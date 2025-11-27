Alertă în Franța Platforma Federației, ținta unui uriaș atac cibernetic » Datele mai multor jucători au fost furate

Federația Franceză de Fotbal (FFF) a fost ținta unui atac cibernetic, iar datele mai multor fotbaliști au fost furate.

Forul de conducere al fotbalului francez a anunțat prin intermediul unui comunicat că date precum adresa sau chiar numărul de telefon au fost furate de către infractorii cibernetici.

Federația Franceză de Fotbal, ținta unui atac cibernetic uriaș

Software-ul folosit de cluburile din Franța pentru gestionarea administrativă a fost spart, iar forul francez a anunțat că a depus o plângere.

„Imediat cum a fost detectat acest acces neautorizat, obținut prin utilizarea unui cont compromis, serviciile FFF au luat măsurile necesare pentru a securiza software-ul și datele, inclusiv dezactivarea imediată a contului în cauză și resetarea tuturor parolelor conturilor de utilizator.

A fost depusă o plângere, iar autoritățile competente au fost informate.

Atacul se limitează doar la următoarele date: nume, prenume, sex, data și locul nașterii, naționalitate, adresă poștală, adresă de e-mail, număr de telefon și număr de înregistrare”, a transmis Federația, prin intermediul unui comunicat.

Forul francez, apel către jucători: „Dați dovadă de vigilență”

Forul a făcut și un apel prin care le cere jucătorilor să anunțe orice fel de mesaj suspect pe care l-ar putea primi:

„Vă recomandăm să dați dovadă de cea mai mare vigilență în ceea ce privește orice comunicări suspecte sau neobișnuite pe care le-ați putea primi (SMS, apeluri, e-mailuri etc.) care par să provină de la FFF, de la clubul dumneavoastră sau de la un alt expeditor”.

