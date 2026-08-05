„Oh, Ferran! Oh, Ferran!” Torres, eroul Spaniei la CM 2026, surprins de clasamentul celor mai atrăgători fotbaliști din lume. Locul 1 l-a pus în încurcătură
Ferran Torres (foto: captură broadcastboyshoh/Instagram)
Campionate

„Oh, Ferran! Oh, Ferran!” Torres, eroul Spaniei la CM 2026, surprins de clasamentul celor mai atrăgători fotbaliști din lume. Locul 1 l-a pus în încurcătură

alt-text Ana Matei
alt-text Publicat: 05.08.2026, ora 13:02
alt-text Actualizat: 05.08.2026, ora 13:02
  • Ferran Torres (26 de ani) continuă să fie unul dintre cele mai mediatizate nume din fotbalul mondial, după triumful Spaniei la CM 2026.
  • Aflat într-un turneu de promovare în Statele Unite, atacantul Barcelonei a acceptat și o provocare inedită: să ghicească 10 fotbaliști aflați în topul celor mai atrăgători din lume.
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Ferran Torres a fost invitat în emisiunea lui Lucas Brody, influencer, prezentator și producător de conținut, cunoscut mai ales pentru videoclipuri în stil quiz/interviu, în care pune oameni celebri să ghicească topuri, clasamente sau răspunsuri de cultură pop și sport.

Atacantul Barcelonei a acceptat provocarea de a ghici top 10 cei mai atrăgători fotbaliști din lume.

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Ferran Torres, surprins de #1 din clasamentul celor mai atrăgători fotbaliști din lume

Clasamentul a stârnit imediat reacții pe rețelele sociale.

Momentul a devenit viral mai ales datorită numelui aflat pe primul loc: Cristiano Ronaldo. Torres a părut surprins, dar a recunoscut:

„Trebuie să fiu de acord cu cei care au votat, pentru că altfel se vor supăra”.

Deși în ultimele săptămâni Ferran Torres fost remarcat de fanii din SUA drept unul dintre cei mai atrăgători jucători ai naționalei Spaniei, atacantul e abia pe locul 10 în topul preferințelor, conform clasamentului prezentat în emisiune.

Iată topul:

  1. Cristiano Ronaldo
  2. Beckham
  3. Bellingham
  4. Fernando Torres
  5. Marco Asensio
  6. James Rodriguez
  7. Sergio Ramos
  8. Jack Grealish
  9. Olivier Giroud
  10. Ferran Torres

Reacțiile fanilor n-au întârziat:

  • „Serios? Un top fără Kaka sau Griezmann?!”
  • „Cine naibii a făcut topul ăsta?!”
  • „Maldini n-a prins topul?!”

Interviul face parte din seria aparițiilor pe care internaționalul spaniol le are în SUA după câștigarea Mondialului.

În această perioadă, Torres a vorbit despre viitorul său la Barcelona, despre interesul unor cluburi importante și despre popularitatea pe care a câștigat-o în ultimele luni.

Vreau să fiu fericit. Barcelona trebuie să-mi arate că mă vrea, să vină să negociem. Este bine să fii dorit de cluburi precum PSG. Am contract cu Barcelona, dar în fotbal nu știi niciodată ce se poate întâmpla. Ferran Torres

„Oh, Ferran! Oh, Ferran!” devenit trend pe TikTok

Expresia virală „Oh, Ferran!” a apărut după ce Rocio, o creatoare de conținut, a spus-o într-un bar din Spania. Rocio urmărea meciul naționalei Spaniei alături de prieteni. Când au apărut pe ecran titularii, ea a început să strige numele jucătorilor într-un stil teatral, dar reacția ei a devenit explozivă când a ajuns la Ferran Torres.

Un prieten a filmat momentul, iar Rocio a postat clipul pe TikTok doar pentru amuzament. După ce Ferran a marcat golul decisiv în finala Cupei Mondiale, sunetul „Oh, Ferran!” a devenit viral la nivel mondial.

Fenomenul a ajuns chiar și la naționala Spaniei. Colegi precum Dani Olmo și Borja Iglesias au început să comenteze „Oh, Ferran” la postările lui Torres.

Ferran a intrat și el în joc, publicând imagini cu trofeul Mondialului și mesaje inspirate de memeul („Oh, campioni, oh, campioni”).

@rocioodomingo El mayor facto del mundial, las cosas como son 🧀🫠 #ferrantorres #mundial #españa #futbol #girl ♬ sonido original - Rocio Domingo

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