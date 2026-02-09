Craiova, sub lupa portughezilor Ce scrie presa lusitană despre „gigantul adormit din România” + Coelho: „Sunt doar două moduri prin care pot pleca de aici”

A Bola, prestigioasa publicație din Portugalia, a publicat un amplu material despre Universitatea Craiova.

Instalat pe banca oltenilor în noiembrie 2025, după plecarea lui Mirel Rădoi (44 de ani), Coelho a vorbit în Portugalia despre șansa de a antrena în Bănie.

Craiova, sub lupa portughezilor » Coelho: „Ocazia de a antrena aici a apărut în mod neașteptat”

„A fost puțin neașteptat, totul s-a întâmplat foarte repede. Până la urmă a apărut oportunitatea și am fost invitat să mă alătur acestui proiect.

Într-un mod neașteptat, deoarece antrenorul precedent a cerut să plece. Am fost unul dintre numele aflate pe listă pentru a putea fi antrenor la Universitatea Craiova, am susținut un interviu, am fost ales și sunt foarte mulțumit.

Când am ajuns, în campionat eram la șase puncte de lider. Aveam un volum și o densitate foarte mare de meciuri: într-o lună, nouă meciuri, între Conference League și jocurile din campionat.

Provocarea a fost mare și din acest punct de vedere, deoarece timpul de lucru între meciuri era redus.

Am reușit să recuperăm aceste puncte și, în acest moment, suntem pe primul loc, deși acest lucru nu este cel mai important, pentru că mai sunt încă multe meciuri de disputat.

Cred că, la nivel de campionat, lucrurile au mers foarte bine, mai ales prin prisma a ceea ce consider a fi îmbunătățirea noastră din punct de vedere tactic și a modului în care jucătorii au asimilat ideile într-un timp atât de scurt de antrenament.

În ceea ce privește Conference League, am disputat trei meciuri. Am reușit să câștigăm acasă cu Mainz, ceea ce ne-a alimentat puțin visul de a putea ajunge în play-off. Apoi am pierdut cu Sparta Praga, o echipă care a evoluat în Liga Campionilor în anii anteriori.

Am mers la Atena, împotriva lui AEK, unde am condus cu 2-0 și am primit golul egalizator în minutul 98, iar apoi, după încă cinci minute, s-a dictat un penalty și am fost eliminați din Conference League la un singur gol diferență.

Bilanțul de până acum consider că este pozitiv, dar este încă foarte devreme pentru a putea face o evaluare mai realistă. ”, a declarat Coelho pentru A Bola.

Universitatea Craiova, subiect în celebrul cotidian A Bola

Universitatea Craiova are în structura clubului nu mai puțin de șapte membri din Portugalia:

Filipe Coelho (antrenor)

Mario Felgueiras (director sportiv)

Samuel Teles (mijlocaș)

Bruno Romao (antrenor asistent)

Ricardo Vasconcelos (analistul video)

Hugo Pina - (scouterul principal)

Tiago Joana - (fizioterapeut)

Celebru cotidian A Bola nu a trecut cu vederea și a dedicat oltenilor un material special cu titlul: „Universitatea Craiova, cel mai portughez club din România” .

Aceștia o cataloghează pe Universitatea Craiova drept „un gigant adormit” ce încearcă să profite de forma slabă a rivalelor FCSB și CFR Cluj.

„Universitatea Craiova este cel mai portughez club din România și a petrecut anul conducând campionatul, o competiție pe care își dorește să o câștige pentru prima dată în 45 de ani și pentru care a luptat în ultimii ani, dar fără succes.

În campionatul românesc, FCSB și CFR Cluj, câștigătoarele obișnuite, se află la mijlocul clasamentului, iar aceasta ar putea fi o oportunitate de aur de a trezi un gigant adormit.

La Craiova există o bază uriașă de fani, ceea ce creează presiune pentru a câștiga din nou. Clubul vede această presiune ca fiind pozitivă și motivantă pentru a-și atinge obiectivele în acest sezon și în cele următoare”, se arată în articolul scris de A Bola.

Felgueiras: „Asta își dorește cu adevărat clubul”

Mario Felgueiras a vorbit și el despre parcursul oltenilor din acest sezon:

„Există o dorință foarte puternică din partea proprietarului, a acționarilor și a conducerii de a face din club un club mare, nu doar în România, ci și în Europa.

Când spun mare, evident mă refer la participarea regulată la competițiile europene, iar anul acesta am reușit să facem asta. A trecut mult timp, mai bine de 30 de ani, de când clubul a participat ultima dată în fazele grupelor, așa că a fost foarte important.

Ceea ce își dorește cu adevărat clubul este să fie aici pe aceste scene, nu doar o dată și sporadic”, a spus Felguieras.

Mijlocașul Samuel Teles s-a declarat și el foarte fericit de faptul că face parte din acest proiect:

„Facem un sezon foarte bun și sunt foarte fericit să fac parte din el. Este abia jumătatea drumului și poate fi mult mai reușit”.

Samuel Teles/ Foto: sportpictures.eu

În acest moment, Universitatea Craiova este lider în Liga 1, cu 49 de puncte, la egalitate de puncte cu Rapid, dar cu un meci mai puțin disputat.

Filipe Coelho: „Sunt doar două modalități de a pleca de aici”

La începutul anului 2026, grație parcursulului pe care l-a avut la Universitatatea Craiova, antrenorul lusitan a fost ofertat de Pafos, locul 3 din Cipru și formație care a evoluat sezonul acesta în Liga Campionilor, fiind la un pas de calificarea în primăvara europeană.

Coelho a vorbit despre situația sa la echipa din Bănie și a explicat de ce nu a dat curs ofertei echipei la care este legitimat și internaționalul român, Vlad Dragomir.

„Sunt doar două modalități în care pot pleca de aici: una este să-mi termin contractul, cealaltă este ca angajatorul să decidă că ar trebui să plec. Ăsta e felul meu de a fi în fotbal.

Îmi place să fiu așa, îmi place să îndeplinesc lucrurile pe care mi le-am propus. Și, prin urmare, evident, acel angajament, și oamenii de aici știu asta, va fi din partea mea, din partea mea, până la sfârșitul contractului meu, întotdeauna.

În ceea ce privește abordările, sau știrile, sau ceea ce spun despre alte cluburi care s-ar putea întâmpla... Pentru mine, sincer, nu este foarte important. Concentrarea mea este în întregime aici pe care va fi drumul nostru și pe aceste următoarele patru luni”, a concluzionat Coelho.

13 meciuri a bifat Coelho pe banca Craiovei. Are un bilanț de 8 victorii, 2 egaluri și 3 înfrângeri

