„Ați plătit ca să mă vedeți” Rațiu se pregătea să arunce de la margine când Vinicius a intrat în conflict cu fanii lui Rayo Vallecano

  • Rayo Vallecano - Real Madrid 0-0. Meciul și conflictul pentru starul „galacticilor”, Vinicius Junior (25 de ani).
  • De această dată, brazilianul nu a intrat în conflict cu un adversar de pe teren, ci cu fanii echipei gazdă.

„Los Blancos” au avut parte de o partidă dificilă pe terenul lui Rayo, unde fundașul român Andrei Rațiu l-a blocat în mai multe rânduri pe Vinicius și a stârnit o mulțime de reacții pozitive în rândul fanilor.

Rayo Vallecano - Real Madrid 0-0. Vinicius, conflict cu fanii gazdelor

Într-o serie de imagini surprinse de camere, se vede cum Rațiu urma să execute o aruncare de la margine, moment în care Vinicius a făcut un gest către tribune, iar suporterii au reacționat imediat față de jucătorul de la Real Madrid.

Jurnaliștii spanioli de la marca.com au redat cuvintele brazilianului către tribune:

Vinicius i-a ironizat pe cei care l-au apostrofat, râzându-le în față: „Ați plătit să mă vedeți”.

Vinicius, în conflict cu fanii lui Rayo Vallecano
Vinicius, în conflict cu fanii lui Rayo Vallecano

În drum spre vestiare, Vinicius a avut o mică altercație cu Alvaro Garcia, fiind nevoie de intervenția lui Pacha Espino, care l-a trimis pe jucătorul de la Real la vestiare.

Brazilianul i-a spus lui Garcia: „Ești foarte slab!”.

FOTO. Duelul dintre Rațiu și Vinicius din prima repriză

Rayo - Real, duel Ratiu - Vini. Capturi Digi Sport (14).jpg
Rayo - Real, duel Ratiu - Vini. Capturi Digi Sport (14).jpg

În urmă cu două săptămâni, la meciul cu Getafe, câștigat 1-0, Vinicius a mai intrat într-un conflict cu Juan Iglesias, iar în partida contra rivalei Barcelona, acesta a avut o reacție dură după ce a fost schimbat de antrenorul Xabi Alonso.

Barcelona a profitat de pasul greșit al „galacticilor” și s-a apropiat la 3 puncte, după victoria cu 4-2 pe terenul celor de la Celta Vigo, în care Ionuț Radu a fost titular pentru gazde.

