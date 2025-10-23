UEFA a venit cu explicații în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, după ce a actualizat istoricul competițiilor sale și a separat Steaua București de FCSB.

Trofeul Cupei Campionilor Europeni din 1986 apare acum exclusiv în dreptul Stelei, fără să aibă vreo legătură cu FCSB.

Vineri, forul european a făcut modificări pe site-ul oficial și a deposedat echipa patronată de Gigi Becali de trofeul Cupei Campionilor Europeni câștigat de Steaua, în sezonul 1985/1986.

Acum, distincția este atributită exclusiv „militarilor”.

UEFA a explicat pentru GOLAZO.ro disputa FCSB - Steaua

GOLAZO.ro a contactat forul de la Nyon pentru a afla de ce a recurs la această decizie.

„Bună ziua, după cum probabil știți, acum câteva luni a fost pronunțată o hotărâre definitivă de către o instanță din România în această privință” , se arată în răspunsul forului european.

UEFA face referire la hotărârea judecătorească luată în urmă cu câteva luni de Înalta Curte de Casație și Justiție, când CSA Steaua a câștigat definitiv procesul privind palmaresul în disputa cu FCSB.

Astfel, trofeele cucerite în perioada 1947-1998 aparțin clubului din Ghencea, în timp ce palmaresul celor de la FCSB pentru perioada 2003-2017 nu este recunoscut.

FCSB a făcut un demers oficial către UEFA

Oficialii celor de la FCSB au cerut forului de la Nyon să clarifice modul cum este prezentată, pe site-ul oficial al UEFA, câștigătoarea trofeului din 1986.

„ Fotbal Club FCSB S.A. a transmis o solicitare oficială către UEFA prin care cere clarificări în legătură cu modul în care este prezentată pe site-ul oficial al forului european victoria istorică din 1986 , când Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni.

Steaua București apare ca deținătoare a Cupei Campionilor din 1986 pe site-ul UEFA

După actualizarea de vineri, pe site-ul oficial UEFA, Steaua București apărea drept câștigătoarea trofeului din 1986, dar fără a fi afișată sigla de atunci sau cea actuală.

În acest moment, forul de la Nyon a actualizat site-ul și este afișată emblema Stelei de atunci.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport