„Nu pot să cred că lumea nu înțelege” MM Stoica, întrebat direct de  insinuările de blat ale lui Sorin Cârțu, care era lângă el în studio +46 foto
MM Stoica și Sorin Cârțu. Captură Prima Sport
Superliga

„Nu pot să cred că lumea nu înțelege” MM Stoica, întrebat direct de insinuările de blat ale lui Sorin Cârțu, care era lângă el în studio

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 13.02.2026, ora 19:46
alt-text Actualizat: 13.02.2026, ora 20:03
  • Mihai Stoica a vorbit despre comentariile făcute anterior de Sorin Cârțu, despre un posibil blat la Oțelul - FCSB 1-4

Președintele Craiovei declarase acum 2 zile la Prima Sport că nu a mai urmărit și repriza a doua a duelului de la Galați, ci a mutat pe un film, insinuând că ar fi putut exista un blat între cele două echipe:

„Eu am văzut doar prima repriză, după m-am uitat la «Cei 7 magnifici». Era pe Pro TV, să te uiți, că fix ăla a fost! Am trecut de pe Digi pe Pro TV. Eram foarte interesat de film, mi s-a părut mai interesant”.

Mihai Stoica: „Sunt convins că finalul de campionat va fi sută la sută pe teren”

MM Stoica și Sorin Cârțu s-au aflat azi în studioul Prima Sport și au avut un dialog pe această temă.

Președintele CA al FCSB a fost întrebat de moderatorul Dan Udrea, redactor-șef adjunct GOLAZO.ro: „V-a deranjat ce a spus Sorin Cârțu de meciul Oțelul - FCSB?”.

A urmat un dialog între cei doi conducători de club:

MM Stoica: Nu. N-am nicio…

Sorin Cârțu: Oțelul la 1-2 nu arăta că poate să învingă, per cuvânt. Așa am văzut. Era mult mai înfiptă Steaua în joc. Se poate interpreta, faceți ce vreți.

MM Stoica: Am și eu câțiva oameni pe care-i cunosc de 30 și ceva de ani pe care nu mă pot supăra niciodată. Și asta e.

Sorin Cârțu: Eu am zis-o frumos, n-am jignit (râde).

MM Stoica: Eu știu ce a fost. N-am niciun fel de problemă cu cine ce a zis. Sunt convins că finalul de campionat va fi sută la sută pe teren, pentru că toată lumea are interes. Nu se dă nimeni la o parte, pentru că orice loc mai sus înseamnă bani în plus, se poate câștigat play-out-ul. Plus că eu nu pot să cred că lumea nu înțelege: blaturi nu pot face decât jucătorii. Prin intermediari, da, dar jucătorii. Eu nu pot să aranjez cu Sorin un blat fără ca jucătorii să…

Sorin Cârțu: Nu mai e cum era, să vină antrenorul «Am fixat, noi la voi, voi la noi» chestii d-astea. Când află jucătorii… Atunci jucătorii nu erau așa, acum te vorbesc străinii.

MM Stoica: Nu era WhatsApp… Ce-a fost a fost, nu se mai întoarce.

FOTO. Oțelul Galați - FCSB 1-4, meciul la care face referire Cârțu

Oțelul - FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
Oțelul - FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg

Galerie foto (46 imagini)

Oțelul - FCSB, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg Oțelul - FCSB, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg Oțelul - FCSB, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg Oțelul - FCSB, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg Oțelul - FCSB, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
+46 Foto
