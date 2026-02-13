Mihai Stoica a vorbit despre comentariile făcute anterior de Sorin Cârțu, despre un posibil blat la Oțelul - FCSB 1-4

Președintele Craiovei declarase acum 2 zile la Prima Sport că nu a mai urmărit și repriza a doua a duelului de la Galați, ci a mutat pe un film, insinuând că ar fi putut exista un blat între cele două echipe:

„Eu am văzut doar prima repriză, după m-am uitat la «Cei 7 magnifici». Era pe Pro TV, să te uiți, că fix ăla a fost! Am trecut de pe Digi pe Pro TV. Eram foarte interesat de film, mi s-a părut mai interesant”.

Mihai Stoica: „Sunt convins că finalul de campionat va fi sută la sută pe teren”

MM Stoica și Sorin Cârțu s-au aflat azi în studioul Prima Sport și au avut un dialog pe această temă.

Președintele CA al FCSB a fost întrebat de moderatorul Dan Udrea, redactor-șef adjunct GOLAZO.ro: „V-a deranjat ce a spus Sorin Cârțu de meciul Oțelul - FCSB?”.

A urmat un dialog între cei doi conducători de club:

MM Stoica: Nu. N-am nicio…

Sorin Cârțu: Oțelul la 1-2 nu arăta că poate să învingă, per cuvânt. Așa am văzut. Era mult mai înfiptă Steaua în joc. Se poate interpreta, faceți ce vreți.

MM Stoica: Am și eu câțiva oameni pe care-i cunosc de 30 și ceva de ani pe care nu mă pot supăra niciodată. Și asta e.

Sorin Cârțu: Eu am zis-o frumos, n-am jignit (râde).

MM Stoica: Eu știu ce a fost. N-am niciun fel de problemă cu cine ce a zis. Sunt convins că finalul de campionat va fi sută la sută pe teren, pentru că toată lumea are interes. Nu se dă nimeni la o parte, pentru că orice loc mai sus înseamnă bani în plus, se poate câștigat play-out-ul. Plus că eu nu pot să cred că lumea nu înțelege: blaturi nu pot face decât jucătorii. Prin intermediari, da, dar jucătorii. Eu nu pot să aranjez cu Sorin un blat fără ca jucătorii să…

Sorin Cârțu: Nu mai e cum era, să vină antrenorul «Am fixat, noi la voi, voi la noi» chestii d-astea. Când află jucătorii… Atunci jucătorii nu erau așa, acum te vorbesc străinii.

MM Stoica: Nu era WhatsApp… Ce-a fost a fost, nu se mai întoarce.

FOTO. Oțelul Galați - FCSB 1-4 , meciul la care face referire Cârțu

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport