FIFA riscă o bătălie în justiție Cum ar putea fi schimbată decizia controversată luată de for cu privire la suspendarea lui Cristiano Ronaldo +17 foto
Cristiano Ronaldo/ Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

FIFA riscă o bătălie în justiție Cum ar putea fi schimbată decizia controversată luată de for cu privire la suspendarea lui Cristiano Ronaldo

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 27.11.2025, ora 13:46
alt-text Actualizat: 27.11.2025, ora 14:32
  • Decizia FIFA cu privire la Cristiano Ronaldo (40 de ani) ar putea fi atacată la TAS.
  • Superstarul portughez a fost sancționat cu trei etape, dintre care două sunt cu suspendare, după eliminarea din meciul cu Irlanda și își va putea ajuta echipa încă din primul meci de la CM 2026.

Campionatul Mondial se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026, în Statele Unite, Mexic și Canada.

Tragerea la sorți a grupelor va avea loc vineri, 5 decembrie, la Washington DC, iar viitoarele adversare ale Portugaliei ar putea lua o decizie importantă în ceea ce îl privește pe Cristiano Ronaldo.

FIFA ar putea fi atacată la TAS, după decizia în cazul lui Cristiano Ronaldo

Potrivit Daily Mail, echipele care vor juca cu Portugalia în meciurile în care Ronaldo ar fi trebuit să fie suspendat ar putea depune o plângere la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), în încercarea de a anula suspendarea controversată și de a menține pedeapsa inițială.

În această situație, un comitet ar urma să se reunească în Elveția pentru a pronunța verdictul.

Sursa citată mai menționează că alte naționale ai căror jucători vor rata meciuri din cauza suspendărilor care nu au fost reduse în mod similar ar putea, de asemenea, să acționeze în funcție de decizia TAS.

Orice parte lezată ar trebui să demonstreze că este direct afectată de decizie și că există un interes legal care trebuie să fie protejat, potrivit sursei menționate mai sus.

Într-un dosar care ar putea crea un precedent uriaș, părțile lezate ar trebui să demonstreze că șansele lor de calificare în șaisprezecimi ar fi reduse dacă Ronaldo, care a marcat cinci goluri în preliminariile CM 2026, ar avea voie să joace împotriva lor.

De asemenea, ar trebui să demonstreze că decizia FIFA a fost greșită. Totuși, având în vedere natura discreționară a procesului disciplinar, aceasta s-ar putea dovedi a fi o sarcină dificilă.

6
participări la Cupa Mondială va avea Cristiano Ronaldo în palmares după turneul final de anul viitor (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026)

Ce spune Codul disciplinar al FIFA

Ronaldo a fost eliminat în minutul 61 al meciului din preliminariile Mondialului din 2026, după ce l-a lovit cu cotul pe fundașul irlandez Dara O'Shea.

FOTO. Momentul în care Cristiano Ronaldo primește cartonașul roșu

Irlanda - Portugalia, Cristiano Ronaldo a fost eliminat. Capturi X (4).jpg
Irlanda - Portugalia, Cristiano Ronaldo a fost eliminat. Capturi X (4).jpg

„Dacă Cristiano Ronaldo comite o altă încălcare de natură și gravitate similare în perioada de probă, suspendarea prevăzută în decizia disciplinară va fi considerată automat revocată, iar cele două meciuri rămase vor trebui executate imediat”, se arată într-un comunicat transmis de FIFA, potrivit bbc.com.

Jucătorii și oficialii vor fi suspendați pentru comportament necorespunzător după cum se specifică mai jos… pentru cel puțin trei meciuri sau pentru o perioadă de timp adecvată pentru agresiune, inclusiv lovituri cu cotul, pumni, lovituri cu piciorul, mușcături, scuipături sau lovituri asupra unui adversar sau a unei persoane care nu este oficialul meciului. Codul disciplinar al FIFA, capitolul 2, articolul 14 (i)

Detaliile tragerii la sorți din 5 decembrie

FIFA a stabilit și procedura, și urnele valorice pentru tragerea la sorți.

Cele 48 de selecționate sunt împărțite în patru boluri de câte 12 formații:

  • Gazdele Canada, Mexic și SUA intră în urna 1, a capilor de serie. 
  • Toate celelalte echipe au fost aranjate în urne potrivit clasamentului FIFA. 
  • Excepțiile sunt cele șase calificate din baraj (patru din Europa și două din play-off-ul intercontinental), incluse automat în ultima urnă, a 4-a. 

Vor fi 12 grupe de câte patru echipe. Fiecare confederație va avea o singură reprezentantă în fiecare serie, mai puțin Europa, care are 16 naționale. Vor fi maximum două formații europene într-o grupă.

Componența celor 12 serii va fi stabilită vineri, dar partidele, orașele și orele de disputare vor fi anunțate a doua zi.

FIFA va încerca să țină cont de fiecare echipă când va hotărî programul, pentru a putea fi urmărită în direct în țara sa la ore convenabile (în cadrul orarului general).

Portugalia în prima urnă la tragerea la sorți

URNA 1: Canada, Mexic, SUA, Spania, Argentina, Franța, Anglia, Brazilia, Portugalia, Olanda, Belgia, Germania

URNA 2: Croația, Maroc, Columbia, Uruguay, Elveția, Japonia, Senegal, Iran, Republica Coreea, Ecuador, Austria, Australia

URNA 3: Norvegia, Panama, Egipt, Algeria, Scoția, Paraguay, Tunisia, Coasta de Fildeș, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită, Africa de Sud

URNA 4: Iordania, Capul Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Noua Zeelandă, Play-off-urile Europene A, B, C (posibil România) și D, Play-off-urile inter-continentale 1 și 2.

Europa se gândește la ceva de neconceput până acum: Represalii contra Rusiei / „Nu vorbele transmit un semnal, ci faptele”
Europa se gândește la ceva de neconceput până acum: Represalii contra Rusiei / „Nu vorbele transmit un semnal, ci faptele”
Europa se gândește la ceva de neconceput până acum: Represalii contra Rusiei / „Nu vorbele transmit un semnal, ci faptele”
FIFA cristiano ronaldo TAS cm 2026
