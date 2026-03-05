„Ar fi lașitate” Raul Rusescu, total surprins de situația de la FCSB. Explicații și un sfat pentru Pintilii: „De asta aveau nevoie!” +16 foto
Raul Rusescu
„Ar fi lașitate” Raul Rusescu, total surprins de situația de la FCSB. Explicații și un sfat pentru Pintilii: „De asta aveau nevoie!”

Vlad Nedelea , Iosif Popescu
Publicat: 05.03.2026, ora 11:42
Actualizat: 05.03.2026, ora 18:30
  • Raul Rusescu (37 de ani) crede că situația de la FCSB este studiu de caz pentru toate cluburile din Liga 1. 
  • Fostul internațional și jucător al campioanei nu vede schimbarea antrenorilor drept o soluție, ba chiar consideră că o posibilă demisie al acestora ar fi un act de lașitate. 

Fostul atacant al FCSB-ului, Raul Rusescu, a comentat situația dificilă prin care trece campioana României.

Raul Rusescu, șocat de FCSB: „E inacceptabil să joace în play-out!”

Fostul golgheter al roș-albaștrilor a declarat că nu se aștepta ca echipa să ajungă într-o asemenea situație și consideră că sezonul actual este unul istoric, care poate fi ușor tratat drept studiu de caz.

„Nesperat, neașteptat, greu de crezut că așa ceva se putea întâmpla cu FCSB, să joace play-out. N-am crezut niciun moment că se poate întâmpla acest lucru.

Este inacceptabil ca ei să joace în play-out, dar avem parte de un sezon istoric, atât la nivel de punctaj de intrat în play-off. Deja s-a bătut recordul și mai e doar o etapă de jucat.

Mai sunt și echipele din subsolul clasamentului care au făcut multe puncte”, a declarat fostul atacant, la evenimentul de lansare a înscrierilor pentru ediția cu numărul 17 a Victory Cup.

Raul Rusescu: „Surprinderea mea e că, în decembrie, lucrurile nu s-au remediat”

Întrebat care ar fi cauza principală pentru nereușita echipei, Rusescu a subliniat că nu există un singur vinovat și a vorbit despre programul extrem de încărcat din ultimii ani.

„Nu este doar un singur nume. Dacă până în decembrie putem găsi explicații, pentru că nu s-a mai întâlnit nicio echipă cu situația aceasta. Au avut jucători care, timp de doi ani, n-au avut vacanță, au jucat un campionat european și competiții europene.

În ultimul an și jumătate au 110 meciuri, așa că era de așteptat să existe un recul într-un anumit moment. Surprinderea mea este că în decembrie lucrurile nu s-au remediat”, a spus Rusescu.

„Jucătorii aveau nevoie de vacanță, nu de psiholog

Fostul internațional consideră că principala problemă a fost oboseala acumulată.

„Nu cred că aveau nevoie de un psiholog, ci cred că jucătorii aveau nevoie de o vacanță mai mare. Au jucat din trei în trei zile o perioadă îndelungată și au făcut performanțe.

Oboseala era acolo, iar anul trecut n-a fost vacanță pentru majoritatea titularilor. Lucrurile astea se acumulează și rezultă o scădere de formă”.

Rusescu: „Ar fi o lașitate dacă antrenorii de la FCSB ar demisiona”

În ceea ce privește banca tehnică, fostul atacant nu consideră că o demisie ar fi soluția.

„La momentul ăsta cred că nu. Ar fi un act de lașitate dacă ar demisiona. Mi-aș dori ca toate echipele din fotbalul românesc să învețe și să studieze tot ceea ce s-a întâmplat cu campioana en-titre.

Este un studiu de caz, pentru că nicio echipă din istoria fotbalului românesc n-a jucat atâtea meciuri în două sezoane”.

FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

raul rusescu fcsb superliga play-out
