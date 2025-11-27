Noi probleme pentru Barcelona Un titular s-a accidentat la antrenament, după meciul cu Chelsea 0-3 » Cât va lipsi

Fermin Lopez (22 de ani), mijlocașul celor de la FC Barcelona, s-a accidentat în timpul antrenamentului de astăzi.

Fotbalistul va rata următorul duel din Liga Campionilor, contra celor de la Eintracht Frankfurt.

Hansi Flick se lovește de noi probleme, deși Barcelona abia primise o veste bună odată cu recuperarea lui Pedri.

Un titular al lui Hansi Flick s-a accidentat la antrenament

Astăzi, la antrenamentul celor de la FC Barcelona, Fermin Lopez s-a accidentat la gambă și a fost supus unor teste medicale.

„ Fermin are o accidentare ușoară la mușchiul soleus de la piciorul drept și perioada de recuperare este de aproximativ două săptămâni ”, a scris FC Barcelona, pe X.

Comunicado médico❗



Fermín tiene una pequeña lesión en el sóleo de la pierna derecha y el tiempo de recuperación aproximado será de dos semanas pic.twitter.com/svNcnqDkbI — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 27, 2025

Hansi Flick ar trebui să caute alte variante la mijlocul terenului pentru duelurile contra celor de la Deportivo Alaves, Atletico Madrid, Real Betis și Eintracht Frankfurt.

Fermin Lopez ar putea reveni pe teren în duelul cu Osasuna, din etapa #17 din La Liga, de pe 13 decembrie.

Pe lista de accidentați a celor de la FC Barcelona se mai află:

Marc Andre Ter Stegen - revenire preconizată pe data de 1 decembrie

Gavi, mijlocaș - revenire preconizată pe data de 23 februarie 2026

Fermin Lopez este la a doua accidentare din acest sezon

Fermin Lopez a mai avut probleme medicale, în luna septembrie.

Mijlocașul s-a accidentat în timpul meciului contra celor de la Getafe, din etapa #5 a La Liga, 3-0, și a părăsit terenul în lacrimi.

Fermin Lopez a lipsit trei săptămâni, din cauza unei probleme inghinale.

După revenirea în lot, spaniolul a înregistrat cifre mai bune decât până în momentul accidentării.

5 goluri și 4 pase decisive în 8 meciuri, a reușit Fermin Lopez după accidentare

Înaintea problemelor medicale, internaționalul spaniol a marcat două goluri în șapte meciuri.

FOTO. Imagini de la primul antrenament jucătorilor de la FC Barcelona pe Camp Nou

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport