Coelho i-a „înțepat” pe dinamoviști, despre care a spus că au reușit să marcheze la singurul șut pe poartă pe care l-au avut.

DINAMO - U CRAIOVA 1-1 . Filipe Coelho: „Prestație bună, rezultatul nu mă mulțumește”

„O prestație bună, din punctul meu de vedere. Rezultatul înseamnă doar un punct pentru noi. Cred că, având în vedere prestația pe care am avut-o, am fi putut obține trei puncte, dar, la final, adversarul a fost foarte eficient.

Cred că au tras pe poartă o singură dată și au marcat un gol. Așa că trebuie să acceptăm și să continuăm să muncim

Pentru mine există doar două lucruri importante: prestația și rezultatul. Din punctul de vedere al prestației jucătorilor, sunt foarte mândru de felul în care am venit aici, de cum am jucat și de personalitatea pe care au arătat-o.

Am venit cu gândul să câștigăm cele trei puncte și am arătat asta pe teren, dar, bineînțeles, nu sunt mulțumit de rezultat. Asta este situația și trebuie să continuăm să muncim”, a declarat Filipe Coelho la conferința de presă.

Filipe Coelho: „Nu mă gândesc la titlu”

În urma remizei de pe Arena Națională, Universitatea Craiova a rămas lider în Liga 1, cu 50 de puncte, dar antrenorul lusitan al oltenilor susține că mai este mult până la titlu.

„Titlu, titlu, titlu, e prea departe. Sunt multe meciuri, momente, vom avea si momente rele pentru că sunt parte din fotbal. Nu mă gândesc la titlu”, a adăugat Coelho.

Întrebat și despre „dubla” cu FCSB (cupă - campionat), portughezul a replicat:

„Am avut o zi în minus de pregătire cu Dinamo, va fi la fel și cu Steaua (n.r. FCSB). În 72 de ore trebuie să jucăm din nou. Mergem la Craiova, dormim, ne recuperăm. Nu e ușor”, a concluzionat antrenorul Craiovei.

