fotbalului românesc.

Conform poziției oficiale a UEFA, FCSB este recunoscută ca o entitate care continuă tradiția și continuitatea Stelei originale”, adaugă jurnaliștii sârbi.

„FCSB, cel mai ușor adversar”

În final, jurnaliștii sârbi au vorbit despre sezonul dezastruos al celor de la FCSB și consideră că Steaua Roșie ar trebui să profite pe urma acestui lucru.

„FCSB este cel mai ușor adversar pe care Steaua Roșie îl putea întâlni în Europa League. Roș-albii caută imperativ victoria, iar acest meci ar trebui să servească drept confirmare a marelui triumf asupra lui Lille.

Echipa românească a suferit un eșec în calificările pentru Liga Campionilor din această vară, unde a fost eliminată de Shkendija. Cu toate acestea, a reușit să se califice în competiția de nivel secund al UEFA prin Europa League, unde are în prezent trei puncte din patru meciuri jucate.

În campionatul intern, echipa a avut rezultate extrem de slabe și se află în prezent pe locul zece în clasament, cu 21 de puncte din 17 meciuri jucate. Atmosfera proastă din cadrul clubului românesc, împreună cu diferența de calitate, reprezintă un avantaj suplimentar pentru Steaua Roșie.”

FOTO. Stadionul pe care se joacă meciul Steaua Roșie - FCSB

ÎCCJ, decizie finală în lupta pentru marca Steaua

Marți, 4 noiembrie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat decizia finală în disputa dintre CSA și FCSB privind marca Steaua.

Între cele două rivale mai există un proces intentat de MApN, pentru 36 de milioane de euro, prejudiciul solicitat pentru cei 10 ani în care FCSB a folosit identitatea Stelei.

Instanța a respins recursul formulat de FCSB, ceea ce înseamnă că nu mai există nicio cale de atac pentru clubul lui Gigi Becali.

Astfel, „militarii” au obținut încă o victorie împotriva formației lui Gigi Becali, consolidându-și poziția în litigiul pentru drepturile asupra mărcii.

VIDEO. Stadionul pe care se joacă meciul Steaua Roșie - FCSB

