„Avem nevoie de un meci bun” Gâlcă, înainte de partida cu Csikszereda: „Trebuie să demonstrăm” + Ce spune despre Nicolae Stanciu

Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul de la Rapid, a prefațat duelul cu Csikszereda din etapa #18 a Ligii 1.

Rapid și Csikszereda se întâlnesc vineri, 28 noiembrie, de la 20:30. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Antrenorul de la Rapid consideră că meciul cu Csikszereda este o ocazie bună pentru ca echipa să își revină după eșecul usturător cu CFR Cluj, scor 0-3.

Constantin Gâlcă, înainte de Rapid - Csikszereda: „Așteptăm cu nerăbdare acest meci”

Înainte de partida cu ciucanii, Gâlcă a vorbit la superlativ despre formația antrenată de Robert Ilyeș:

„Un meci pe care îl așteptăm cu nerăbdare, pentru că venim după o înfrângere dureroasă. Întâlnim un adversar care vedem că a crescut în joc, a avut rezultate pozitive. Sunt mult mai bine decât la începutul campionatului.

Noi, la această partidă, avem nevoie de un meci bun, cu o atitudine bună. Trebuie să demonstrăm, iar ăsta e un moment prielnic pentru noi, pentru că venim după această înfrângere, unde n-am făcut un joc bun, n-am putut să marcăm.

Trebuie să demonstrăm că meciul de la Cluj că a fost doar un accident”, a declarat Constantin Gâlcă.

Cu siguranță vor fi schimbări în echipă, pentru că vine și meciul de cupă și ne dorim să câștigăm cu FC Argeș. Contel Gâlcă, antrenor Rapid

Constantin Gâlcă, despre parcursul Rapidului din acest sezon: „Până la meciul de la Cluj, jucătorii au avut o atitudine bună”

Tehnicianul giuleștenilor a vorbit și despre presiunea asupra echipei, odată cu ocuparea poziției de lider în Liga 1.

„Jucătorii mei, cel puțin până la meciul de la Cluj, au avut o atitudine foarte bună, au fost umili și au înțeles că numai prin muncă și dăruire exemplară în teren putem să câștigăm meciurile.

Cu toate acestea, după cum am demonstrat și la CFR, putem să și pierdem.

Presiunea este tot timpul. Indiferent de locul pe care îl ai în clasament, îți dorești să câștigi iar asta este o presiune pozitivă”, a mai spus Gâlcă.

Ce spune Constantin Gâlcă despre posibila venire a lui Nicolae Stanciu în Giulești

Tehnicianul de la Rapid a vorbit despre țintele giuleștenilor pentru perioada de transferuri din iarnă, dar și despre posibilitatea ca Nicolae Stanciu să revină în România, la lidera din Liga 1.

„Avem câțiva jucători care sunt în vederea noastră, dar, deocamdată, important este acest meci.

Stanciu este un jucător important pentru fotbalul românesc. Cu siguranță dacă ar veni, ne-ar ajuta foarte mult”.

