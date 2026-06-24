Modifică regulamentul din mers Ce vrea FIFA să se întâmple în fazele eliminatorii de la Campionatul Mondial
FIFA vrea să modifice regulamentul la loviturile de departajare înainte de faza eliminatorie de la CM 2026/ Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Modifică regulamentul din mers Ce vrea FIFA să se întâmple în fazele eliminatorii de la Campionatul Mondial

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 24.06.2026, ora 13:38
alt-text Actualizat: 24.06.2026, ora 16:58
  • FIFA ia în calcul să introducă o nouă schimbare privind loviturile de departajare, iar modificările ar putea avea loc încă din faza 16-imilor de la Campionatul Mondial.
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Turneul final din SUA, Canada și Mexic este în plină desfășurare, însă acest lucru nu îi împiedică pe oficialii forului mondial să introducă noi reguli.

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FIFA vrea să modifice regulamentul la loviturile de departajare înainte de faza eliminatorie de la CM 2026!

FIFA a consultat IFAB, organismul care supervizează regulamentul fotbalului, pentru a efectua o modificare care vizează loviturile de departajare, ce pot avea loc în fazele eliminatorii de la Campionatul Mondial, scrie mirror.co.uk.

În prezent, regulile actuale prevăd două aruncări de monedă: prima stabilește alegerea terenului, iar a doua decide echipa care începe.

Șeful arbitrilor FIFA, Pierluigi Collina, vrea să introducă o singură aruncare de monedă.

Concret, câștigătorul ar urma să decidă poarta la care se vor executa loviturile de departajare, iar căpitanul echipei adverse să decidă cine va executa prima.

Această modificare ar urma să fie una de test, nu o schimbare oficială a Legilor Jocului.

FIFA consideră că această schimbare ar putea balansa șansele în cazul în care învingătoarea s-ar decide la 11 metri.

Arsenal, dezavantajată în finala UCL

Un exemplu recent este Arsenal, care a pierdut ambele trageri la sorți în finala Ligii Campionilor cu PSG, scor 1-1 (3-4 d.pen).

În schimb, la ultima finală a Cupei Mondiale, Franța a avut câștig de cauză la tragerea la sorți și a și început seria de penalty-uri, dar trofeul a ajuns în vitrina Argentinei.

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