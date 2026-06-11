FRF a trimis dosarul la UEFA Finala Europa League din 2028 sau 2029, pe Arena Națională? » Când va decide forul de la Nyon

Federația Română de Fotbal a anunțat că a finalizat și a transmis oficial dosarul de candidatură pentru ca Arena Națională să găzduiască finala UEFA Europa League din 2028 sau 2029.

Proiectul este susținut de Guvernul României și de Primăria Municipiului București.

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FRF a anunțat încă din februarie că a depus prima parte a dosarului de candidatură pentru organizarea finalei UEFA Europa League din 2028 sau 2029.

FRF a trimis dosarul la UEFA pentru finala Europa League din 2028 sau 2029

Bucureștiul mizează pe experiența acumulată la evenimentele internaționale organizate în ultimii ani. Arena Națională a găzduit meciuri de la EURO 2020, dar și partide de la turnee finale de tineret.

„Proiectul reprezintă un demers strategic pentru consolidarea imaginii țării noastre ca destinație de top pentru evenimente sportive de anvergură.

Autoritățile române au tratat acest proiect cu prioritate, constituind un comitet interministerial care a lucrat în ultimele luni pentru a asigura îndeplinirea tuturor standardelor stricte impuse de forul european”, a notat FRF, într-un comunicat.

2012 este anul în care Arena Națională a mai găzduit o finală Europa League. Atletico Madrid s-a impus atunci cu 3-0 în fața lui Athletic Bilbao

Urmează etapa de analiză din partea UEFA. Forul european va evalua candidaturile depuse, iar decizia pentru orașele gazdă ale finalelor Europa League din 2028 și 2029 va fi anunțată în luna septembrie.

România are concurență serioasă pentru organizarea finalei Europa League.

Pentru 2028, UEFA a anunțat în 2025 că și-au exprimat interesul Franța, cu Parc Olympique Lyonnais din Lyon-Decines sau Parc des Princes din Paris, Italia, cu Juventus Stadium din Torino, și Serbia, cu Stadionul Național din Belgrad.

Pentru 2029, pe listă se află aceleași variante, plus Turcia, cu Ankara 19 Mayis Stadium.

FOTO. Problemele surprinse de GOLAZO.ro pe Arena Națională, în februarie 2026

FRF și-a mai depus candidatura cu Arena Națională pentru finala Europa League din 2026 sau 2027, însă UEFA a desemnat Istanbul drept gazdă în 2026 și Frankfurt în 2027.

Ciprian Ciucu a anunțat că urmează reparații la Arena Națională: „Am alocat buget”

Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, a precizat la finalul lunii mai că au fost alocați bani pentru lucrările necesare la Arena Națională.

„Am semnat, în sprijinul Federației Române de Fotbal, dosarul de candidatură pentru ca Bucureștiul să găzduiască în 2028 finala UEFA Europa League.

Am alocat buget pentru reparațiile necesare. Astfel, în curând lansăm procedura pentru realizarea Proiectului Tehnic, în vederea realizării lucrărilor rezultate în urma expertizei tehnice, pe care deja o avem”, a transmis Ciucu, pe rețelele de socializare.

Edilul a anunțat și că videocubul de pe Arena Națională va fi schimbat anul viitor, în pauza competițională.

Ecranul are câțiva ani pixeli nefuncționali, iar situația a atras atenția la momentul de reculegere ținut în memoria lui Mircea Lucescu, când imaginea fostului mare antrenor a fost afișată defectuos pe tabela stadionului, la meciul FCSB - Oțelul (4-0).

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