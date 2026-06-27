Joao Paulo scrie istorie Vedeta FCSB e în 16-imile Mondialului! Ce star va înfrunta după ce l-a anihilat pe Yamal
Foto: Imago
Campionatul Mondial

Joao Paulo scrie istorie Vedeta FCSB e în 16-imile Mondialului! Ce star va înfrunta după ce l-a anihilat pe Yamal

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 27.06.2026, ora 09:45
alt-text Actualizat: 27.06.2026, ora 09:45
  • Capul Verde - Arabia Saudită 0-0. Joao Paulo (28 de ani), jucătorul celor de la FCSB, a reacționat după ce naționala sa a produs marea surpriză la CM 2026 și s-a calificat în 16-mile competiției.
  • În faza următoare, Capul Verde va avea un duel infernal cu Argentina lui Lionel Messi (39 de ani).
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La prima participare din istorie la un Campionat Mondial, Capul Verde i-a impresionat pe toți: a încheiat grupa H neînvinsă, deși a jucat împotriva Spaniei și a Uruguayului, și s-a calificat în fazele eliminatorii ale CM 2026.

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Capul Verde - Arabia Saudită 0-0. Joao Paulo: „Sunt foarte multe emoții”

Joao Paulo a fost integralist în meciul cu Arabia Saudită de sâmbătă dimineață. Fotbalistul de la FCSB a mai bifat 15 minute în primul duel de la Mondial, cu Spania (0-0), atunci când l-a blocat perfect pe Lamine Yamal.

Joao Paulo a vorbit imediat după ce a obținut calificarea în 16-mi alături de naționala sa.

„Sunt foarte, foarte fericit pentru calificare, pentru ziua de azi, pentru țara mea. Sunt extrem de fericit, dar acum trebuie să muncim pentru meciul cu Argentina.

Sunt foarte multe emoții după meciul de azi (n.r. de sâmbătă), dar sunt foarte fericit”, a declarat Paulo, conform as.ro.

Fotbalistul de la FCSB a avut și un mesaj pentru fanii grupării roș-albastre, după marea performanță de la Mondial:

„Acum vreau doar să le mulțumesc fanilor FCSB-ului și… sunt foarte, foarte fericit”.

Rezultatele obținute de Capul Verde în grupa H:

  • 0-0 cu Spania
  • 2-2 cu Uruguay
  • 0-0 cu Arabia Saudită

Astfel, naționala africană a terminat neînvinsă grupa care părea imposibilă înainte de startul Mondialului și s-a calificat în șaisprezecimi, acolo unde va da peste Argentina lui Leo Messi.

Duelul va avea loc sâmbătă, 4 iulie, de la ora 01:00 (ora României).

VIDEO. Bucuria celor din Capul Verde după calificare

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