Record bizar la Mondial Naționala care nu a mai fost învinsă din 2010 la turneul final, deși nu a ridicat niciodată trofeul
Olanda a stabilit un record ieșit din comun după ultima partidă de la Campionatul Mondial
Campionatul Mondial

Record bizar la Mondial Naționala care nu a mai fost învinsă din 2010 la turneul final, deși nu a ridicat niciodată trofeul

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 22.06.2026, ora 08:56
alt-text Actualizat: 22.06.2026, ora 08:56
  • Olanda a stabilit un record ieșit din comun după ultima partidă de la Campionatul Mondial.
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Naționala pregătită de Ronald Koeman a zdrobit Suedia, sâmbătă, scor 5-1, și a ajuns la 14 meciuri consecutive fără eșec la un turneu final, deși nu a reușit niciodată să câștige trofeul.

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Olanda, neînvinsă din 2010 la Campionatul Mondial

Ultima înfrângere a „Portocalei mecanice” la un Mondial avea loc în 2010, chiar în finala cu Spania, unde ibericii au cucerit trofeul prin golul reușit de Andres Iniesta în prelungiri.

De atunci, echipa este neînvinsă de 14 meciuri consecutive la turneul final, stabilind un nou record al competiției, conform publicației 433.

Cum este posibil acest lucru, deși Olanda nu a câștigat niciodată ultimul act? A avut parte doar de eliminări la loviturile de departajare sau nu s-a calificat la turneul final.

Cum arată ultimele participări ale Olandei la Cupa Mondială:

  • 2010: A pierdut finala în fața Spaniei
  • 2014: A fost eliminată în semifinale de Argentina, la loviturile de departajare
  • 2018: Nu s-a calificat
  • 2022: A fost eliminată în sferturile de finală de Argentina, la loviturile de departajare
  • 2026: Încă neînvinsă în faza grupelor

Olanda a adunat 4 puncte după primele două etape la CM 2026, fiind aproape de calificarea în faza eliminatorie, și mai are de disputat o singură partidă, în fața Tunisiei, pe 26 iunie, de la ora 02:00.

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