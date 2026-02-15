Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA de la FCSB, a venit cu noi informații despre situația lui Joyskim Dawa (29 de ani), care nu traversează cea mai bună perioadă din punct de vedere medical.

Dawa a lipsit aproximativ 9 luni de zile în 2025, după o accidentare gravă suferită la genunchi, iar după primele două partide bifate de la revenire i-a fost recomandată o nouă operație.

Mihai Stoica: „Nu putem să-l forțăm să se opereze”

Mihai Stoica a fost cel care a dezvăluit că fundașul camerunez are nevoie de încă o intervenție, în urmă cu două săptămâni, însă Dawa refuză să se opereze.

Acum, oficialul campioanei a transmis că jucătorul nu poate fi obligat să facă intervenția.

„El își hotărăște soarta, la fel ca Ngezana. Noi nu putem să forțăm un fotbalist să accepte o intervenție dacă el consideră că nu trebuie să accepte o intervenție.

Așa ceva nu putem să facem, n-avem cum. Ce facem, îl legăm de pat? Oamenii nu vor”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

Dawa a fost integralist în partida de joi din Cupă, scor 2-2 cu U Craiova, însă a oferit de mai multe ori momente de nesiguranță în defensiva campioanei, inclusiv la primul gol al oltenilor.

El, săracul, are niște probleme acolo la genunchi. Și... Trebuie să facă să-i scoată de acolo nu știu ce lichid. A zis că mai stă până la final, aveam și noi nevoie de el. O să vină Graovac, o să poată juca Lixandru. O să rezolvăm. Gigi Becali, despre erorile lui Dawa cu Craiova

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport