Încă un șoc la Mondial! Surpriza Mondialului a făcut un nou rezultat mare la CM 2026: Uruguay - Capul Verde 2-2. Egipt a tremurat cu Noua Zeelandă

Uruguay - Capul Verde a adus o nouă surpriză la Campionatul Mondial.

Noua Zeelandă a condus Egiptul la pauză, dar meciul s-a schimbat în repriza a doua grație lui Salah.

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După ce a încheiat la egalitate cu Spania, scor 0-0, Capul Verde a reușit o nouă surpriză în meciul cu Uruguay, echipă care are nevoie de victorie, după ce a obținut doar un punct în prima etapă, după egalul cu Arabia Saudită. S-a terminat 2-2, cu naționala Capului Verde oferind încă o prestație neașteptată și un rezultat șoc!

Noua Zeelandă a fost si ea la o pas de surpriza. A condus la pauza, dar Salah, cu gol și pasă de gol, a condus Egiptul spre remontada și spre primul loc în grupă.

Uruguay - Capul Verde 2-2 , în Grupa H

Au marcat: M. Araujo '44, Cannobio '45+6 / Lenini '21, H. Varela '61

Arbitru: Espen Eskas (Norvegia)

Espen Eskas (Norvegia) Stadion: Hard Rock (Miami)

Clasament Grupa H

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Spania 2 4 2. Uruguay 2 2 3. Capul Verde 2 2 4. Arabia Saudită 2 1

Noua Zeelandă - Egipt 1-3 , în Grupa G

Au marcat: Surman '15 / Ziko '58, Salah '67, Trezeguet '82

Arbitru: Omar Al Ali (Emiratele Arabe Unite)

Omar Al Ali (Emiratele Arabe Unite) Stadion: BC Place (Vancouver)

Clasament Grupa G

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Egipt 2 4 2. Iran 2 2 3. Belgia 2 2 4. Noua Zeelandă 2 1

Grupele Mondialului 2026

CM 2026 are un număr record de 104 meciuri. Acestea se vor disputa între 11 iunie și 19 iulie, pe stadioane din SUA, Mexic și Canada.

Toate cele 104 de partide vor fi difuzate în România. Antena 1 va transmite 92, urmând ca 12 dintre ele să fie difuzate de Antena 3.

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Mexic Canada Brazilia SUA Africa de Sud Bosnia Maroc Paraguay Coreea de Sud Qatar Haiti Australia Cehia Elveția Scoția Turcia Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Germania Olanda Belgia Spania Curacao Japonia Egipt Capul Verde Coasta de Fildeș Suedia Iran Arabia Saudită Ecuador Tunisia Noua Zeelandă Uruguay Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Franța Argentina Portugalia Anglia Senegal Algeria Congo Croația Irak Austria Uzbekistan Ghana Norvegia Iordania Columbia Panama

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