Scandal în Premier League VIDEO. Mai mulți fani ai lui Arsenal, loviți și aruncați pe scările stadionului de suporterii lui West Ham! De la ce a pornit totul

West Ham - Arsenal 0-1. Mai mulți fani ai gazdelor au lovit și au încercat să dea afară de pe stadion câțiva suporteri ai „tunarilor”, la derby-ul londonez de duminică.

Meciul de la Londra a fost marcat de o mare controversă, care ar putea fi decisivă în lupta pentru titlu, după ce golul egalizator al „ciocănarilor” a fost anulat, în prelungirile reprizei secunde.

Fanii lui West Ham au încercat să-i scoată din stadion pe câțiva suporteri ai lui Arsenal

Mai mulți suporteri ai lui Arsenal au fost împinși, loviți și chiar aruncați pe scările din tribună de cei din jur, după ce s-au infiltrat într-unul dintre sectoarele stadionului în care se aflau fanii celor de la West Ham.

Arsenal fans get thrown down the steps at the London stadium



The hate is dark at this point



I hope you lot go down and never come back pic.twitter.com/Z75G8E0mU8 — Che (@AFCche) May 10, 2026

Aceștia au fost forțați să părăsească zona, după ce s-au bucurat la golul marcat de Trossard, potrivit thesun.co.uk.

Some Arsenal fans got caught in the West Ham end today and were KICKED OUT by the home fans. 👏👏



🎥 @JakeCOYI pic.twitter.com/Z8yzkGnTLg — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) May 10, 2026

Arsenal a făcut astfel un pas important spre titlu, aflându-se la 5 puncte peste Manchester City, care are un meci mai puțin disputat, cu două etape înainte de final.

Dacă „tunarii” vor remiza într-una dintre partide, formația lui Guardiola poate câștiga titlul, cu condiția să obțină toate cele 9 puncte, dar să aibă și un golaveraj mai bun.

În schimb, West Ham riscă să retrogradeze pentru prima dată din sezonul 2010/2011 încoace. „Ciocănarii” sunt pe locul 18, cu două etape înainte de finalul sezonului, la un punct distanță de primul loc neretrogradabil.

