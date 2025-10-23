UEFA explică disputa FCSB-Steaua GOLAZO.ro a întrebat la Nyon de ce a deposedat-o pe site pe  FCSB de CCE » Ce răspuns a dat forul european +6 foto
FCSB a fost deposedată de trofeul CCE de pe site-ul UEFA/ Foto: montaj GOLAZO.ro
Superliga

alt-text Theodor Jumătate , Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 23.10.2025, ora 15:37
alt-text Actualizat: 23.10.2025, ora 17:12
  • UEFA a venit cu explicații în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, după ce a actualizat istoricul competițiilor sale și a separat Steaua București de FCSB.
  • Trofeul Cupei Campionilor Europeni din 1986 apare acum exclusiv în dreptul Stelei, fără să aibă vreo legătură cu FCSB.

Vineri, forul european a făcut modificări pe site-ul oficial și a deposedat echipa patronată de Gigi Becali de trofeul Cupei Campionilor Europeni câștigat de Steaua, în sezonul 1985/1986.

Acum, distincția este atributită exclusiv „militarilor”.

UEFA a explicat pentru GOLAZO.ro disputa FCSB - Steaua

GOLAZO.ro a contactat forul de la Nyon pentru a afla de ce a recurs la această decizie.

„Bună ziua, după cum probabil știți, acum câteva luni a fost pronunțată o hotărâre definitivă de către o instanță din România în această privință”, se arată în răspunsul forului european.

UEFA face referire la hotărârea judecătorească luată în urmă cu câteva luni de Înalta Curte de Casație și Justiție, când CSA Steaua a câștigat definitiv procesul privind palmaresul în disputa cu FCSB.

Astfel, trofeele cucerite în perioada 1947-1998 aparțin clubului din Ghencea, în timp ce palmaresul celor de la FCSB pentru perioada 2003-2017 nu este recunoscut.

FCSB a făcut un demers oficial către UEFA

Oficialii celor de la FCSB au cerut forului de la Nyon să clarifice modul cum este prezentată, pe site-ul oficial al UEFA, câștigătoarea trofeului din 1986.

Fotbal Club FCSB S.A. a transmis o solicitare oficială către UEFA prin care cere clarificări în legătură cu modul în care este prezentată pe site-ul oficial al forului european victoria istorică din 1986, când Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni.

Steaua București apare ca deținătoare a Cupei Campionilor din 1986 pe site-ul UEFA

După actualizarea de vineri, pe site-ul oficial UEFA, Steaua București apărea drept câștigătoarea trofeului din 1986, dar fără a fi afișată sigla de atunci sau cea actuală.

În acest moment, forul de la Nyon a actualizat site-ul și este afișată emblema Stelei de atunci.

Steaua București apare pe site-ul oficial al UEFA drept câștigătoarea CCE din 1986. Foto: uefa.com
Steaua București apare pe site-ul oficial al UEFA drept câștigătoarea CCE din 1986. Foto: uefa.com

