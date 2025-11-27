Noi probleme pentru Barcelona Un titular s-a accidentat la antrenament, după meciul cu Chelsea 0-3 » Cât va lipsi +18 foto
Hansi Flick FOTO: IMAGO
Campionate

Noi probleme pentru Barcelona Un titular s-a accidentat la antrenament, după meciul cu Chelsea 0-3 » Cât va lipsi

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 27.11.2025, ora 19:34
alt-text Actualizat: 27.11.2025, ora 19:34
  • Fermin Lopez (22 de ani), mijlocașul celor de la FC Barcelona, s-a accidentat în timpul antrenamentului de astăzi.
  • Fotbalistul va rata următorul duel din Liga Campionilor, contra celor de la Eintracht Frankfurt.

Hansi Flick se lovește de noi probleme, deși Barcelona abia primise o veste bună odată cu recuperarea lui Pedri.

„Fă-ți bagajele, bătrâne!”  FOTO. Fanii lui Bayern n-au avut milă de Neuer după greșelile colosale comise cu Arsenal » Reacția portarului
Citește și
„Fă-ți bagajele, bătrâne!” FOTO. Fanii lui Bayern n-au avut milă de Neuer după greșelile colosale comise cu Arsenal » Reacția portarului
Citește mai mult
„Fă-ți bagajele, bătrâne!”  FOTO. Fanii lui Bayern n-au avut milă de Neuer după greșelile colosale comise cu Arsenal » Reacția portarului

Un titular al lui Hansi Flick s-a accidentat la antrenament

Astăzi, la antrenamentul celor de la FC Barcelona, Fermin Lopez s-a accidentat la gambă și a fost supus unor teste medicale.

Fermin are o accidentare ușoară la mușchiul soleus de la piciorul drept și perioada de recuperare este de aproximativ două săptămâni”, a scris FC Barcelona, pe X.

Hansi Flick ar trebui să caute alte variante la mijlocul terenului pentru duelurile contra celor de la Deportivo Alaves, Atletico Madrid, Real Betis și Eintracht Frankfurt.

Fermin Lopez ar putea reveni pe teren în duelul cu Osasuna, din etapa #17 din La Liga, de pe 13 decembrie.

Pe lista de accidentați a celor de la FC Barcelona se mai află:

  • Marc Andre Ter Stegen - revenire preconizată pe data de 1 decembrie
  • Gavi, mijlocaș - revenire preconizată pe data de 23 februarie 2026

Fermin Lopez este la a doua accidentare din acest sezon

Fermin Lopez a mai avut probleme medicale, în luna septembrie.

Mijlocașul s-a accidentat în timpul meciului contra celor de la Getafe, din etapa #5 a La Liga, 3-0, și a părăsit terenul în lacrimi.

Fermin Lopez a lipsit trei săptămâni, din cauza unei probleme inghinale.

După revenirea în lot, spaniolul a înregistrat cifre mai bune decât până în momentul accidentării.

5 goluri și 4 pase decisive
în 8 meciuri, a reușit Fermin Lopez după accidentare

Înaintea problemelor medicale, internaționalul spaniol a marcat două goluri în șapte meciuri.

FOTO. Imagini de la primul antrenament jucătorilor de la FC Barcelona pe Camp Nou

Galerie foto (18 imagini)

Barcelona s-a antrenat pe Camp Nou (foto: Imago) Barcelona s-a antrenat pe Camp Nou (foto: Imago) Barcelona s-a antrenat pe Camp Nou (foto: Imago) Barcelona s-a antrenat pe Camp Nou (foto: Imago) Barcelona s-a antrenat pe Camp Nou (foto: Imago)
+18 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

„Vrei să fii dat afară cu Salah?” Arne Slot riscă demiterea la 6 luni după ce a cucerit Anglia cu Liverpool: „Are o decizie de luat”
Liga Campionilor
16:34
„Vrei să fii dat afară cu Salah?” Arne Slot riscă demiterea la 6 luni după ce a cucerit Anglia cu Liverpool: „Are o decizie de luat”
Citește mai mult
„Vrei să fii dat afară cu Salah?” Arne Slot riscă demiterea la 6 luni după ce a cucerit Anglia cu Liverpool: „Are o decizie de luat”
Ce se întâmplă cu Stanciu? Mâna dreaptă a lui Dan Șucu, noi detalii despre situația fotbalistului: „Nu putem să decidem în locul lui”
Stranieri
16:06
Ce se întâmplă cu Stanciu? Mâna dreaptă a lui Dan Șucu, noi detalii despre situația fotbalistului: „Nu putem să decidem în locul lui”
Citește mai mult
Ce se întâmplă cu Stanciu? Mâna dreaptă a lui Dan Șucu, noi detalii despre situația fotbalistului: „Nu putem să decidem în locul lui”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Europa se gândește la ceva de neconceput până acum: Represalii contra Rusiei / „Nu vorbele transmit un semnal, ci faptele”
Europa se gândește la ceva de neconceput până acum: Represalii contra Rusiei / „Nu vorbele transmit un semnal, ci faptele”
Europa se gândește la ceva de neconceput până acum: Represalii contra Rusiei / „Nu vorbele transmit un semnal, ci faptele”
accidentare fc barcelona la liga hansi flick Fermin Lopez
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
România, victorie de senzație  Tricolorele au învins clar Croația la Campionatul Mondial de handbal feminin
Handbal
27.11
România, victorie de senzație Tricolorele au învins clar Croația la Campionatul Mondial de handbal feminin
Citește mai mult
România, victorie de senzație  Tricolorele au învins clar Croația la Campionatul Mondial de handbal feminin
Craiova, victorie mare Universitatea o învinge pe Mainz și urcă în clasamentul Conference League 
Conference League
27.11
Craiova, victorie mare Universitatea o învinge pe Mainz și urcă în clasamentul Conference League
Citește mai mult
Craiova, victorie mare Universitatea o învinge pe Mainz și urcă în clasamentul Conference League 
Steaua Roșie - FCSB 1-0 Campioana, dominată de un adversar care a jucat  peste 60 de minute în „10” » Al 4-lea eșec consecutiv în Europa
Europa League
27.11
Steaua Roșie - FCSB 1-0 Campioana, dominată de un adversar care a jucat peste 60 de minute în „10” » Al 4-lea eșec consecutiv în Europa
Citește mai mult
Steaua Roșie - FCSB 1-0 Campioana, dominată de un adversar care a jucat  peste 60 de minute în „10” » Al 4-lea eșec consecutiv în Europa
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:51
FCSB, băgată în ședință de galerie Ultrașii anunță că merg în cantonament peste fotbaliștii campioanei!
FCSB, băgată în ședință de galerie Ultrașii anunță că merg în cantonament peste fotbaliștii campioanei!
01:03
„Bîrligea, atacant penibil” „Vârful” campioanei s-a autodistrus la flash-interviu: „Nici atacant nu pot să mă numesc”
„Bîrligea, atacant penibil”  „Vârful” campioanei s-a autodistrus la flash-interviu: „Nici atacant nu pot să mă numesc”
00:45
Haos total la FCSB Patronul campioanei, resemnat: „Fiecare face ce vrea. Distracție, nu performanță”
Haos total la FCSB Patronul campioanei, resemnat: „Fiecare face ce vrea. Distracție, nu performanță”
01:18
„Ne-am bătut singuri” Risto Radunovic, dezamăgit de rezultatele din Europa League: „N-am avut nici noroc”
„Ne-am bătut singuri” Risto Radunovic, dezamăgit de rezultatele din Europa League: „N-am avut nici noroc”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
Top stiri din sport
A rezistat doar 21 de minute! FOTO. Accidentare ciudată în meciul  Craiova - Mainz + Primul diagnostic
Conference League
27.11
A rezistat doar 21 de minute! FOTO. Accidentare ciudată în meciul Craiova - Mainz + Primul diagnostic
Citește mai mult
A rezistat doar 21 de minute! FOTO. Accidentare ciudată în meciul  Craiova - Mainz + Primul diagnostic
Unde a rămas Steaua, unde a ajuns FCSB!  În 2002, Steaua București ajunsese rău în Europa. Cum e azi FCSB, înaintea duelului cu Steaua Roșie
Europa League
27.11
Unde a rămas Steaua, unde a ajuns FCSB! În 2002, Steaua București ajunsese rău în Europa. Cum e azi FCSB, înaintea duelului cu Steaua Roșie
Citește mai mult
Unde a rămas Steaua, unde a ajuns FCSB!  În 2002, Steaua București ajunsese rău în Europa. Cum e azi FCSB, înaintea duelului cu Steaua Roșie
Dorit în Premier League Granzii din Anglia au pus ochii pe jucătorul comparat cu Pedri » Ce clauză de reziliere are
Campionate
27.11
Dorit în Premier League Granzii din Anglia au pus ochii pe jucătorul comparat cu Pedri » Ce clauză de reziliere are
Citește mai mult
Dorit în Premier League Granzii din Anglia au pus ochii pe jucătorul comparat cu Pedri » Ce clauză de reziliere are
Cristiano Ronaldo, acționar în MMA Implicat în una dintre cele mai importante organizații din lume: „Valori în care cred cu adevărat”
Diverse
27.11
Cristiano Ronaldo, acționar în MMA Implicat în una dintre cele mai importante organizații din lume: „Valori în care cred cu adevărat”
Citește mai mult
Cristiano Ronaldo, acționar în MMA Implicat în una dintre cele mai importante organizații din lume: „Valori în care cred cu adevărat”

Echipe/Competiții

fcsb 83 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 23 rapid 8 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 20 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
28.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share