Record bizar la Mondial Naționala care nu a mai fost învinsă din 2010 la turneul final, deși nu a ridicat niciodată trofeul

Olanda a stabilit un record ieșit din comun după ultima partidă de la Campionatul Mondial.

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Naționala pregătită de Ronald Koeman a zdrobit Suedia, sâmbătă, scor 5-1, și a ajuns la 14 meciuri consecutive fără eșec la un turneu final, deși nu a reușit niciodată să câștige trofeul.

Olanda, neînvinsă din 2010 la Campionatul Mondial

Ultima înfrângere a „Portocalei mecanice” la un Mondial avea loc în 2010, chiar în finala cu Spania, unde ibericii au cucerit trofeul prin golul reușit de Andres Iniesta în prelungiri.

De atunci, echipa este neînvinsă de 14 meciuri consecutive la turneul final, stabilind un nou record al competiției, conform publicației 433.

Cum este posibil acest lucru, deși Olanda nu a câștigat niciodată ultimul act? A avut parte doar de eliminări la loviturile de departajare sau nu s-a calificat la turneul final.

𝐂𝐑𝐀𝐙𝐘 𝐅𝐀𝐂𝐓: The Netherlands have not lost a World Cup game since the 2010 World Cup final 🤯



They are now unbeaten in 14 consecutive World Cup games, setting a new World Cup record 😲👏



Their last World Cups:



🇿🇦 2010: Lost the final to Spain

🇧🇷 2014: Eliminated in the… pic.twitter.com/FOnTLOR5fW — 433 (@433) June 21, 2026

Cum arată ultimele participări ale Olandei la Cupa Mondială:

2010: A pierdut finala în fața Spaniei

2014: A fost eliminată în semifinale de Argentina, la loviturile de departajare

2018: Nu s-a calificat

2022: A fost eliminată în sferturile de finală de Argentina, la loviturile de departajare

2026: Încă neînvinsă în faza grupelor

Olanda a adunat 4 puncte după primele două etape la CM 2026, fiind aproape de calificarea în faza eliminatorie, și mai are de disputat o singură partidă, în fața Tunisiei, pe 26 iunie, de la ora 02:00.

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