Scandal înainte de FCSB - Young Boys FOTO + VIDEO | Jandarmeria, anunț despre incidentele provocate de suporterii elvețieni » De la ce a pornit totul

Jandarmeria a oferit precizări după scandalul provocat de fanii elvețieni înainte de duelul dintre FCSB și Young Boys.

În momentul în care suporterii celor de la Young Boys intrau pe stadion s-a produs o altercație cu forțele de ordine, jandarmii fiind nevoiți să folosească gaze lacrimogene.

Incidente înainte de FCSB - Young Boys

Altercația dintre suporteri și forțele de ordine a început după ce un fan elvețian a refuzat să se supună controlului corporal de la porțile de acces ale Arenei Naționale.

În urma evenimentelor, patru suporteri elvețieni au fost evacuați pentru a li se aplica măsurile legale. Accesul fanilor elvețieni s-a făcut în grupuri de 20-30 de suporteri.

Comunicatul Jandarmeriei

„Pe timpul accesului suporterilor oaspeți în arena sportivă, unul dintre aceștia nu s-a supus măsurii controlului efectuat de către agenții de securitate.

În acest context, a avut loc o altercație cu agenții de securitate și, ulterior, cu forțele de ordine care au venit în sprijin.

În urma altercației, patru suporteri oaspeți au fost scoși în afara stadionului, pentru stabilirea identității și aplicarea măsurilor legale care se impun.

În continuare, în zona de acces în arena sportivă, suporterii oaspeți manifestă reticență la controlul corporal prevăzut de Legea nr. 4 din 2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive, cu modificările și completările ulterioare”, a transmis Jandarmeria.

