„Ne-au scuipat de ne-au spart” FCSB, probleme cu suporterii la Craiova! Cârțu: „Dar ce, au fost în vreo sală de teatru?” +12 foto
FCSB a avut probleme cu spectatorii gazdelor la meciul de ieri din deplasare, cu U Craiova, scor 2-2
„Ne-au scuipat de ne-au spart” FCSB, probleme cu suporterii la Craiova! Cârțu: „Dar ce, au fost în vreo sală de teatru?”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 13.02.2026, ora 20:02
alt-text Actualizat: 13.02.2026, ora 20:09
  • FCSB a avut probleme cu spectatorii gazdelor la meciul de ieri din deplasare, cu U Craiova, scor 2-2

Jucătorii și delegații campioanei au fost scuipați de unii dintre suporterii olteni, iar unul dintre fani a afișat un banner jignitor la adresa lui Florin Tănase.

„Nu pot să cred că lumea nu înțelege" MM Stoica, întrebat direct de insinuările de blat ale lui Sorin Cârțu, care era lângă el în studio
„Nu pot să cred că lumea nu înțelege" MM Stoica, întrebat direct de insinuările de blat ale lui Sorin Cârțu, care era lângă el în studio
„Nu pot să cred că lumea nu înțelege” MM Stoica, întrebat direct de  insinuările de blat ale lui Sorin Cârțu, care era lângă el în studio

Inițial, el a afișat mesajul: „Tănase, dă-mi tricoul tău” și a dat impresia că este un fan al fotbalistului de la FCSB. Apoi, suporterul a afișat un alt banner, pe care scria: „Să mă șterg cu el la cur”.

Sorin Cârțu: „Asta pleacă de la șefii de galerie”

Președintele CA al FCSB, Mihai Stoica, a fost prezent în studioul Prima Sport alături de Sorin Cârțu, președintele de onoare al Craiovei, și cei doi au avut un dialog pe tema atmosferei tensionate de la duelul de joi seară:

Mihai Stoica: (n.r. Au fost probleme cu spectatorii?) Ca de obicei, nu e mare lucru.

Sorin Cârțu: Dar ce, au fost în vreo sală de teatru?

Mihai Stoica: Și la noi, parcă la noi nu e. Mi-au zis «Ne-au scuipat de ne-au spart». O fi fost vreun concurs, cine știe (n.r. ironic).

Sorin Cârțu: N-ai văzut și bannerul cu Tănase? Astea sunt atitudini de… Aia de la Dinamo cu Baiaram, alții în altă parte, așa se manifestă ei, n-ai ce să le faci. Asta pleacă de la șefii de galerie, ar trebui să se întâlnească între ei, să stabilească o formă de conduită. Așa, degeaba spui tu de la club, n-ai cum să-i instruiești. Mai ales cum e la noi, un antagonism din ăsta istoric cu FCSB, cu Dinamo, cu Rapid, cu toate. N-ai ce să faci, niciodată nu o să poți să-i îndrepți.

Mihai Stoica: Și prin Anglia au ăia niște cântece... și rasiste, și xenofobe. Ăsta e folclorul stadioanelor. N-ai ce să le faci. Câteodată te faci că n-auzi, alteori ți se pune pata.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

