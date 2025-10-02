„Mi se pare cel puțin ciudat” Fostul căpitan al „tricolorilor” critică dur retragerea lui Alexandru Mitriță de la echipa națională

Răzvan Raț (44 de ani), fostul fundaș al echipei naționale, a criticat retragerea lui Alexandru Mitriță de la prima reprezentativă.

Alexandru Mitriță este al 10-lea „tricolor” care și-a luat adio de la echipa națională prin intermediul unei scrisori. Pe listă se află nume importante pentru România, precum Lobonț, Mutu sau Chivu.

Răzvan Raț, critici dure la adresa lui Alexandru Mitirță: „Condamn acest tip de comportament”

Fostul „tricolor” Răzvan Raț consideră că echipa națională nu trebuie refuzată și a criticat decizia jucătorului celor de la Zhejiang Professional.

„N-aș vrea să intru în detalii sau într-o polemică pentru că nu e cazul, dar cred că am mai declarat-o în foarte multe rânduri că te retragi de la echipa națională atunci când nu te mai cheamă.

Eu cred că e o onoare să joci pentru echipa națională, să ți se cânte imnul.

Mi se pare cel puțin ciudat. Din punctul meu de vedere, condamn acest tip de comportament . Mai departe, da, fiecare este liber să aleagă și să facă ce crede că este mai bine pentru el și pentru cariera lui, e foarte adevărat și este foarte corect și punctul ăsta de vedere”, a spus Răzvan Raț.

Alexandru Mitriță s-a retras de la echipa națională: „E o decizie luată cu sufletul strâns”

Deși traversează o formă bună în China, unde a devenit unul dintre jucătorii de bază ai celor de la Zhejiang Professional, Alexandru Mitriță a luat o decizie-șoc.

Extrema dreapta a anunțat că se retrage de la echipa națională, din cauza distanței dintre China și România.

„Astăzi, la 30 de ani, mă aflu într-un moment al carierei în care trebuie să fac alegeri dificile. Joc în China, iar distanțele sunt uriașe. Drumurile lungi și timpul scurt fac extrem de dificilă prezența constantă la echipa națională.

În plus, știu că mai am doar câțiva ani de carieră la nivel înalt și simt nevoia să îmi îndrept toată energia spre viitorul meu și al familiei mele.

E o decizie luată cu sufletul strâns, dar cu convingerea că este cea mai bună pentru mine și familia mea în acest moment al vieții mele.

De aceea, vă rog să îmi respectați decizia fără a crea în jurul acesteia speculații fără adevăr. Nu mi-ar face bine nici mie, nici echipei naționale, care are nevoie de liniște și susținere totală pentru a-și atinge obiectivele”, a declarat Alexandru Mitriță, potrivit frf.ro.

Ultimul meci jucat de extrema lui Zhejiang Professional pentru România a fost în septembrie, în meciul amical împotriva Canadei, 0-3. Atunci, Mitriță a jucat 16 minute.

24 de selecții și 4 goluri a strâns Alexandru Mitriță pentru prima reprezentativă a României

