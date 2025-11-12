„Mă uit la cifrele astea. Zero!” Mihai Stoica, replică pentru Victor Angelescu în dezbaterea  Dobre vs. Miculescu: „Nu există comparații”

Mihai Stoica (60 de ani) l-a contrazis pe Victor Angelescu (41 de ani) după ce oficialul de la Rapid a spus că Alex Dobre (27 de ani) merita convocarea la națională în locul lui David Miculescu (24 de ani).

Pentru meciurile României cu Bosnia și San Marino de pe 15, respectiv 18 noiembrie, din preliminariile pentru Mondialul din 2026, selecționerul Mircea Lucescu a decis să-l convoace pe David Miculescu în detrimentrul lui Alex Dobre.

MM Stoica îl contrazice pe Angelescu: „Am altă părere”

După ce președintele Rapidului și-a exprimat nemulțumirea cu privire la neconvocare lui Alex Dobre și după ce a spus că acesta este mai bun decât David Miculescu, Mihai Stoica a ripostat:

„ Eu am altă părere. În primul rând, Dobre trebuie să joace în cupele europene ca să-i vedem valoarea. Pentru că ce e în campionat, s-o bați pe Slobozia, da…

Cifrele astea nu prea se pun. Dar nu se pun deloc. Atâta timp cât golgeterii campionatului nu și-au găsit locul la echipe în străinătate.

În primul rând, Dobre e jucător de picior drept. Miculescu e jucător de picior stâng. În al doilea rând, fotbalul e făcut din două faze: ofensiv și defensiv. Și aici nu există comparații.

Nu există comparații. Ce-a făcut Miculescu anul ăsta? A dat pasă de gol la 0-0, în play-off (n.r. - cu Aberdeen), meci de multe milioane de euro.

În retur, a scos penalty cu eliminare. Și s-a terminat calificarea. Singura victorie pe care echipa noastră a obținut-o în deplasare (n.r. - cu Go Ahead Eagles, scor 1-0) unde Aston Villa a pierdut. Acolo Miculescu a dat gol.

Sunt de acord cu un singur lucru ce a spus Victor Angelescu, că nu există comparații. Eu nu vorbesc despre cifrele din campionat. Mă uit la cifrele pe care le-a avut Dobre la Famalicao. Zero.

Eu vorbesc despre evoluția unui fotbalist într-o competiție europeană importantă. Europa League e o competiție europeană importantă”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

5 selecții are David Miculescu pentru România

Victor Angelescu, președintele Rapidului, contestă lotul lui Lucescu: „Dobre e mai bun decât Miculescu”

Victor Angelescu a afirmat că Alex Dobre ar fi meritat să fie convocat de Lucescu în locul lui David Miculescu.

„Nu cred că există niciun fel de comparație între Dobre și Miculescu. Dobre e mult mai bun decât Miculescu. Dobre e de departe cea mai bună bandă dreapta.

Și cifrele o spun, din toate punctele de vedere, viteză, forță. Miculescu e un jucător foarte bun, dar Dobre e clar că e cel mai bun jucător al Rapidului în momentul de față, e unul dintre cei mai buni jucători de campionat.

Are 9 goluri, 0 penalty-uri și, dacă nu mă înșel, toate din acțiune. E unul dintre cei mai buni din campionat", a declarat Victor Angelescu, conform primasport.ro.

Lotul final pentru „dubla” cu Bosnia și San Marino

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Austria 6 (19-3) 15 2. Bosnia 6 (13-5) 13 3. România 6 (11-6) 10 4. Cipru 7 (11-9) 8 5. San Marino 7 (1-32) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport