FIFA rupe tăcerea Ce spune despre acuzațiile de viol aduse căpitanului revelației de la CM 2026

FIFA a oferit o primă reacție cu privire la de acuzațiile de viol cu care se confruntă Ryan Mendes (36 de ani), căpitanul naționalei din Capul Verde.

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Extrema stângă a revelației de la Campionatul Mondial face obiectul unei anchete a poliției din Noua Zeelandă, în urma unei acuzații de viol depuse de o femeie din Brazilia.

Incidentul ar fi avut loc pe 27 martie, la un hotel din Auckland, după un meci amical al naționalei din Capul Verde cu Chile (2-4).

FIFA, reacție după acuzațiile de viol aduse lui Ryan Mendes

Informația a fost făcută publică de publicația braziliană Globo, care a solicitat și o reacție din partea forului internațional.

Forul mondial a declarat că este „în contact cu autoritățile din Noua Zeelandă”.

„FIFA ia extrem de în serios toate acuzațiile de abatere și are o procedură clară pentru oricine din lumea fotbalului care dorește să raporteze un incident.

Organismele judiciare independente nu comentează acuzaţiile pe care le-ar fi putut primi sau nu, nici dacă există sau nu anchete în curs de desfăşurare cu privire la presupusele cazuri.

Orice informaţie pe care doresc să o împărtăşească va fi comunicată. Nu putem comenta mai multe în acest moment”, a declarat FIFA, potrivit ge.globo.com.

Cine este Ryan Mendes

Ryan Mendes, atacant în vârstă de 36 de ani, este legitimat în prezent la Igdir FK, în a doua ligă din Turcia.

În cariera sa a evoluat la Batuque, Le Havre, Lille, Nottingham Forest, Al-Nasr și Al Sharjah, precum și la alte cluburi din Turcia.

Este golgheterul all-time, căpitanul și omul cu cele mai multe selecții în naționala Capului Verde.

La meciul cu Argentina din 16-imile Campionatului Mondial, Mendes urmează să bifeze o bornă istorică. Selecția cu numărul 100!

22 de goluri a marcat Ryan Mendes

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