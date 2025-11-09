Hermannstadt - FCSB 3-3. Elias Charalambous (44 de ani) a oferit primele reacții după meciul incredibil de la Sibiu.

Tehnicianul cipriot s-a declarat dezamăgit la finalul partidei, mai ales din cauza greșelilor individuale ale jucătorilor săi.

FCSB a întâmpinat probleme mari la Sibiu și a rămas la 5 puncte în spatele ultimul loc din play-off, după 16 etape.

Hermannstadt - FCSB 3-3 . Elias Charalambous: „Nu există scuze”

Tehnicianul campioanei nu-și poate explica greșelile făcute de propriii jucători.

„Pentru voi (n.r. televiziuni) a fost o seară reușită, pentru că a fost spectaculos meciul. Mă simt dezamăgit, pentru că aveam multe argumente pentru care trebuia să câștigăm aceste meci.

Am avut și șansa să conducem cu 1-0, după aceea am primit goluri foarte ușor, mai ales al doilea. Am reușit să mai înscriem o dată, dar a fost ofsaid. Astăzi am plătit pentru situațiile în care nu am reușit să marcăm.

Am avut curaj până la final, chiar dacă eram în inferioritate, am reușit să înscriem pentru 3-3, am luat doar un punct, deși nu propusesem victoria.

Trebuie să nu mai facem astfel de gesturi în alte meciuri și să abordăm altfel partidele. Dacă primești 3 goluri într-un meci, cu siguranță am făcut ceva greșit.

Nu există scuze din punctul meu de vedere. Am arătat că putem să jucăm un fotbal bun, chiar și când am avut accidentări sau am fost în inferioritate numerică.

Trebuie să fim mai concentrați, mai serioși, pentru a putea câștiga și nu trebuie să mai facem astfel de greșeli”, a declarat Charalambous, la Digi Sport.

Următorul meci pentru FCSB este contra Petrolului, după pauza competițională.

