Probleme tot mai mari la Dinamo Încă un jucător al „câinilor” s-a accidentat: „I-a sărit umărul” » Cât ar putea lipsi

Dinamo - Oțelul 1-0. Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele „câinilor”, a vorbit despre accidentarea suferită de Antonio Bordușanu (21 de ani) în partida de sâmbătă.

În minutul 89 al partidei de pe Arena Națională, Antonio Bordușanu s-a accidentat la umăr și a fost înlocuit cu Adrian Mazilu, fotbalist care a revenit pe teren după mai bine de un an și opt luni.

Andrei Nicolescu, despre Bordușanu: „Este complicat”

Nicolescu a dezvăluit că accidentarea suferită de Bordușanu pare să fie mai gravă decât se estima inițial, iar aripa dreapta ar putea lipsi aproximativ 4 luni.

„Din păcate, pentru Borduşanu este complicat. I-a sărit umărul şi dacă va trebui să treacă prin aceeaşi operaţie pe care a făcut-o şi ăsta micu' (n.r. - Casian Soare), este complicat.

Casian a ieşit din circuit în iulie şi abia acum, în decembrie, se reintegrează în echipă. Deci sunt patru luni pe care le va pierde probabil şi Borduşanu ”, a declarat Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.

În acest sezon, Antonio Bordușanu a evoluat în 4 partide pentru Dinamo în toate competițiile și a bifat 132 de minute în total.

Alexandru Musi și Daniel Armstrong vor rata derby-ul cu FCSB

Accidentat în partida cu Botoșani, scor 1-1, Armstrong va lipsi aproximativ două săptămâni, în timp ce Musi va indisponibil și mai mult timp.

„Acum, după RMN, se pare că mai stă două săptămâni. Se pare că nu e de gradul doi, e de gradul unu ruptura, între unu și doi, cam două săptămâni”, a spus Andrei Nicolescu, vineri, la Prima Sport.

Întrebat dacă Armstrong are șanse să joace cu FCSB pe 6 decembrie, Nicolescu a răspuns: „El e optimist să zică da, dar nu cred”.

În continuare, președintele „câinilor” a vorbit despre situația lui Alex Musi:

„Iar Musi va sta 4-6 săptămâni, din păcate. Nu vreau să discut foarte mult. Am vorbit la nivelul Federației, am stabilit o procedură pentru viitor apropo de transmiterea informațiilor legate de monitorizare, antrenamente, încărcare jucători, pentru ca ei să le și folosească, nu să se uite la ele.

Asta e, Musi a avut dreptate, din păcate, și consecința e că stă accidentat 4-6 săptămâni. Iar acolo cred că a fost o mică problemă cu staff-ul medical, dar nu mai vreau să comentez”, a încheiat Nicolescu.

FCSB - Dinamo se joacă sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 20:30, în cadrul etapei 19 din Liga 1. Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În acest moment, Dinamo se află pe pe locul secund în Liga 1, cu 34 de puncte obținute după 18 meciuri disputate.

Pentru echipa antrenată de Zeljko Kopic urmează meciul de miercuri, de la ora 18:30, cu Farul Constanța, din cadrul etapei a doua din Cupa României.

Clasamentul în Liga 1

Poziția Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 18 38 2 Dinamo 18 34 3 FC Botoșani 17 33 4 U Craiova 17 32 5 FC Argeș 18 30 6 Farul Constanța 17 26 7 Oțelul Galați 18 24 8 U Cluj 17 23 9 UTA Arad 17 22 10 FCSB 17 21 11 CFR Cluj 18 19 12 Unirea Slobozia 17 18 13 Petrolul Ploiești 17 16 14 Csikszereda 18 16 15 Hermannstadt 17 12 16 Metaloglobus București 17 8

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport