Căpitanul revelației, acuzat de viol! FOTO.  Liderul naționalei din 16-imile CM 2026 se află în centrul unui scandal uriaș
Ryan Mendes/ Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Căpitanul revelației, acuzat de viol! FOTO. Liderul naționalei din 16-imile CM 2026 se află în centrul unui scandal uriaș

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 28.06.2026, ora 05:00
alt-text Actualizat: 28.06.2026, ora 05:02
  • Ryan Mendes (36 de ani), căpitanul naționalei din Capul Verde, este anchetat de poliția din Noua Zeelandă în urma unei acuzații de viol depuse de o femeie din Brazilia.
  • Incidentul ar fi avut loc pe 27 martie.
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La prima participare din istorie la un Campionat Mondial, Capul Verde i-a impresionat pe toți: a încheiat grupa H neînvinsă, deși a jucat împotriva Spaniei și a Uruguayului, și s-a calificat în fazele eliminatorii ale CM 2026.

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Ryan Mendes, căpitanul naționalei din Capul Verde, acuzat de viol

Sărbătoarea „rechinilor albaștri” este tulburată de scandalul care îl are protagonist pe Ryan Mendes.

La sfârșitul lunii martie, Capul Verde a participat la FIFA Series, o serie de turnee amicale internaționale organizate de forul internațional pentru a permite echipelor naționale din confederații diferite să joace între ele.

Selecționata antrenată de Pedro Leitao Brito, supranumit „Bubista”, a mers în Noua Zeelandă, unde a disputat două meciuri, cu Chile (2-4) și naționala locală (4-2 la penalty-uri, după 1-1 în 90 de minute).

Africanii au fost cazați la un hotel din Auckand. La evenimentele din acele zile a participat și o traducătoare din Brazilia stabilită în Noua Zeelandă, fiind angajată de Federația Neozeelandeză.

Ea a declarat poliției că, după primul meci cu Chile, a fost invitată într-una dintre camerele destinate echipei naționale din hotel, crezând că va participa în calitate de translator.

Ulterior, a precizat că întâlnirea ar fi avut caracter social și că s-a retras în camera sa după ce i s-a făcut rău. A menționat că, la scurt timp, a auzit bătăi la ușă și a deschis, considerând că este vorba despre o solicitare de serviciu.

Potrivit plângerii, Ryan Mendes ar fi intrat atunci în cameră și a agresat-o fizic, strângându-o de gât, lovind-o cu pumnii și mușcând-o în timp ce ea încerca să se apere. Mai mult, acesta ar fi violat-o, scrie ge.globo.com

Aflată încă la hotel, traducătoarea a fotografiat leziunile vizibile, precum tăieturi la nivelul gurii, vânătăi la gât, pe picior și pe partea laterală a corpului.

Traducătoarea a fost supusă unui examen medico-legal într-o clinică unde se oferă asistență supraviețuitorilor violenței sexuale, Au fost identificate multiple vânătăi pe sâni, gât și buze, precum și zone sensibile pe scalp și fese.

Examinarea genitală a relevat „două leziuni circulare, dureroase la atingere, la baza labiilor mici”.

În luna mai, brazilianca și soțul ei au trimis notificări extrajudiciare către Federația Capului Verde și FIFA, cu raportul, dovezile și o cerere de excludere a jucătorului de la Campionatul Mondial. Nu a primit niciun răspuns.

Cine este Ryan Mendes?

Ryan Mendes, atacant de 36 de ani, este legitimat în prezent la Igdir FK, în a doua ligă din Turcia.

În cariera sa a evoluat la Batuque, Le Havre, Lille, Nottingham Forest, Al-Nasr și Al Sharjah, precum și la alte cluburi din Turcia.

Este golgheterul all-time, căpitanul și omul cu cele mai multe selecții în naționala Capului Verde.

La meciul cu Argentina din 16-imile Campionatului Mondial, Mendes urmează să bifeze o bornă istorică. Selecția cu numărul 100!

22 de goluri
a marcat Ryan Mendes pentru naționala din Capul Verde. A livrat și 8 pase decisive

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